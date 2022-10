Das FII-Institut startet ein exklusives Mitgliedschaftsprogramm und bietet exklusiven Zugang zu seinen hochkarätigen Veranstaltungen

RIAD, Saudi-Arabien, 27. Oktober 2022 /PRNewswire/ -- Nach einer Reihe erfolgreicher Initiativen in den letzten fünf Jahren startet das Future Investment Initiative (FII) Institute sein neues exklusives Mitgliedschaftsprogramm, das globalen Investoren und Veränderern die Gelegenheit gibt, seiner wachsenden Community beizutreten.



Ab dem nächsten Jahr werden die Vorzeigekonferenz des FII-Instituts in Riad und alle internationalen Priority Summits nur für Mitglieder des FII-Instituts zugänglich sein.

Das Mitgliedschaftsprogramm des FII-Instituts wird Mitgliedern exklusiven Zugang zu seiner Wissensplattform bieten, die eine breite Palette von Berichten und weltweit führende Forschung von globalen Universitäten und Organisationen umfasst. Darüber hinaus können die Mitglieder an hochkarätigen Diskussionen und runden Tischen teilnehmen, exklusive Einblicke in globale Investitionsmöglichkeiten und die neuesten Branchentrends gewinnen und einzigartige Kennenlern- und Gesprächsgelegenheiten mit CEOs, Unternehmern, Regierungsbeamten und Industrieexperten aus aller Welt nutzen.

Über ACT, die Investmentabteilung des FII-Instituts, werden die Mitglieder auch die Möglichkeit haben, in hochmoderne zukünftige Technologien in kritischen Bereichen wie Robotik und grüne Technologie zu investieren.

Richard Attias, CEO des FII-Instituts, sagte: „In den letzten fünf Jahren haben wir miterlebt, wie das FII-Institut aus der FII-Konferenz hervorgegangen ist. Die Konferenz ist enorm gewachsen und hat sich zur größten Plattform für Unternehmen und Investitionen in der Welt entwickelt."

Die Bekanntgabe erfolgte am Rande der 6. Ausgabe der FII, die vom 25. bis 27. Oktober in Riad stattfindet. Die Konferenz tritt unter dem Motto „Impact on Humanity: Enbaling a New Global Order" zusammen und bringt globale Führungskräfte aus verschiedenen Sektoren zusammen, um die dringendsten Probleme und Herausforderungen der Welt anzugehen.

REDAKTIONELLE HINWEISE

Informationen zum FII Institute

Das Future Investment Initiative (FII) Institute ist eine neue weltweite gemeinnützige Stiftung mit einer Investitionsabteilung und einem Ziel: Etwas für die Menschen bewirken. Global, integrativ und den Grundsätzen von Umwelt, Sozialem und Governance (ESG) verpflichtet, fördern wir großartige Ideen aus der ganzen Welt und verwandeln sie in reale Lösungen in fünf wichtigen Bereichen: Künstliche Intelligenz (KI) und Robotik, Bildung, Gesundheit und Nachhaltigkeit.

