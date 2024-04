Das Geschäft in HoReCa boomt: HOTELEX 2024 schließt mit durchschlagendem Erfolg ab.

SHANGHAI, 19. April 2024 /PRNewswire/ -- HOTELEX hat über 31 Jahre Erfahrung in der Organisation von Ausstellungen in der HoReCa-Branche. Als eine der weltweit größten Ausstellungen für Gastgewerbe und Foodservice basiert die HOTELEX auf kommerziellen Formaten wie Hotel-Catering, F&B, Kaffee, Backen, Bars usw. und bietet eine hochwertige "Einkaufshalle". Sie ist eine wichtige One-Stop-Plattform für das Gastgewerbe, um internationale Beratung und Produkte zu integrieren und die Entwicklung des globalen Gastgewerbes zu fördern.

Die 32nd Shanghai International Hospitality Equipment & Foodservice Expo, bekannt als HOTELEX Shanghai 2024, die Teil von Tourism Plus Shanghai 2024 ist, endete kürzlich in Shanghai am 30th März mit bedeutenden Erfolgen und Lob von den Teilnehmern der Branche. Diese Veranstaltung zog über 420.000 Besucher an, darunter eine Rekordzahl von 15.761 internationalen Besuchern, eine erstaunliche Steigerung von 80 % gegenüber dem Vorjahr! Dies zeigt nicht nur den globalen Einfluss der Messe, sondern spiegelt auch die boomende Entwicklung und das weltweite Interesse am Hotel- und Gaststättengewerbe wider.

Auf einer Ausstellungsfläche von 400.000 Quadratmetern und in 14 Messehallen werden mehr als 3.000 führende Marken und Unternehmen ausgestellt. Die HOTELEX Shanghai 2024 hat mit über 100.000 Besuchern am Eröffnungstag einen neuen Rekord aufgestellt. Die lebhafte Atmosphäre am Veranstaltungsort zeigte das lebendige Ökosystem der Branche und ihr Potenzial für künftiges Wachstum.

HOTELEX hat sich zu einem Maßstab für die Branche entwickelt, der die Trends bei Innovation und Modernisierung aufzeigt. Die Messe deckte die gesamte Hotel- und Gaststättenkette ab und zog Fachleute aus der ganzen Welt zum Austausch und zur Zusammenarbeit an. Neben der Förderung des fachlichen Austauschs im B2B-Bereich hat die diesjährige Veranstaltung ihren Schwerpunkt auch auf die Verbrauchermärkte ausgedehnt und verschiedene Aktivitäten wie das Shanghai Coffee and Food Festival veranstaltet, das viele Besucher anlockte und marktähnliche Erfahrungen bot, die die Wertschätzung der Öffentlichkeit für die Gourmetkultur steigerten und die Verbrauchergewohnheiten auf subtile Weise veränderten.

Darüber hinaus fanden auf der Messe 11 professionelle Wettbewerbe der Branche statt, von Kaffee bis zum Backen, vom Kochen bis zum Cocktailmixen, bei denen die Talente der Branche ihr Können und ihren Innovationsgeist unter Beweis stellten und dem Publikum ein spektakuläres Fest für Augen und Gaumen boten.

Nachdem die Messe 2024 abgeschlossen ist, steigt bereits die Vorfreude auf die HOTELEX Shanghai 2025. Sie wird auch weiterhin eine Plattform für den Branchenaustausch bieten und die künftige Entwicklungsrichtung der Gastronomie erkunden. Lassen Sie uns gemeinsam voranschreiten und eine glänzende Zukunft für die Branche schaffen!

Verpassen Sie nicht die HOTELEX Shanghai 2025, die vom 30. März bis 2.nd April im NECC (Shanghai) stattfindet!

Für Standanfragen: [email protected]