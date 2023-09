David Wang de Huawei : Accélérer l'intelligence grâce aux modèles d'IA personnalisés pour toutes les industries

SHANGHAI, 22 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Lors du HUAWEI CONNECT 2023, David Wang, directeur exécutif du conseil d'administration de Huawei, président du conseil d'administration de l'infrastructure TIC et président d'Enterprise BG, a prononcé un discours d'ouverture intitulé « Accélérer l'intelligence ». David Wang a partagé les points de vue et l'expérience de Huawei pour aider les industries à tirer le meilleur parti de l'intelligence. Il a également annoncé le lancement du nouveau SuperCluster Atlas 900 de Huawei. Ce nouveau cluster de calcul pour l'IA, la dernière offre de la série de produits informatiques Ascend de Huawei, utilise une toute nouvelle architecture. En outre, David Wang a annoncé neuf nouvelles solutions industrielles intelligentes basées sur l'architecture de référence de transformation intelligente de Huawei. Ces solutions sont conçues pour répondre aux besoins spécifiques de différentes industries, dont la finance, le secteur public, la fabrication, l'énergie électrique et le rail.

David Wang delivering the keynote

« Un nouveau chapitre de transformation intelligente se dessine, a déclaré David Wang. Nous sommes aujourd'hui au seuil d'un monde nouveau et intelligent, avec de vastes opportunités et défis devant nous. Nous devons travailler ensemble, approfondir les scénarios spécifiques à un secteur et construire un réseau informatique solide pour alimenter d'innombrables nouveaux modèles et applications d'IA. Ensemble, nous pouvons aider toutes les industries à devenir intelligentes plus rapidement. »

Les défis qui empêchent les industries de devenir intelligentes

Avec les nombreuses avancées récentes dans les modèles de fondation, une vaste gamme de nouveaux modèles et de nouvelles applications d'IA émergent. L'IA est également profondément intégrée dans les industries, servant de plus en plus de scénarios industriels. Cependant, les données, la puissance informatique, les algorithmes et le déploiement d'applications peinent à suivre et seront essentiels pour permettre la transformation intelligente des industries.

Pour relever ces défis, David Wang a appelé à des efforts conjoints pour soutenir la connectivité intelligente, l'informatique intelligente et les industries intelligentes, qui seront essentielles pour résoudre les problèmes actuels liés à la mise en œuvre de l'IA et aux modèles spécifiques aux scénarios. Il a expliqué que c'est ainsi que différentes industries peuvent tirer le meilleur parti de l'intelligence.

Le SuperCluster Ascend Atlas 900

De plus en plus de modèles de fondation formés avec des milliards de paramètres émergent, c'est pourquoi Huawei a lancé son tout nouveau SuperCluster Atlas 900, spécialement conçu pour la formation de modèles de fondation d'IA massifs.

Travailler avec les clients et les partenaires pour lancer neuf solutions industrielles intelligentes

Au cours des trois dernières années, Huawei a mis en place un groupe d'équipes intégrées. Elles explorent en profondeur les industries et les scénarios, rapprochant les groupes spécialisés d'experts des défis des clients et intégrant plus étroitement les ressources horizontales de R&D pour aider les industries à devenir intelligentes. Ce modèle opérationnel a déjà aidé Huawei à travailler plus étroitement avec ses partenaires pour créer plus de 200 solutions de transformation intelligentes dédiées à plus de 20 industries, notamment la gouvernance urbaine, la finance, le transport et la fabrication. Ces solutions ont déjà été mises en œuvre dans de nombreux projets concrets.

Huawei prévoit de continuer à travailler avec ses partenaires sur des solutions comme celle-ci pour promouvoir l'intégration en profondeur de l'IA et les scénarios de l'industrie et permettre la transformation intelligente d'un nombre toujours croissant d'industries.

Publication du livre blanc sur l'accélération de la transformation intelligente

David Wang a également annoncé la publication d'un nouveau livre blanc, Accelerating Intelligent Transformation (Accélérer la transformation intelligente). Il s'agit d'un recueil d'études de cas et des meilleures pratiques de Huawei, de ses clients et de ses partenaires, visant à aider toutes les industries à se mettre au travail rapidement dans leur adoption de nouvelles formes d'intelligence.

Le livre blanc constate que l'IA stimule la mise à niveau de l'industrie en servant de plus en plus de scénarios de l'industrie et est devenue un moteur majeur de croissance pour les progrès sociaux. Il affirme notamment que la collaboration entre les différents acteurs du monde de l'entreprise, du milieu universitaire et des cercles de recherche sera importante pour les nouvelles applications d'IA et le développement de l'ensemble de l'industrie de l'IA. Plus précisément, ces acteurs de l'écosystème devront travailler ensemble pour s'assurer que l'IA est conçue pour profiter à tous en identifiant rapidement les tendances émergentes, en poursuivant continuellement l'innovation technologique et en améliorant rapidement les deux pratiques en matière d'ingénierie. Pour élargir et approfondir l'application de l'IA dans l'ensemble des industries, ils devront permettre un large éventail de modèles et d'applications.

Le livre blanc a déjà été soutenu par plusieurs académiciens. Il passe en revue les dernières tendances et développements dans le domaine de l'IA, et explore 63 applications d'IA spécifiques aux scénarios de 16 industries différentes. En outre, il présente un certain nombre des meilleures pratiques innovantes dans la transformation intelligente de 18 industries différentes.

