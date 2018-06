Dassault Systèmes et Centric Software unissent leurs forces pour accélérer la transformation numérique des entreprises dans les secteurs de la mode, de la grande distribution et des biens de consommation Dassault Systèmes va acquérir une participation majoritaire dans le capital de Centric Software

Dassault Systèmes (Euronext Paris: #13065) (Euronext Paris: DSY.PA), annonce la signature d'un accord définitif portant sur l'acquisition d'une participation majoritaire dans le capital de Centric Software, éditeur leader sur son marché d'une plateforme de transformation digitale et d'innovation numérique pour les secteurs de la mode, de la distribution, des articles de luxe et des produits de grande consommation. Par le biais de cet investissement, Dassault Systèmes entend accélérer la transformation numérique des entreprises qui souhaitent se doter de solutions pour gérer la complexité croissante du développement de collections répondant aux attentes de consommateurs à la pointe des tendances, ce qui représente un marché adressable (TAM) de plusieurs milliards de dollars.

Avec un siège social situé dans la Silicon Valley en Californie, et des bureaux dans 13 pays, la société Centric Software fournit des logiciels de gestion du cycle de vie des produits (PLM) à plus de 600 marques de renommée mondiale, parmi lesquelles ASICS, Bass Pro, Belle China, Bestseller, Etam, Kate Spade, Loblaws, Louis Vuitton, Michael Kors, Samsonite, Ted Baker, Tommy Hilfinger, etc. Au cours de l'exercice 2017, le chiffre d'affaires de Centric Software a augmenté de 60 % pour s'établir à 61 millions de dollars et enregistré un résultat net positif. Sa plateforme PLM collaborative dédiée est utilisée pour gérer la planification des marchandises, les spécifications des produits, les matériaux, l'approvisionnement en produits, les scénarios de coût, les collections, les calendriers et la qualité. Elle est disponible sur ordinateur de bureau ou appareil mobile, et permet d'accroître l'efficacité, de réduire les délais de mise sur le marché et d'accroître les ventes de produits et les marges.

« Parce que, pour nos clients dans 12 industries et 70 segments, nous faisons le trait d'union entre les éléments qui composent leur réseau de valeur, nous comprenons bien les besoins spécifiques des secteurs qui lancent leurs produits sous forme de collection », déclare Bernard Charlès, vice-président du Conseil et directeur général de Dassault Systèmes. « Centric Software nous rejoint avec une solution PLM configurable, adaptée à son marché et leader sur ce marché, ainsi qu'avec une remarquable équipe d'experts qui se consacrent totalement au succès de clients exigeants. Ensemble, nous allons accélérer leur transformation par le PLM et créer encore plus de valeur ajoutée grâce à notre plateforme 3DEXPERIENCE et aux processus qu'elle offre pour ce secteur. Comme ce fut le cas pour SOLIDWORKS il y a 20 ans, Centric Software continuera à fonctionner de manière indépendante. »

Les consommateurs actuels connaissent mieux que jamais les produits, définissent et suivent rapidement les tendances dans un monde où convergent les univers numériques et physiques. Les marques d'habillement et de mode rivalisent pour répondre aux attentes de clients qui recherchent des produits disponibles à la demande dans un contexte hautement concurrentiel. Elles se positionnent à la pointe des tendances en augmentant le nombre de collections produites chaque année et en accélérant leur lancement. Pour des milliers d'entreprises, ce défi implique des décisions de dernière minute, ainsi que la reconfiguration rapide des processus métier, de la création des produits jusqu'à leur lancement sur le marché, sans impact sur les marges ni sur la qualité des produits.

