O ano da turnê mundial de tênis da ITF em números: os jogadores colocam a sua marca em ano desafiador

Quatro vezes vencedores, Alessandro Bega (ITA) e Kacper Zuk (POL) estão no topo da lista com a maioria dos títulos da WTT masculina. Lucas Catarina (MON) ganhou 36 partidas simples liderando a turnê e Evan Furness (FRA) bateu o recorde da mais longa sequência de vitórias consecutivas do ano com 19 vitórias em outubro e novembro, ganhando três títulos M15 consecutivos no processo.

Qinwen Zheng (CHN) e Beatriz Haddad Maia (BRA) também terminam o ano com a maioria dos títulos da WTT feminina com quatro títulos cada, enquanto Andreea Amalia Rosca (ROU) registrou o maior número de vitórias em jogos simples, com 43. Sina Hermann (GER) teve a melhor sequência de vitórias do ano com 15 vitórias simples consecutivas em setembro e outubro, considerando que ela ganhou os títulos nas W25 Grado e W15 Monastir.

O ano começou positivamente com um número maior de eventos programados no primeiro trimestre em comparação ao primeiro trimestre de 2019, antes do desligamento da WTT em março. As turnês puderam ser retomadas em agosto de acordo com o retorno aos protocolos de tênis ITF para proteger a saúde e a segurança de todos os participantes. A Tunísia termina o ano tendo organizado mais eventos de WTT do que qualquer outro país, com dois torneios nas duas últimas semanas elevando o total a 44 em 2020.

Os calendários provisórios para 2021 agora estão disponíveis no itftennis.com para todos os circuitos do ITF; Men's and Women's World Tennis Tour, UNIQLO Wheelchair Tennis Tour, World Tennis Tour Juniors, ITF Seniors Tour e ITF Beach Tennis Tour.

Todos os circuitos do ITF estão trabalhando em franca colaboração com as partes interessadas para garantir que, na medida do possível, as oportunidades de jogo sejam mantidas, com medidas implementadas para fornecer flexibilidade aos torneios e aos jogadores que continuam enfrentando os desafios ocasionados pela pandemia da Covid-19.

Calendários provisórios de 2021

Os calendários provisórios para cada circuito ITF podem ser acessados por meio dos seguintes links:

Men's World Tennis Tour (Turnê mundial de tênis masculino)

Women's World Tennis Tour (Turnê mundial de tênis feminino)

Beach Tennis World Tour (Turnê mundial de tênis de praia)

ITF World Tennis Tour Juniors (Turnê mundial de tênis júnior da ITF)

ITF Seniors Tennis Tour (Turnê de tênis sênior da ITF)

UNIQLO Wheelchair Tennis Tour (Turnê de tênis em cadeira de rodas UNIQLO)

