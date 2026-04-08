Das weltweite Mitarbeiterengagement sinkt, während Europa weiterhin die Region mit dem geringsten Engagement bleibt

Europäische Arbeitnehmer verzeichnen weltweit zum sechsten Mal in Folge das geringste Engagement

WASHINGTON, 8. April 2026 /PRNewswire/ -- Laut dem aktuellen State-of-the-Global Workplace -Bericht von Gallup ist das weltweite Mitarbeiterengagement das zweite Jahr in Folge zurückgegangen und sank 2025 auf 20 % – den niedrigsten Stand seit 2020.

Ein geringes Engagement verursacht weiterhin erhebliche wirtschaftliche Kosten. Allein 2024 führte mangelndes Engagement weltweit zu Produktivitätsverlusten in Höhe von mehr als 10 Billionen US-Dollar, was 9 % des globalen BIP entspricht.

Führungskräfte sind weiterhin der Hauptgrund für den Rückgang des globalen Engagements

Der anhaltende Rückgang des Engagements ist größtenteils auf das sinkende Engagement der Führungskräfte zurückzuführen. Seit 2022 ist das Engagement der Führungskräfte um neun Prozentpunkte gesunken, während das Engagement der einzelnen Mitarbeiter weitgehend stabil geblieben ist.

„Dieser Bericht legt eine globale Basis für die Effektivität des Managements im Zeitalter der KI fest", sagt Jon Clifton, CEO von Gallup. „Unternehmen investieren massiv in KI, aber die Ergebnisse schlagen sich nicht im Geschäftsergebnis nieder. Die Daten von Gallup weisen auf eine Antwort hin, die die Unternehmenswelt weitgehend ignoriert hat: die Führungskraft."

Europa bleibt das sechste Jahr in Folge die Region mit dem weltweit geringsten Engagement

Mit 12 % ist das Mitarbeiterengagement in Europa das niedrigste aller Regionen weltweit und ist im vergangenen Jahr um einen Prozentpunkt gesunken.

In mehreren großen europäischen Volkswirtschaften liegt das Engagement weiterhin im einstelligen Bereich, darunter Kroatien (7 %), Polen (7 %), Frankreich (8 %), die Schweiz (8 %), Luxemburg (9 %), Irland (9 %), Österreich (9 %), Spanien (10 %) und Großbritannien (10 %). In den letzten Jahren ist das Engagement in Polen (7 %) und Deutschland (11 %) auf neue Tiefststände gesunken.

Albanien (32 %) und Rumänien (31 %) führen die Region an, während Schweden (25 %) und Malta (25 %) ebenfalls zu den Ländern mit dem höchsten Engagement gehören. Mehrere Länder – darunter Schweden, Dänemark (22 %), Slowenien (18 %) und Griechenland (14 %) – liegen auf oder nahe dem höchsten Engagementniveau, das Gallup für sie jemals verzeichnet hat.

Einige der größten Zuwächse seit Beginn der Pandemie sind in Litauen (+16 Punkte), Albanien (+10) und Schweden (+7) zu verzeichnen, während Italien (11 %) den höchsten Engagement-Wert seit zehn Jahren erreicht hat.

Die meisten in Europa blicken optimistisch auf den Arbeitsmarkt

Weltweit ist die Einschätzung des Arbeitsmarktes seit 2022 stabil geblieben: 52 % der Beschäftigten geben an, dass es ein „guter Zeitpunkt" sei, einen Job zu finden. Beschäftigte, die das Gefühl haben, Wahlmöglichkeiten und Chancen in ihrer Arbeit zu haben, sehen den Arbeitsmarkt mit 50 % höherer Wahrscheinlichkeit positiv.

In Europa gibt eine Mehrheit der Arbeitnehmer (57 %) an, dass es ein guter Zeitpunkt ist, einen Job zu finden – was einem Rekordhoch für die Region entspricht. Arbeitnehmer in den Niederlanden (86 %) sind weltweit am optimistischsten, während diejenigen in der Slowakei (32 %) in Europa am wenigsten optimistisch sind.

Der Optimismus auf dem Arbeitsmarkt ist in Schweden (-12 Punkte) und Finnland (-18) stark zurückgegangen, während er in Bosnien und Herzegowina (+12) und Griechenland (+10) deutlich gestiegen ist.

Das Wohlbefinden der Arbeitnehmer verbessert sich weltweit und bleibt in Europa relativ hoch

Weltweit hat sich das Wohlbefinden der Arbeitnehmer zum ersten Mal seit drei Jahren verbessert, wobei 34 % der Arbeitnehmer als „florierend" eingestuft wurden. Allerdings sind die Berichte über täglichen Stress, Wut und Traurigkeit im Vergleich zum Niveau vor der Pandemie weiterhin erhöht.

In Europa geht es 49 % der Arbeitnehmer gut – etwas mehr als in den letzten Jahren und deutlich über dem globalen Durchschnitt. Mehrere europäische Länder zählen weltweit zu den Ländern mit dem höchsten Wohlbefinden, darunter Finnland (81 %), Island (78 %) und Dänemark (78 %).

Gleichzeitig variiert das Wohlbefinden innerhalb der Region stark. Arbeitnehmern in Nordzypern (23 %) geht es in Europa am seltensten gut, während mehrere Länder – darunter Slowenien (59 %), Serbien (56 %), Kosovo (54 %), Italien (51 %), Lettland (50 %), Albanien (44 %) und Polen (43 %) – auf oder nahe Rekordhöhen liegen. Auch Montenegro (40 %) erreichte einen neuen Höchststand.

Informationen zu Gallup

Gallup bietet Analysen und Beratung, um Führungskräften und Organisationen bei der Lösung ihrer dringendsten Probleme zu helfen. Durch die Kombination von mehr als 80 Jahren Erfahrung und seiner globalen Reichweite weiß Gallup mehr über die Einstellungen und Verhaltensweisen von Mitarbeitern, Kunden, Studenten und Bürgern als jede andere Organisation auf der Welt.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2928688/Gallup_CORP_P_b_cmyk_Logo.jpg