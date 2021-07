Das wachsende Mailänder Team von AIT Worldwide Logistics zieht in ein größeres Büro um

„Da das AIT weiter wächst, war der Umzug in einen größeren, moderneren Raum mit der Kapazität, einen größeren Betrieb zu unterstützen, ein Muss", sagte Vincinelli. „Wir sind froh, dass wir ein neues Zuhause gefunden haben, das nicht nur unseren Anforderungen entspricht, sondern auch in der Nähe unserer bisherigen Räumlichkeiten liegt."

Der neue Standort bleibt im gleichen Zollbezirk wie das bisherige Büro, was einen reibungslosen Übergang für die Kunden schafft, so Vincinelli weiter. Während sich die aktuellen und früheren AIT-Standorte in Mailand in Lainate, nordwestlich des Stadtzentrums, befinden, positioniert der kurze Umzug das Team noch näher an der Europastraße 62, mit schnellem Zugang zu den drei internationalen Flughäfen von Mailand.

Laut Michael Völlnagel, Vice President Europa bei AIT, ist das Team in Mailand für seinen flexiblen Service bekannt und unterstützt unter anderem Kunden aus der Fertigungs-, Mode-, Pharma- sowie Lebensmittel- und Getränkeindustrie.

Das Team verfügt über ein umfassendes Angebot an Logistikdienstleistungen, darunter Bestellungsmanagement, interne Zollabfertigung, Fachwissen über temperaturempfindliche Sendungen, Verwaltung von Zolllagern und vieles mehr.

„Da AIT weiterhin unsere strategischen Pläne für ein weltweites Wachstum umsetzt, ermöglicht die Vergrößerung und Aufwertung unserer Räumlichkeiten in Mailand nicht nur diese Expansion, sondern unterstreicht auch unser Engagement in diesem wichtigen Markt", fügte Völlnagel hinzu.

AIT hat das Mailänder Team durch die Übernahme der Fiege Spedition von der FIEGE Gruppe im Dezember 2020 in ihr globales Netzwerk aufgenommen.

Alle ehemaligen Fiege-Speditionsstandorte, die Teil der Akquisition waren, werden im Jahr 2021 zu vollwertigen AIT-Büros umgewandelt. Die Standorte in Belgien und den Niederlanden haben den Prozess Anfang des Jahres abgeschlossen, während die Standorte in China, Deutschland und der Schweiz ebenfalls die Namensänderung in AIT zum 1. Juli 2021 abschließen. Das ehemalige Fiege-Speditionsbüro in Taiwan wird im Laufe des Jahres mit einer Namensänderung folgen.

Als einer von mehr als 85 AIT-Standorten weltweit wird das Mailänder Büro weiterhin Kunden in Italien und der umliegenden Region betreuen:

AIT Worldwide Logistics

Via Lepetit, 2

20045 Lainate

Milan, Italy

+39 (02) 30568140

Informationen zu AIT Worldwide Logistics

AIT Worldwide Logistics unterstützt das Wachstum und erweitert Unternehmen den Zugang zu Märkten auf der ganzen Welt, auf denen sie ihre Rohstoffe, Komponenten und Fertigwaren verkaufen und beschaffen können. Der in Chicago ansässige Marktführer für Transportmanagement setzt seit mehr als 40 Jahren auf einen beratenden Ansatz, um ein globales Netzwerk und vertrauensvolle Partnerschaften aufzubauen, die sich auf annähernd alle Branchen erstrecken, einschließlich Luft- und Raumfahrt, E-Commerce, Lebensmittel, Verwaltung, Gesundheitswesen, Biowissenschaften und Einzelhandel. Gestützt auf skalierbare, benutzerfreundliche Technologien bietet das flexible Geschäftsmodell von AIT präzise zugeschnittene Supply-Chain-Lösungen für See-, Luft- und Bodenfracht - termin- und budgetgerecht. Mit kompetenten Mitarbeitern an mehr als 85 weltweiten Standorten in Asien, Europa und Nordamerika umfasst das Full-Service-Angebot von AIT auch Zollabwicklung, Lagermanagement und White Glove Services. Erfahren Sie mehr unter www.aitworldwide.com.

Unsere Unternehmensmission

Wir bei AIT sind stets bestrebt, das in uns gesetzte Vertrauen zu bestätigen, indem wir unseren Kunden erstklassige weltweite Logistiklösungen anbieten und Engagement für unsere Mitarbeiter, Partner und Communitys zeigen.

