FII Institute lança programa de associação exclusivo, concedendo acesso a seus eventos de alto nível

RIAD, Arábia Saudita, 26 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- Após uma série de iniciativas bem-sucedidas nos últimos cinco anos, o Future Investment Initiative (FII) Institute está lançando o novo programa exclusivo de associação, oferecendo aos investidores globais e agentes de mudança a oportunidade de participar de sua comunidade em crescimento.



A partir do próximo ano, a principal conferência do FII Institute em Riad, e todas as conferências do prioridade internacional do FII estarão acessíveis apenas a associados do FII Institute.

O programa de associação do FII Institute oferecerá aos associados acesso exclusivo à sua plataforma de conhecimento, que inclui vários relatórios e pesquisas líderes mundiais de universidades e organizações globais. Além disso, os associados poderão participar de discussões de alto nível e mesas redondas somente para convidados, obtendo insights exclusivos sobre oportunidades de investimento global e as últimas tendências do setor, além de oportunidades de networking incomparáveis entre CEOs globais, empreendedores, funcionários do governo e especialistas do setor.

Por meio da divisão de investimentos do FII Institute, ACT, os associados também terão a oportunidade de investir em futuras tecnologias de ponta em áreas críticas, como robótica e tecnologia verde.

Richard Attias, CEO do FII Institute, disse: "Nos últimos cinco anos, vimos o FII Institute nascer da conferência do FII; e vimos a conferência crescer notadamente, tornando-se a maior plataforma relacionada a negócios e investimentos do mundo."

O anúncio foi feito paralelamente à 6a edição do FII, que está acontecendo em Riad de 25 a 27 de outubro. Sob o tema "Impacto sobre a humanidade: habilitação de uma nova ordem global", a conferência está reunindo líderes globais de diferentes setores para abordar as questões e desafios mais urgentes do mundo.

NOTAS AOS EDITORES

Sobre o FII Institute

O Future Investment Initiative (FII) Institute é uma nova fundação global sem fins lucrativos com uma divisão de investimento e um propósito: gerar impacto sobre a humanidade. Globais, inclusivos e comprometidos com os princípios ambientais, sociais e de governança (ESG), promovemos as mentes brilhantes de todo o mundo e transformamos ideias em soluções do mundo real em cinco áreas críticas: inteligência artificial (IA) e robótica, educação, saúde e sustentabilidade.

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1811613/FII_Institute_Logo.jpg

FONTE FII Institute

SOURCE FII Institute