L'engagement des salariés diminue au niveau mondial, l'Europe restant la région la moins engagée

Pour la sixième année consécutive, les travailleurs européens affichent le niveau d'engagement le plus faible au niveau mondial

WASHINGTON, 8 avril 2026 /PRNewswire/ -- L'engagement des employés dans le monde a diminué pour la deuxième année consécutive, tombant à 20 % en 2025, son niveau le plus bas depuis 2020, selon le dernier rapport de Gallup State of the Global Workplace .

Le faible niveau d'engagement représente toujours un coût économique important. Rien qu'en 2024, le désengagement a entraîné une perte de productivité de plus de 10 000 milliards de dollars à l'échelle mondiale, soit 9 % du PIB mondial.

Les cadres continuent de faire reculer l'engagement mondial

Le déclin continu de l'engagement est largement dû au fait que les cadres sont de moins en moins engagés. Depuis 2022, l'engagement des cadres a chuté de neuf points de pourcentage, tandis que l'engagement des contributeurs individuels est resté plutôt stable.

« Ce rapport établit une référence mondiale pour ce qui est de l'efficacité du management à l'ère de l'IA », déclare Jon Clifton, PDG de Gallup, « Les entreprises investissent massivement dans l'IA, mais cela ne se reflète pas dans les comptes. Les données de Gallup pointent vers une direction que le monde de l'entreprise a largement ignorée : le cadre ».

L'Europe reste la région la moins engagée au niveau mondial pour la sixième année consécutive

L'engagement des salariés en Europe, évalué à 12 %, est le plus faible de toutes les régions du monde et a baissé d'un point de pourcentage au cours de l'année écoulée.

Le taux d'engagement reste en dessous de 10 % dans plusieurs grandes économies européennes, dont la Croatie (7 %), la Pologne (7 %), la France (8 %), la Suisse (8 %), le Luxembourg (9 %), l'Irlande (9 %), l'Autriche (9 %), l'Espagne (10 %) et le Royaume-Uni (10 %). Ces dernières années, l'engagement en Pologne (7 %) et en Allemagne (11 %) a atteint de nouveaux planchers.

L'Albanie (32 %) et la Roumanie (31 %) sont en tête de la région, tandis que la Suède (25 %) et Malte (25 %) figurent également parmi les pays les plus engagés. De nombreux pays, dont la Suède, le Danemark (2 %), la Slovénie (18 %) et la Grèce (14 %), atteignent ou approchent les niveaux d'engagement les plus élevés que Gallup ait enregistrés pour eux.

Les plus fortes hausses depuis la période précédant la pandémie ont été observées en Lituanie (+16 points), en Albanie (+10) et en Suède (+7), tandis que l'Italie (11 %) a atteint son niveau d'engagement le plus élevé depuis dix ans.

La plupart des Européens expriment leur optimisme à l'égard du marché de l'emploi

Globalement, la perception du marché de l'emploi est restée stable depuis 2022, 52 % des salariés estimant que la période est « propice » à la recherche d'un emploi. Les salariés qui ont le sentiment d'avoir des choix et des perspectives d'évolution dans leur travail sont 50 % plus susceptibles d'avoir une vision positive du marché de l'emploi.

En Europe, une majorité de travailleurs (57 %) estime que la période est propice à la recherche d'un emploi, ce qui correspond à un niveau record pour la région. Les travailleurs des Pays-Bas (86 %) sont les plus optimistes du monde, tandis que ceux de Slovaquie (32 %) sont les moins optimistes d'Europe.

L'optimisme à l'égard du marché de l'emploi a fortement diminué en Suède (-12 points) et en Finlande (-18 points), tout en augmentant de manière significative en Bosnie-Herzégovine (+12 points) et en Grèce (+10 points).

Le bien-être des salariés s'améliore au niveau mondial et reste relativement élevé en Europe

Au niveau mondial, le bien-être des salariés s'est amélioré pour la première fois en trois ans, 34 % d'entre eux étant considérés comme épanouis. Cependant, les rapports de stress quotidien, de colère et de tristesse restent élevés par rapport aux niveaux d'avant la pandémie.

En Europe, 49 % des salariés sont épanouis, un chiffre légèrement supérieur à celui des dernières années et bien supérieur à la moyenne mondiale. Plusieurs pays européens figurent parmi les mieux classés au monde en matière de bien-être, notamment la Finlande (81 %), l'Islande (78 %) et le Danemark (78 %).

Par ailleurs, le bien-être varie considérablement d'une région à l'autre. Les travailleurs de Chypre du Nord (23 %) sont les moins susceptibles de s'épanouir en Europe, tandis que plusieurs pays (dont la Slovénie (59 %), la Serbie (56 %), le Kosovo (54 %), l'Italie (51 %), la Lettonie (50 %), l'Albanie (44 %) et la Pologne (43 %)) atteignent ou frôlent des niveaux records. Le Monténégro (40 %) a également atteint un nouveau sommet.

À propos de Gallup

Gallup fournit des analyses et des conseils pour aider les dirigeants et les organisations à résoudre leurs problèmes les plus urgents. Comptant plus de 80 ans d'expérience et bénéficiant d'une portée mondiale, Gallup en sait plus sur les attitudes et les comportements des employés, des clients, des étudiants et des citoyens que n'importe quelle autre organisation à travers le monde.

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