Dassault Systèmes e Centric Software uniscono le forze per accelerare la trasformazione digitale delle aziende della moda, retail e dei beni di consumo: Dassault Systèmes acquisisce la quota di maggioranza di Centric Software

Dassault Systèmes e Centric Software insieme per realizzare trasformazione digitale, speed to market e innovazione per le aziende della moda

Le soluzioni PLM di Centric Software generano un rapido ROI affinché i fashion brand possano rispondere alle esigenze dei consumatori on-trend e on-demand

Tra i clienti di Centric Software riconosciuti a livello mondiale ci sono anche Auchan, Belle China , Bestseller, Fast Retailing, Kering Group, Li & Fung, Loblaws, LVMH, Mango, PVH, Ruyi Group, Under Armour e altri ancora.

Dassault Systèmes (Euronext Paris: # 13065) (Euronext Paris: DSY.PA) ha annunciato oggi di aver raggiunto e siglato un accordo per l'acquisizione della quota di maggioranza di Centric Software, un'azienda privata, leader di settore nel guidare la trasformazione digitale nella moda, nell'abbigliamento, nel lusso e nel retail. Con questo investimento, Dassault Systèmes punta ad accelerare la trasformazione digitale delle aziende alla ricerca di soluzioni a supporto di uno sviluppo sempre più complesso di collezioni che rispondano alla domanda attuale dei consumatori on-trend e on-demand, e che rappresentano un mercato potenziale che vale svariati miliardi di dollari.

Con sede centrale nella Silicon Valley in California e uffici in 13 paesi, Centric Software offre soluzioni software per la gestione del ciclo di vita del prodotto a oltre 600 marchi riconosciuti a livello mondiale tra cui ASICS, Bass Pro, Belle China, Bestseller, Etam, Kate Spade, Loblaws, Louis Vuitton, Michael Kors, Samsonite, Ted Baker, Tommy Hilfiger e altri. Nel 2017, Centric Software è cresciuta di oltre il 60%, raggiungendo un fatturato di $ 61 milioni e generando un utile netto positivo. La piattaforma collaborativa PLM di Centric, specifica del settore, viene utilizzata per il merchandise planning, le specifiche di prodotto, la gestione dei materiali, il sourcing dei prodotti, le strategie di costi, la gestione delle collezioni così come del calendario e della qualità, sia sul desktop che nella versione ottimizzata per i dispositivi mobili, al fine di aumentare l'efficienza, accelerare il time to market e migliorare i margini di vendita e di prodotto.

"Poiché stiamo connettendo i punti della catena del valore per i clienti in 12 mercati e 70 segmenti, siamo in grado di comprendere le esigenze specifiche dei settori che lanciano i loro prodotti tramite collezioni", dichiara Bernard Charlès, Vicepresidente e CEO di Dassault Systèmes. "Centric Software si unisce a noi con una soluzione PLM leader di mercato, ben strutturata e configurabile, oltre che con un grande team di esperti che si impegna esclusivamente nel far sì che questi particolari clienti abbiano successo. Insieme, accelereremo la loro trasformazione con il PLM e creeremo ancora più valore aziendale con la nostra 3DEXPERIENCE per i processi di settore. Esattamente come abbiamo fatto con SOLIDWORKS 20 anni fa, lasceremo che Centric Software operi in autonomia ".

I consumatori di oggi sono più informati che mai sui prodotti, definendo e seguendo rapidamente i trend in un mondo in cui il digitale e il fisico convergono. Marchi competitivi dell' abbigliamento e della moda si impegnano per soddisfare le loro aspettative per i prodotti on-trend e on-demand, aumentando il numero delle collezioni che vengono create ogni anno e accelerandone il lancio sul mercato. Per migliaia di aziende, questa sfida richiede che vengano prese decisioni di tipo last minute e la necessità di riconfigurare rapidamente i processi aziendali dalla creazione del prodotto fino all'immissione sul mercato, senza intaccare i margini o la qualità del prodotto.