« En s'associant à Dassault Systèmes, Centric Software bénéficiera du soutien d'une entreprise mondiale à la pointe de l'innovation », déclare Chris Groves, CEO de Centric Software. « Grâce à la combinaison de notre expertise en transformation numérique et en gestion du cycle de vie des produits, ainsi qu'à la plateforme 3DEXPERIENCE, nous pourrons accélérer le développement d'innovations inspirées par le marché et aider nos clients à accroître leur compétitivité, tout en facilitant leur croissance. »

« J'attends avec impatience que Centric Software s'associe avec Dassault Systèmes pour que ces deux entreprises de dimensions internationales tirent parti de leurs capacités d'innovation pour créer, accélérer et fournir des solutions spécifiques de rupture à un secteur industriel à la fois vaste et peu équipé, en lui permettant de bénéficier de l'efficacité économique qu'apporte une transformation numérique de bout en bout », déclare Bandel Carano, directeur général d'Oak Investment Partners, actionnaire de Centric Software.

Selon les termes de l'accord, Dassault Systèmes acquerra dans un premier temps en numéraire une participation majoritaire dans Centric Software comprise entre 58 et 69 %, en fonction du choix des actionnaires de Centric Software de conserver des intérêts dans la Société. Dassault Systèmes fera aussi un versement anticipé en avance de l'acquisition du solde des actions qui aura lieu en 2020 et en 2021. L'acquisition de la totalité du capital de Centric Software dépendra de l'augmentation du chiffre d'affaires et de la rentabilité au cours des deux prochaines années ; son montant sera compris entre quatre et six fois le chiffre d'affaires 2019 et 2020.

Dans le cadre cette opération, Shearman & Sterling LLP a été le conseiller juridique de Dassault Systèmes. Les conseillers financier et juridique de Centric Software ont été respectivement Union Square Advisors LLC et DLA Piper.

Cette acquisition sera commentée à l'occasion de la journée Capital Markets Day organisée par Dassault Système le 15 juin 2018. Une retransmission du Capital Markets Day comprenant les commentaires relatifs à l'acquisition de Centric Software ainsi que la session de questions-réponses sera disponible dans l'après-midi du 15 juin 2018 en accédant au site http://www.3ds.com/company/finance/.

À propos de Centric Software (http://www.centricsoftware.com)

Depuis son siège dans la Silicon Valley et avec des bureaux dans les capitales du monde entier, Centric Software fournit une plateforme de transformation digitale pour les plus grands noms des secteurs de la mode, de la distribution, de la chaussure, des articles de luxe, des loisirs de plein air, du sport et des produits de grande consommation. Centric Visual Innovation Platform (VIP ou plateforme d'innovation visuelle) se compose d'un ensemble d'interfaces visuelles et intégralement digitales, conçues pour les appareils tactiles tels que l'iPad, l'iPhone et les écrans tactiles géants. Véritable révolution en matière de prise de décision et d'automatisation de l'exécution, Centric VIP réduit considérablement le délai de commercialisation et accroît la réactivité face aux nouvelles tendances. Centric 8, la plateforme PLM (Product Lifecyle Management ou gestion du cycle de vie des produits) de Centric qui a fait sa renommée, offre des fonctionnalités professionnelles de planification promotionnelle, de développement des produits, d'approvisionnement, de planification commerciale, de gestion de la qualité et des collections, adaptées aux industries de consommation en constante évolution. Les solutions Centric SMB fournissent aux petites entreprises des solutions PLM étendues, reposant sur les technologies innovantes de la société et les connaissances acquises au fil du temps.

À propos de Dassault Systèmes

Dassault Systèmes, « The 3DEXPERIENCE Company », offre aux entreprises et aux particuliers les univers virtuels nécessaires à la conception d'innovations durables. Ses solutions leaders sur le marché transforment pour ses clients, la conception, la fabrication et la maintenance de leurs produits. Les solutions collaboratives de Dassault Systèmes permettent de promouvoir l'innovation sociale et offrent de nouvelles possibilités d'améliorer le monde réel grâce aux univers virtuels. Avec des ventes dans plus de 140 pays, le Groupe apporte de la valeur à plus de 220 000 entreprises de toutes tailles dans toutes les industries. Pour plus d'informations : http://www.3ds.com.

