FII Institute anuncia o tema da esperada 7ª edição da future Investment Initiative: The New Compass

RIADE, Arábia Saudita, 25 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- A FII Institute anuncia o tema de sua 7ª edição da Future Investment Initiative: The New Compass. A ser realizada entre os dias 24 a 26 de outubro de 2023 em Riade, o tema da principal conferência destacará o impacto dos diálogos globais na navegação dos momentos de incertezas atuais.

O CEO do FII Institute, Richard Attias, comentou sobre o tema da principal conferência, observando: "Como símbolo de orientação e direção, a bússola representa a interconexão de todas as direções. Mais do que nunca, nestes tempos imprevisíveis, é essencial que a comunidade FII se una para redesenhar uma nova bússola como ferramenta de navegação e inspiração."

Espera-se que a conferência deste ano, disponível exclusivamente para os membros do FII Institute e parceiros estratégicos, atraia 5000 participantes para serem inspirados por 500 palestrantes em uma ampla variedade de tópicos oportunos. Essas conversas continuarão a ser impulsionadas pelos dados, já que os membros do FII Institute enfatizam a importância de usar dados objetivos em vez de opiniões subjetivas para dar dimensão às discussões.