"La collaborazione con Dassault Systèmes, farà sì che Centric Software possa contare sul sostegno di una società di innovazione, leader a livello mondiale", afferma Chris Groves, Presidente e CEO di Centric Software. "La combinazione delle nostre competenze in trasformazione digitale, PLM, e la piattaforma 3DEXPERIENCE ci consentirà di accelerare lo sviluppo di innovazioni guidate dal mercato per aiutare i nostri clienti a sviluppare un vantaggio competitivo e alimentare la loro crescita ".

"Sono impaziente di vedere i vantaggi di questa collaborazione tra Centric Software e Dassault Systèmes, due aziende innovative di livello mondiale che potranno facilitare, accelerare e fornire le soluzioni più dirompenti e mirate per un settore vasto ma ancora poco servito, dotandolo delle efficienze economiche di una trasformazione digitale end-to-end", afferma Bandel Carano, Managing Director di Oak Investment Partners

Tra i termini dell'accordo, Dassault Systèmes inizialmente acquisirà con pagamento in contanti una quota di maggioranza di Centric Software, compresa tra il 58 e il 69 percento, a seconda della decisione degli azionisti di Centric Software, e verserà un anticipo sull'acquisizione delle rimanenti azioni, che avverrà nel 2020 e nel 2021. Il corrispettivo globale per l'acquisizione del 100% del capitale di Centric Software dipenderà dalla crescita del fatturato e dalla redditività dell'azienda nei prossimi due anni, e avrà un valore stimato compreso tra quattro e sei volte il fatturato del 2019 e del 2020.

Per la transazione Shearman & Sterling LLP è stato il consulente legale di Dassault Systèmes e Union Square Advisors LLC è stato il consulente finanziario esclusivo, mentre DLA Piper è stato il consulente legale di Centric Software.

Commenti su questa acquisizione verranno rilasciati nel corso del Capital Markets Day di Dassault Systèmes, che si terrà il 15 giugno 2018. Un webcast del Capital Markets Day con i commenti di Centric Software sull'acquisizione e le Q&A sarà disponibile nel pomeriggio accedendo a http://www.3ds.com/company/finance/.

Dalla sua sede nella Silicon Valley e dagli uffici nelle capitali di tendenza in tutto il mondo, Centric Software fornisce una piattaforma di trasformazione digitale per le aziende più prestigiose che operano nei settori della moda, del retail, delle calzature, dei prodotti per l'outdoor, dei beni di lusso e di largo consumo. Centric Visual Innovation Platform (VIP) è una raccolta di visual board completamente digitali, concepite per dispositivi touch-screen come iPad, iPhone e per schermi TV touch-screen di grandi dimensioni. Centric VIP trasforma il processo decisionale e ne automatizza l'esecuzione per ridurre notevolmente il time to market e gli scostamenti dai trend. Centric 8, la piattaforma PLM (Product Lifecycle Management) di punta dell'azienda, offre funzionalità per il merchandise planning, lo sviluppo di prodotti e materiali, il sourcing e la collaborazione fornitori, la qualità e compliance e la gestione di cataloghi di vendita e presa ordini, personalizzate per i dinamici settori dei beni di consumo. I pacchetti Centric SMB ampliano l'offerta PLM di Centric Software includendo tecnologie innovative e importanti best practice di settore, specifiche per le aziende di piccole dimensioni.

Informazioni su Dassault Systèmes

Dassault Systèmes, l'azienda 3DEXPERIENCE, offre a società e persone la possibilità di immaginare innovazioni sostenibili attraverso universi virtuali. Le sue soluzioni leader nel mondo trasformano il modo in cui i prodotti vengono progettati, prodotti e supportati. Le soluzioni collaborative di Dassault Systèmes promuovono l'innovazione sociale, aumentando le possibilità per il mondo virtuale di migliorare il mondo reale. Il gruppo apporta valore a oltre 220.000 clienti di tutte le dimensioni, in tutti i settori, in oltre 140 paesi. Per ulteriori informazioni, visitare http://www.3ds.com.

