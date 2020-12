L'année du World Tennis Tour de l'ITF en chiffres : Les joueurs font leur marque dans une année difficile

Les quadruples vainqueurs Alessandro Bega (ITA) et Kacper Zuk (POL) sont en tête de liste avec le plus grand nombre de titres du WTT masculin. Lucas Catarina (MON) a remporté 36 matchs de simple en tête du circuit et Evan Furness (FRA) a enregistré la plus longue série de victoires de l'année avec 19 victoires consécutives en octobre et novembre, décrochant ainsi trois titres consécutifs de M15.