DAVID YURMAN CÉLÈBRE LES MOMENTS DE JOIE DANS SA CAMPAGNE DE FÊTES DE FIN D'ANNÉE AVEC STERLING K. BROWN, HERO FIENNES TIFFIN, WINNIE HARLOW, KYLE KUZMA, IRIS LAW ET ARIZONA MUSE

NEW YORK, 28 octobre 2024 /PRNewswire/ -- David Yurman, la plus grande marque américaine de bijoux de luxe, dévoile sa campagne de fêtes de fin d'année 2024, qui met à l'honneur son casting le plus étoilé et le plus influent à ce jour, notamment les nouveaux et anciens amis de la maison Sterling K. Brown, Hero Fiennes Tiffin, Winnie Harlow, Kyle Kuzma, Arizona Muse et l'ambassadrice mondiale, Iris Law, un véritable palmarès de personnalités qui s'expriment à travers leur art et l'innovation et inspirent un large éventail de publics.

Iris Law and Hero Fiennes Tiffin for David Yurman's Holiday Campaign 2024 Kyle Kuzma and Winnie Harlow for David Yurman's Holiday Campaign 2024 Sterling K. Brown and Arizona Muse for David Yurman's Holiday Campaign 2024

Axée sur les moments de joie, la nouvelle campagne invite les consommateurs à s'offrir le luxe de la vie pour commémorer les moments spéciaux, comme les dîners entre amis et les célébrations festives, grâce aux trésors intemporels de David Yurman destinés aux personnes qui leur sont chères.

La nouvelle campagne nous emmène dans un ascenseur qui fait défiler différentes scènes de fête à New York, siège de la marque David Yurman, où les acteurs aux multiples talents sont aperçus en train de fêter la fin de l'année parés de collections incontournable. Commençant par notre magasin phare de la 57e rue, l'histoire se déroule sous la forme d'un montage énergique de célébrations entre amis.

Connu pour son style de photographie unique, Anthony Seklaoui a contribué à donner vie à cette campagne en capturant des moments intimes et puissants, tout en partageant l'engagement de la marque en faveur de l'art et de la créativité. D'une influence reconnue par certains des plus grands éditeurs et marques de luxe, Seklaoui crée une histoire qui inspire le public à se sentir libéré, en célébrant son individualité.

« Nous sommes constamment inspirés par l'énergie de la ville de New York », déclare Carolyn Dawkins, directrice du marketing. « C'est pourquoi il nous a semblé judicieux de tourner cette campagne de Noël dans la maison de notre marque et dans le magasin phare de la 57e rue, avec des ambassadeurs qui incarnent ce même lien avec la créativité et la culture. Nous avons vu la marque se développer ici au cours des 50 dernières années et il est remarquable de voir nos consommateurs de longue date ainsi que les nouveaux trouver autant d'inspiration que nous dans cette évolution. »

La série d'images et les quatre vidéos épisodiques mettent en avant les collections Sculpted Cable, Chevron, Curb Chain et Madison, toutes conçues à partir du produit phare de la marque, Cable. Inspiré par le Metropolitan Museum de New York, Cable est l'ADN de David Yurman et continue de façonner l'avenir des créations de la marque. Aujourd'hui, Cable façonne chaque design de la marque, avec des possibilités infinies, indissociables du berceau de David Yurman, New York.

La campagne de David Yurman pour les fêtes de fin d'année est lancée aujourd'hui, 28 octobre, sur DavidYurman.com et sur le canal mondial de médias sociaux de la marque @davidyurman. La campagne apparaîtra également dans les publicités de la marque jusqu'à la fin de l'année. Pour plus d'informations, visitez le site DavidYurman.com.

David Yurman est une célèbre société américaine de joaillerie fondée à New York par David Yurman, sculpteur, et sa femme Sybil, peintre et céramiste. Lorsque les artistes ont commencé à collaborer, leur objectif était simplement de créer de beaux objets à porter. Dirigé aujourd'hui par leur fils Evan, David Yurman crée des collections intemporelles et contemporaines pour les femmes et les hommes, définies par l'inspiration, l'innovation, un savoir-faire éprouvé et Cable - la signature artistique de la marque. Les collections David Yurman sont disponibles sur DavidYurman.com ainsi que dans 51 boutiques aux États-Unis, au Canada, à Hong Kong et en France, et dans plus de 300 points de vente dans le monde, par l'intermédiaire de son réseau exclusif de détaillants agréés en haute joaillerie et horlogerie.

