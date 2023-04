Das FII Institute gibt das Thema der kommenden 7. Ausgabe der Future Investment Initiative bekannt: The New Compass. Die nächste Leitkonferenz wird vom 24. bis 26. Oktober 2023 in Riad stattfinden.

RIAD, Saudi-Arabien, 25. April 2023 /PRNewswire/ -- Das FII Institute gibt das Thema der kommenden 7. Ausgabe der Future Investment Initiative bekannt: The New Compass. Das Thema der Flaggschiff-Konferenz, die vom 24. bis 26. Oktober 2023 in Riad stattfindet, wird die Auswirkungen globaler Dialoge auf die Bewältigung der unsicheren Zeiten von heute hervorheben.

Richard Attias, Geschäftsführer des FII Institute, kommentierte das Thema der Leitkonferenz mit den Worten: „Als Symbol für Orientierung und Wegweisung steht der Kompass für die Verflechtung aller Richtungen. In diesen unberechenbaren Zeiten ist es wichtiger denn je, dass die FII-Community zusammenkommt, um einen neuen Kompass als Navigations- und Inspirationsinstrument zu entwerfen."

Zu der diesjährigen Konferenz, die ausschließlich Mitgliedern und strategischen Partnern des FII Institute offensteht, werden 5000 Teilnehmer erwartet, die sich von 500 Rednern zu einer Vielzahl aktueller Themen inspirieren lassen können. Die Gespräche werden auch weiterhin von Daten bestimmt werden, da die Mitglieder des FII Institute betonen, wie wichtig es ist, objektive Daten im Gegensatz zu subjektiven Meinungen zu verwenden, um die Diskussionen zu bereichern.

Informationen zu FII Institute

THE FUTURE INVESTMENT INITIATIVE (FII) INSTITUTE ist eine globale gemeinnützige Stiftung mit einer Investitionsabteilung und einer gemeinsamen Agenda: Impact on Humanity. Wir sind global und inklusiv, fördern großartige Köpfe aus der ganzen Welt und setzen Ideen in reale Lösungen und Maßnahmen in vier wichtigen Bereichen um: Künstliche Intelligenz (KI) und Robotik, Bildung, Gesundheitswesen und Nachhaltigkeit.

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1811613/FII_Institute_Logo.jpg

SOURCE Future Investment Initiative Institute