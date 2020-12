Das Jahr der ITF World Tennis Tour in Zahlen: Spieler erzielen auch in schwierigem Jahr große Erfolge

Die viermaligen Sieger Alessandro Bega (ITA) und Kacper Zuk (POL) führen die Liste der meisten Titel in der WTT der Männer an. Lucas Catarina (MON) führt mit 36 gewonnenen Einzelspielen die Liste an, und Evan Furness (FRA) verzeichnete mit 19 Siegen in Folge im Oktober und November die längste Siegesserie des Jahres und holte sich dabei drei M15-Titel in Folge.