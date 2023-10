David Wang de Huawei : la technologie UBB5.5G maximise la productivité numérique

DUBAÏ, Émirats arabes unis, 13 octobre 2023 /PRNewswire/ -- Lors du 9e Forum sur l'ultra-haut débit (UBBF 2023), David Wang, directeur exécutif du conseil d'administration de Huawei, président du conseil d'administration de l'infrastructure TIC, a prononcé un discours intitulé « L'UBB5.5G maximise la productivité numérique » autour des derniers développements et des meilleures pratiques de l'industrie du très haut débit. Au cours de cette allocution, il a présenté ses perspectives sur l'orientation stratégique actuelle du très haut débit (UBB), à savoir la modernisation des réseaux, l'accélération de l'application généralisée des technologies numériques et la maximisation de la productivité numérique.

David Wang speaking at the 9th Ultra-Broadband Forum

L'application plus poussée des technologies numériques dans l'économie réelle entraîne une augmentation de la productivité. Cette soi-disant productivité numérique devient rapidement un moteur de croissance pour l'économie numérique. Par ailleurs, les technologies numériques, telles que le cloud, l'IA, la 5G et l'UBB, sont en constante évolution. Celles-ci sont maintenant utilisées dans les entreprises et les foyers grâce à de nouveaux services numériques. L'application de ces technologies a non seulement accéléré la transformation numérique pour les entreprises, mais a aussi apporté un divertissement, une vie et un travail plus intelligents au grand public. L'adoption de ces nouveaux services s'ajoute aux progrès de la productivité numérique.

M. Wang a déclaré : « À l'origine, l'objectif principal des réseaux à très haut débit était de fournir une connectivité. Par la suite, nous nous sommes concentrés sur l'amélioration de l'expérience. À l'ère de la 5.5G, le très haut débit cherchera avant tout à accroître davantage la productivité des services numériques, pour que chaque utilisateur puisse accéder aux services numériques plus facilement et plus efficacement, où qu'il se trouve. Cette infrastructure numérique de nouvelle génération fournira un accès omniprésent de 10 gigabits, un transport élastique très haut débit et une puissance de calcul massive soutenue par des centres de données hyperconvergés. En outre, le déploiement de cette nouvelle génération d'infrastructures numériques accélérera le développement de l'économie numérique. Huawei se joindra aux clients et aux partenaires de l'industrie pour faire avancer l'évolution des technologies F5.5G et Net5.5G, ainsi que l'ensemble de l'industrie du très haut débit, dans le but de maximiser la productivité numérique. »

Selon M. Wang, trois défis critiques devront être surmontés pour maximiser la productivité numérique. Premièrement, l'industrie devra trouver un moyen de fournir l'immense puissance de calcul requise pour fournir les services numériques. Deuxièmement, elle devra fournir des services de connectivité garantie à un nombre considérable d'utilisateurs simultanés. Troisièmement, elle devra assurer un accès universel et une expérience de haute qualité pour tous les utilisateurs, où qu'ils se trouvent.

M. Wang a ensuite présenté les mises à niveau dont auront besoin les réseaux très haut débit axés sur la productivité à l'avenir.

Tout d'abord, un accès omniprésent de 10 gigabits est possible en accélérant la mise à niveau à 10 Gb/s du haut débit mobile, du haut débit domestique, du réseau de campus d'entreprise et du service de ligne privée d'entreprise. Grâce à ces mises à niveaux, il sera possible de fournir un service omniprésent de haut débit mobile à 10 gigabits, d'offrir des réseaux 10 gigabits sans interruption dans toute la maison, de mettre à niveau les réseaux de campus d'entreprise à 10 gigabits et de fournir services de ligne privée élastiques et haut débit atteignant 10 gigabits. Grâce à ces connexions 10 gigabits de haute qualité, les services numériques seront accessibles à plus de personnes et d'organisations dans le monde entier.

L'accès omniprésent de 10 gigabits nécessitera également une transformation des réseaux porteurs convergents en réseaux de transport élastiques de haute qualité. La plupart des réseaux métropolitains IP et optiques devront prendre en charge la 400G, puis éventuellement la 800G. Les réseaux dorsaux devront également prendre en charge la 400G, avec des capacités de transport plus fortes. Les réseaux d'interconnexion optique (OXC) de bout en bout assureront la qualité de l'expérience pour les services sensibles à la latence. Actuellement, la latence acceptable pour les services d'accès, les services de réseaux métropolitains et les services de réseau national est de 1 milliseconde, 5 millisecondes et 20 millisecondes, respectivement.

En outre, des centres de données hyperconvergés seront nécessaires pour libérer la pleine puissance de calcul de l'IA. En adoptant une architecture hyperconvergée avancée, explique M. Wang, les réseaux de centres de données seront en mesure de répondre aux besoins généraux de calcul, de stockage, de calcul haute performance et de calcul IA. Associé à l'interconnexion haute vitesse 800GE, cette architecture augmentera considérablement le retour sur investissement. En utilisant des algorithmes de notification de congestion explicites et des algorithmes d'équilibrage de charge à l'échelle du réseau, il sera possible de mettre en place des réseaux sans perte affichant une vitesse d'E/S par seconde 85 % plus élevée et des réseaux de clusters d'IA qui augmentent l'efficacité d'entraînement de 20 %.

Enfin, il faudra utiliser les grands modèles de télécommunications pour rendre les réseaux plus autonomes et leur donner des capacités d'auto-optimisation. Les réseaux qui possèdent actuellement un niveau élevé d'automatisation et de numérisation devraient bientôt intégrer de nouvelles fonctions intelligentes qui les rendront plus autonomes. Les grands modèles de télécommunications peuvent accélérer ce processus en favorisant le développement de réseaux de conduite autonome L4 qui sont axés sur l'intention et prennent en charge l'interaction homme-machine ainsi que l'auto-optimisation. Ces modèles permettent déjà aux ingénieurs de gérer deux fois plus d'équipements qu'auparavant.

M. Wang a souligné que le très haut débit est une infrastructure essentielle qui stimulera la croissance de l'économie numérique. Il a appelé les différents acteurs de l'écosystème à travailler ensemble pour fournir un soutien politique et accélérer l'innovation commerciale, l'application des produits et le développement de l'écosystème. En travaillant ensemble, a conclu M. Wang, l'industrie du très haut débit continuera d'avancer à vive allure, maximisant la productivité numérique pour rendre les services numériques accessibles à un plus grand nombre de personnes et d'organisations.

