Le FII Institute annonce le thème de la 7e édition de la Future Investment Initiative : la nouvelle boussole

Le FII Institute annonce le thème de sa 7e édition de la Future Investment Initiative : la nouvelle boussole. Cette prochaine conférence phare se tiendra à Riyad du 24 au 26 octobre 2023.

RIYAD, Arabie saoudite, 26 avril 2023 /PRNewswire/ -- Le FII Institute annonce le thème de sa 7e édition de la Future Investment Initiative : la nouvelle boussole. Cette conférence phare, qui se tiendra du 24 au 26 octobre 2023 à Riyad, aura pour thème l'impact des dialogues mondiaux dans le contexte d'incertitude que nous connaissons aujourd'hui.

Richard Attias, directeur général du FII Institute, a commenté le thème de cette conférence phare en ces termes : « En tant que symbole d'orientation et de direction, la boussole représente l'interconnexion de toutes les directions. Plus que jamais, en cette période d'imprévisibilité, il est essentiel que la communauté de la FII se réunisse pour repenser une nouvelle boussole qui servira d'outil de navigation et d'inspiration. »

La conférence de cette année, qui sera exclusivement réservée aux membres du FII Institute et à ses partenaires stratégiques, devrait attirer 5 000 délégués qui se laisseront inspirer par 500 orateurs abordant une grande variété de sujets d'actualité. Ces échanges continueront d'être axés sur les données, puisque les membres du FII Institute soulignent l'importance d'utiliser des données objectives plutôt que des opinions subjectives pour enrichir les discussions.

À propos du FII Institute

LE FUTURE INVESTMENT INITIATIVE (FII) INSTITUTE est une fondation mondiale à but non lucratif dotée d'une branche d'investissement et d'un seul programme : « Impact on Humanity » (Impact sur l'humanité). Adoptant une stratégie mondiale et inclusive, nous encourageons les grands esprits du monde entier et transformons les idées en solutions concrètes dans quatre domaines critiques : l'intelligence artificielle (IA) et la robotique, l'éducation, la santé et le développement durable.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1811613/FII_Institute_Logo.jpg

SOURCE Future Investment Initiative Institute