Het groeiende team van AIT Worldwide Logistics in Milaan verhuist naar een groter kantoor

"Door de aanhoudende groei van AIT was de verhuizing naar een grotere, meer eigentijdse ruimte met opschalingsmogelijkheden een absolute noodzaak", aldus Vincinelli. "We zijn blij dat we een nieuwe thuisbasis hebben gevonden die niet alleen aan onze eisen voldoet, maar ook in de buurt is van onze vorige locatie."

"De nieuwe locatie blijft net als de vorige locatie binnen hetzelfde douanedistrict, waardoor de overgang voor klanten soepel verloopt," voegde Vincinelli eraan toe. Hoewel de huidige en voormalige vestigingen van AIT zich in Lainate bevinden, ten noordwesten van het stadscentrum, ligt de nieuwe locatie van het team nog dichter bij Europese Route 62, met snelle toegang tot de drie internationale luchthavens van Milaan.

Volgens Michael Völlnagel, vicepresident Europa van AIT, heeft het team in Milaan een reputatie op het gebied van flexibele service en ondersteunt het klanten in onder meer de productie-, mode-, farmaceutische en voedsel- en drankenindustrie.

Het volledige pakket logistieke diensten van het team omvat beheer van inkooporders, interne douaneafhandeling, expertise op het gebied van temperatuurgevoelige verzendingen, entrepotbeheerdiensten en meer.

"Naarmate AIT onze strategische plannen blijft uitvoeren om wereldwijd te groeien, maakt het vergroten en upgraden van onze locatie in Milaan niet alleen deze groei mogelijk, maar benadrukt het tevens hoeveel waarde wij aan deze belangrijke markt hechten", voegde Völlnagel eraan toe.

AIT verwelkomde het team van Milaan in hun wereldwijde netwerk via de overname van Fiege Forwarding van de FIEGE Group in december 2020.

Voormalige locaties van Fiege Forwarding die deel uitmaakten van de overname zullen in 2021 allemaal worden verbouwd tot volwaardige AIT-kantoren. De locaties in België en Nederland hebben deze exercitie eerder dit jaar afgerond, terwijl locaties in China, Duitsland en Zwitserland per 1 juli 2021 ook de naamsverandering naar AIT afronden. De naamsverandering van het voormalige kantoor van Fiege Forwarding in Taiwan volgt later dit jaar.

Het kantoor in Milaan, een van de meer dan 85 wereldwijde locaties van AIT, zal klanten in Italië en de omliggende regio blijven bedienen:

AIT Worldwide Logistics

Via Lepetit, 2

20045 Lainate

Milaan, Italië

+39 (02) 30568140

Over AIT Worldwide Logistics

AIT Worldwide Logistics helpt bedrijven te groeien door de toegang uit te breiden tot markten over de hele wereld waar ze hun grondstoffen, componenten en eindproducten kunnen verkopen en inkopen. Al meer dan 40 jaar vertrouwt de in Chicago gevestigde leider op het gebied van transportmanagement op een adviserende aanpak om een wereldwijd netwerk en vertrouwde partnerschappen op te bouwen in bijna elke branche, inclusief lucht- en ruimtevaart, e-commerce, voeding, overheid, gezondheidszorg, biowetenschappen en detailhandel. Gesteund door schaalbare, gebruiksvriendelijke technologie, levert het flexibele bedrijfsmodel van AIT nauwkeurig op maat gemaakte supply chain-oplossingen voor zee-, lucht- en grondvracht - tijdig en binnen budget. Met deskundige teamgenoten op meer dan 85 wereldwijde locaties in Azië, Europa en Noord-Amerika, omvat AIT's full-service-opties ook douane-inklaring, magazijnbeheer en diensten die speciale behandeling leveren. Lees meer op www.aitworldwide.com.

Onze missie

Bij AIT zoeken we krachtig naar mogelijkheden om het vertrouwen van onze klanten te winnen door wereldwijd uitzonderlijke logistieke oplossingen te leveren met waardering voor onze collega's, partners en gemeenschappen.

Mediacontact:

Matt Sanders

Public Relations Manager

+1 (630) 766-8300

[email protected]

AIT Worldwide Logistics, Inc.

Hoofdkantoor

701 N. Rohlwing Road

Itasca, IL 60143

800-669-4AIT (4248)

www.aitworldwide.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1553246/AIT_Milan_Move_Hi_Res.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/587945/AIT_Worldwide_Logistics_Logo.jpg

SOURCE AIT Worldwide Logistics, Inc.