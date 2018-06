Dassault Systèmes e Centric Software se juntam para acelerar a transformação digital de empresas de moda, varejo e bens de consumo: Dassault Systèmes adquire participação majoritária na Centric Software

Dassault Systèmes (Euronext Paris: #13065) (Euronext Paris: DSY.PA) anunciou hoje que entrou em un acordo definitivo para adquirir uma participação majoritária em Centric Software, uma empresa privada líder do mercado da indústria que está impulsionado a transformação digital nos setores de moda, vestuário, luxo e varejo. Com este investimento, a Dassault Systèmes visa acelerar a transformação digital de empresas que buscam soluções para o desenvolvimento cada vez mais complexo de coleções que respondem aos consumidores em rumo e sob demanda de hoje, representando um mercado endereçável total de vários bilhões de dólares.

Com sede em Silicon Valley na Califórnia, e escritórios em 13 países, a Centric Software fornece soluções de software de gestão de ciclo de vida de produtos para mais de 600 marcas reconhecidas mundialmente, incluindo ASICS, Bass Pro, Belle China, Bestseller, Etam, Kate Spade, Louis Vuitton, Michael Kors, Samsonite, Ted Baker, Tommy Hilfiger e outros. Em 2017, a Centric Software cresceu 60% para uma receita de US $ 61 milhões e gerou lucro líquido positivo. A plataforma de PLM colaborativa específica do setor da Centric é usada para planejamento de mercadorias, especificações de produtos, gestão de materiais, fornecimento de produtos, cenários de custos, gestão de coleçãoes, gestão de calendário e gestão de qualidade, no desktop e também otimizado para dispositivos móveis, para aumentar a eficiência, acelerar o tempo de lançamento no mercado e melhorar as margens de vendas e produtos.

"Como estamos conectando os pontos da rede de valor para clientes em 12 setores e 70 segmentos, entendemos as necessidades específicas dos setores que lançam seus produtos por coleção" disse Bernard Charlès, vice-presidente e CEO da Dassault Systèmes. "A Centric Software está se unindo a nós com uma solução de PLM configurável, líder do mercado, bem adaptada e uma ótima equipe de especialistas totalmente dedicada a tornar esses clientes em particular, bem-sucedidos. Juntos, vamos acelerar sua transformação com o PLM e criar ainda mais valor comercial com nossos processos industriais 3DEXPERIENCE. Como fizemos para o SOLIDWORKS há 20 anos, manteremos a Centric Software operada independentemente."

Os consumidores de hoje estão mais bem informados sobre os produtos do que nunca, definindo e seguindo rapidamente as tendências em um mundo em que o digital e o físico convergem. Marcas de vestuário e moda competitivas estão lutando para atender às suas expectativas de produtos em rumo e sob demanda, aumentando o número de coleções que produzem cada ano e acelerando seu lançamento. Para milhares de empresas, esse desafio exige a tomada de decisões de última hora e a necessidade de reconfigurar rapidamente os processos de negócios para a criação de produtos, através do lançamento no mercado, sem erosão das margens ou da qualidade do produto.

"Em parceria com a Dassault Systèmes, a Centric Software terá o apoio de uma empresa de inovação líder mundial", disse Chris Groves, presidente e CEO da Centric Software, "Nossa experiência combinada em transformação digital, PLM e a plataforma 3DEXPERIENCE nos permitirá acelerar o desenvolvimento de inovações voltadas para o mercado para ajudar nossos clientes a desenvolver uma vantagem competitiva e impulsionar o crescimento."

"Aguardo com expectativa a parceria da Centric Software com a Dassault Systèmes para alavancar duas empresas inovadoras e de classe mundial à medida que elas permitem, aceleram e entregam as soluções mais inovadoras e específicas para uma indústria vasta, porém radicalmente desassistida, gerando eficiência econômica irresistível. a transformação digital de ponta a ponta ", disse Bandel Carano, diretor administrativo da Oak Investment Partners, um investidor da Centric Software.

Sob os termos do acordo, a Dassault Systèmes irá adquirir por dinheiro uma participação majoritária da Centric Software, que estará compreendida entre 58 e 69 por cento, dependendo da eleição dos acionistas da Centric Software, e um adiantamento sobre a aquisição do restante das ações, que será realizada em 2020 e 2021. A consideração total pela aquisição de 100% do capital da Centric Software dependerá do crescimento da receita e da rentabilidade da Centric Software nos próximos dois anos, e será composta de quatro a seis vezes as receitas de 2019 e 2021.

A Shearman & Sterling LLP atuou como consultora jurídica da Dassault Systèmes e a Union Square Advisors LLC atuou como consultora financeira exclusiva e a DLA Piper como consultora jurídica da Centric Software em relação à transação.

Os comentários sobre essa aquisição serão feitos durante o Capital Markets Day da Dassault Systèmes, que será realizado em 15 de junho de 2018. Um webcast do Capital Markets Day incluindo comentários da aquisição da Centric Software e uma sessão de perguntas e respostas estará disponível na tarde acessando http://www.3ds.com/company/finance/.

Diretamente de sua sede em Silicon Valley e de escritórios em grandes capitais do mundo, a Centric Software fornece uma plataforma de transformação digital para as mais renomadas empresas de moda, varejo, calçados, artigos de luxo, itens para atividades ao ar livre e bens de consumo. A Centric Visual Innovation Platform (VIP) é um conjunto visual e totalmente digital de painéis para dispositivos com recursos de toque como iPad, iPhone e TVs com tela táctil grande. A Centric VIP transforma a tomada de decisões e automatiza a execução para agilizar o tempo de comercialização dos produtos. A principal plataforma de gestão de ciclo de vida de produtos (Product Lifecycle Management, PLM) da Centric, a Centric 8, oferece funcionalidades corporativas de planejamento de comercialização, desenvolvimento de produtos, fornecimento, planejamento de negócios, qualidade e gestão de conjuntos, que são feitas sob medida para setores de consumo em rápida transformação. O Centric SMB conta com recursos ampliados de PLM, incluindo tecnologias inovadoras e os principais ensinamentos do setor, sob medida para pequenas empresas.

Centric é uma marca registrada da Centric Software. Todas as outras marcas e nomes de produtos podem ser marcas comerciais de seus respectivos proprietários.

Sobre a Dassault Systèmes

A Dassault Systèmes, a empresa 3DEXPERIENCE, oferece a empresas e pessoas universos virtuais para imaginar inovações sustentáveis. Suas soluções líderes mundiais transformam a maneira como os produtos são projetados, produzidos e suportados. As soluções colaborativas da Dassault Systèmes promovem a inovação social, ampliando as possibilidades do mundo virtual para melhorar o mundo real. O grupo agrega valor a mais de 220.000 clientes de todos os tamanhos, em todos os setores, em mais de 140 países. Para mais informações, visite http://www.3ds.com .

3DEXPERIENCE, o logotipo Compass e o logotipo 3DS, CATIA, SOLIDWORKS, ENOVIA, DELMIA, SIMULIA, GEOVIA, EXALEAD, 3D VIA, BIOVIA, NETVIBES e 3DEXCITE são marcas registradas da Dassault Systèmes ou de suas subsidiárias nos EUA e / ou em outros países.

