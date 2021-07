L'équipe grandissante d'AIT Worldwide Logistics à Milan déménage dans des bureaux plus grands

Selon Federico Vincinelli, directeur de la succursale d'AIT-Milan, le nouvel espace est trois fois plus grand que l'ancien site où se trouvait l'équipe, avec des caractéristiques telles qu'une connexion Internet améliorée, une équipe de sécurité privée et un schéma d'implantation ouvert et moderne.

« Alors qu'AIT continue de se développer, la transition vers un espace plus grand et plus contemporain, capable de supporter des opérations plus importantes, était une nécessité », a déclaré M. Vincinelli. « Nous sommes heureux d'avoir trouvé de nouveaux locaux qui non seulement correspondent à nos besoins, mais qui sont également proches de notre ancien espace. »

Le nouveau site se trouve dans le même district douanier que l'ancien bureau, ce qui permet une transition en douceur pour les clients, ajoute M. Vincinelli. Alors que les installations actuelles et antérieures d'AIT à Milan sont situées à Lainate, au nord-ouest du centre-ville, ce court déménagement positionne l'équipe encore plus près de la route européenne 62, avec un accès rapide aux trois aéroports internationaux de Milan.

Selon Michael Völlnagel, vice-président d'AIT pour l'Europe, l'équipe de Milan est réputée pour la souplesse de son service et apporte son soutien aux clients des secteurs de la fabrication, de la mode, des produits pharmaceutiques et de l'agro-alimentaire, entre autres.

La gamme complète de services logistiques de l'équipe comprend la gestion des bons de commande, le dédouanement en interne, l'expertise en matière de livraison sensible à la température, les services de gestion d'entrepôts sous douane, et plus encore.

« Alors qu'AIT continue de mettre en œuvre ses plans stratégiques de croissance dans le monde entier, l'agrandissement et la modernisation de notre espace à Milan permettent non seulement cette expansion, mais soulignent également notre engagement envers ce marché important », a ajouté M. Völlnagel.

AIT a accueilli l'équipe de Milan dans son réseau mondial via l'acquisition de Fiege Forwarding auprès du groupe FIEGE en décembre 2020.

Les anciens sites de Fiege Forwarding qui faisaient partie de l'acquisition sont tous en transition pour devenir des bureaux AIT à part entière en 2021. Les sites en Belgique et aux Pays-Bas ont terminé le processus plus tôt cette année, tandis que les sites en Chine, en Allemagne et en Suisse finalisent également le changement de nom pour devenir AIT à compter du 1er juillet 2021. L'ancien bureau de Fiege Forwarding à Taïwan fera de même en changeant de nom dans le courant de l'année.

Le bureau de Milan, l'un des 85 sites mondiaux d'AIT, continuera d'être au service des clients en Italie et dans la région environnante :

AIT Worldwide Logistics

Via Lepetit, 2

20045 Lainate

Milan, Italie

+39 (02) 30568140

