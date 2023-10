David Wang da Huawei: UBB5.5G maximiza a produtividade digital

DUBAI, Emirados Árabes Unidos, 13 de outubro de 2023 /PRNewswire/ -- Na nona edição do Ultra-Broadband Forum (UBBF 2023), David Wang, Diretor Executivo do Conselho e Presidente do Conselho de Administração de Infraestrutura de ICT da Huawei, fez uma palestra sobre os mais recentes desenvolvimentos e as práticas recomendadas do setor de banda ultralarga, intitulada "UBB5.5G Maximizes Digital Productivity" (UBB5.5G maximiza a produtividade digital). Durante essa palestra, ele compartilhou seus pontos de vista sobre a direção estratégica que a banda ultralarga (UBB) está atualmente tomando — atualizando redes, acelerando a aplicação generalizada de tecnologias digitais e maximizando a produtividade digital.

David Wang falando no 9º Ultra-Broadband Forum (PRNewsfoto/Huawei)

A aplicação mais aprofundada de tecnologias digitais na economia real está promovendo aumentos de produtividade. A chamada "produtividade digital" está se tornando rapidamente um mecanismo central de crescimento para a economia digital. Tecnologias digitais, como nuvem, IA, 5G e UBB também estão em constante evolução. Agora, elas são vistas em empresas e nas casas por meio de novos serviços digitais. Isso acelerou a transformação digital para as empresas, e está levando melhor entretenimento inteligente, vida e trabalho para as massas. A adoção desses novos serviços também combina avanços na produtividade digital.

Wang disse: "Originalmente, as redes de banda ultralarga se concentravam na entrega de conectividade. Então, mudamos o foco para buscar uma melhor experiência. Na era do 5.5G, a banda ultralarga se concentrará em promover ainda mais a produtividade dos serviços digitais, para que todos possam acessá-los de forma mais fácil e eficiente, independentemente de onde estejam. Essa infraestrutura digital de última geração oferecerá acesso de 10 gigabits onipresente, transporte elástico de banda ultralarga e poder de computação massiva com o suporte de centros de dados hiperconvergentes. A implementação dessa nova geração de infraestrutura digital também permitirá o desenvolvimento mais rápido da economia digital. A Huawei se unirá a clientes e parceiros do setor para promover a evolução do F5.5G e Net5.5G, bem como de todo o setor de banda ultralarga, para maximizar a produtividade digital".

"A maximização da produtividade digital", explicou Wang, "exige que superemos três desafios críticos. Em primeiro lugar, o setor precisará descobrir como reforçar o imenso poder de computação necessário para oferecer serviços digitais. Em segundo lugar, será necessário oferecer serviços de conectividade confiáveis para um grande número de usuários simultâneos. Em terceiro lugar, será necessário garantir acesso onipresente e experiência de alta qualidade para todos, independentemente de onde a pessoa esteja".

Ele explicou as atualizações que as redes de banda ultralarga centradas na produtividade exigirão no futuro.

Em primeiro lugar, o acesso de 10 gigabits onipresente poderá ser alcançado, acelerando a banda larga móvel, a banda larga residencial, a rede de campus empresarial, e por meio de atualização do serviço de linha privada empresarial para 10 Gbps. Isso permitirá o uso da banda larga móvel de 10 gigabits onipresente, oferecerá redes domésticas de 10 gigabits contínuas na casa inteira, atualizará a conectividade de 10 gigabits do campus de empresas, e fornecerá serviços de linha privada de 10 gigabits elásticos e de alto rendimento. Graças a essas conexões de 10 gigabits de alta qualidade, os serviços digitais beneficiarão mais pessoas e organizações em todo o mundo.

O acesso de 10 gigabits onipresente também exigirá que as redes de portadores convergentes evoluam para redes de transporte elásticas e de alta qualidade. A maioria das redes IP e ópticas precisarão suportar 400G e evoluir ainda mais para 800G. As redes backbone também precisarão suportar 400G, com recursos de transporte mais fortes. As redes de conexão cruzada óptica (OXC) de ponta a ponta oferecerão confiabilidade na experiência dos serviços sensíveis a latência. Atualmente, a latência aceitável para serviços de acesso, fibra e rede nacional é de 1 milissegundo, 5 milissegundos e 20 milissegundos, respectivamente.

Além disso, serão necessários centros de dados hiperconvergentes para liberar completamente o poder de computação da IA. "Com a adoção de uma arquitetura hiperconvergente avançada", disse Wang, "as redes de centros de dados seriam capazes de atender aos requisitos de computação de uso geral, armazenamento, computação de alto desempenho e computação de IA. Com a combinação com a interconexão de alta velocidade 800GE, isso aumentará significativamente o retorno sobre o investimento". Com algoritmos de notificação de congestionamento explícitos e algoritmos de equilíbrio de carga em escala de rede, tornam-se possíveis as redes sem perdas com IOPS 85% mais altas e redes de cluster de IA que aumentam a eficiência do treinamento em 20%.

Por último, mas não menos importante, seriam necessários modelos grandes de telecomunicações para tornar as redes mais autônomas e oferecer recursos de auto-otimização a elas. Espera-se que as redes atuais com altos níveis de automação e digitalização incorporem em breve novas funções inteligentes, que as tornarão mais autônomas. Os grandes modelos de telecomunicações podem acelerar esse processo para desenvolver redes de direção autônoma (ADNs) L4, que são orientadas por intenção e suportam a interação homem-computador e a auto-otimização. Esses modelos já estão permitindo que engenheiros gerenciem o dobro de conjuntos de equipamentos do que conseguiam gerenciar antes.

Wang enfatizou que a banda ultralarga é uma infraestrutura crítica que turbinará o crescimento econômico digital. Ele convocou diferentes participantes do ecossistema para trabalharem juntos para oferecer suporte a políticas e acelerar a inovação comercial, a aplicação de produtos e o desenvolvimento do ecossistema. "Com o trabalho conjunto", Wang concluiu, "o setor de banda ultralarga continuará a avançar, maximizando a produtividade digital, de modo que mais pessoas e organizações se beneficiem dos serviços digitais".

FONTE Huawei

