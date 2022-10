Le FII Institute lance un programme d'adhésion exclusif qui accorde un accès privilégié à ses événements prestigieux

RIYAD, Arabie Saoudite, 27 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Après avoir mené à bien plusieurs initiatives au cours des cinq dernières années, le Future Investment Initiative (FII) Institute présente son nouveau programme d'adhésion exclusif, qui permet aux investisseurs internationaux et aux acteurs du changement de rejoindre sa communauté grandissante.

À partir de l'année prochaine, la conférence phare du FII Institute à Riyad et tous les sommets internationaux prioritaires du FII ne seront accessibles qu'aux membres du FII Institute.

Le programme d'adhésion au FII Institute accordera à ses membres un accès exclusif à sa plateforme de connaissances, qui comprend de nombreux rapports et recherches de pointe provenant d'universités et d'organisations internationales. Par ailleurs, les membres pourront participer à des discussions de haut niveau et à des tables rondes sur invitation uniquement, ce qui leur permettra d'obtenir des informations exclusives sur les perspectives d'investissement mondial et les dernières tendances du secteur, ainsi que des possibilités de réseautage inégalées entre PDG, entrepreneurs, fonctionnaires et experts du secteur.

Par le biais de la branche d'investissement du FII Institute, ACT, les membres auront également la possibilité d'investir dans des technologies d'avenir de pointe dans des domaines critiques tels que la robotique et les technologies respectueuses de l'environnement.

Richard Attias, PDG du FII Institute, a déclaré : « Au cours des cinq dernières années, nous avons assisté à la naissance du FII Institute grâce à la conférence du FII, et nous avons été témoins de la formidable croissance de cette conférence, qui est devenue la plus grande plateforme mondiale consacrée aux affaires et aux investissements. »

L'annonce a été faite en marge de la 6e édition du FII, qui se tient à Riyad du 25 au 27 octobre. Cette conférence est placée sous le thème « Impact sur l'humanité : favoriser un nouvel ordre mondial » et rassemble des leaders mondiaux de différents secteurs pour aborder les questions et les défis majeurs auxquels le monde est confronté.

NOTES À L'INTENTION DES ÉDITEURS

À propos du FII Institute

Le Future Investment Initiative Institute (FII) est une nouvelle fondation mondiale à but non lucratif dotée d'une branche d'investissement et d'un seul programme : avoir un impact sur l'humanité. Organisation mondiale, inclusive et attachée aux principes environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), nous encourageons les grands esprits du monde entier et transformons les idées en solutions concrètes dans cinq domaines cruciaux : intelligence artificielle (IA) et robotique, éducation, santé et développement durable.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1811613/FII_Institute_Logo.jpg

SOURCE FII Institute