DAVID YURMAN FEIERT FREUDIGE MOMENTE IN DER WEIHNACHTSKAMPAGNE MIT STERLING K. BROWN, HERO FIENNES TIFFIN, WINNIE HARLOW, KYLE KUZMA, IRIS LAW UND ARIZONA MUSE

NEW YORK, 28. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- David Yurman, Amerikas führende Luxus-Schmuckmarke, enthüllte seine Festtagskampagne 2024, in der die bisher prominenteste und einflussreichste Besetzung zu sehen ist, darunter neue und wiederkehrende Freunde des Hauses Sterling K. Brown, Hero Fiennes Tiffin, Winnie Harlow, Kyle Kuzma, Arizona Muse, und die globale Botschafterin Iris Law- eine starke Mischung aus innovativen Geschichtenerzählern, die sich durch ihr Handwerk ausdrücken und gleichzeitig ein breites Publikum inspirieren.

Iris Law and Hero Fiennes Tiffin for David Yurman's Holiday Campaign 2024 Kyle Kuzma and Winnie Harlow for David Yurman's Holiday Campaign 2024 Sterling K. Brown and Arizona Muse for David Yurman's Holiday Campaign 2024

Die neue Kampagne, in deren Mittelpunkt die Freude steht, ruft die Verbraucher dazu auf, sich etwas Luxus im Leben zu gönnen, um besondere Momente - wie Dinnerpartys mit Freunden und festliche Feiern - mit zeitlosen Schätzen für die Liebsten von David Yurman zu feiern.

Die neue Kampagne nimmt die Zuschauer mit auf eine Fahrt im Aufzug durch verschiedene Feiertagsszenen in New York City, der Heimat der Marke David Yurman, wo die Besetzung aus Multitalenten in den wichtigsten Kollektionen gekleidet alltägliche Feiertagsmomente feiert. Die Geschichte beginnt in unserem Flagship-Store in der 57. Straße und entfaltet sich zu einer energiegeladenen Collage feierlicher Anlässe unter Freunden.

Anthony Seklaoui, der für seinen einzigartigen Fotostil bekannt ist, trug dazu bei, diese Kampagne zum Leben zu erwecken, indem er intime und kraftvolle Momente festhielt und gleichzeitig das Engagement der Marke für Kunst und Kreativität teilte. Seklaoui hat Einfluss auf einige der bekanntesten Redaktionen und Luxusmarken und schafft eine Geschichte, die die Zuschauer dazu inspiriert, sich frei zu fühlen und ihre Individualität zu feiern.

„Wir lassen uns ständig von der Energie von New York City inspirieren", sagt Chief Marketing Officer Carolyn Dawkins. „Deshalb war es richtig, diese Feiertagskampagne in der Heimat unserer Marke und in unserem Flagship Store in der 57th Street zu drehen, mit Botschaftern, die dieselbe Verbindung zu Kreativität und Kultur verkörpern. Wir haben die Marke hier in den letzten 50 Jahren wachsen sehen, und es ist bemerkenswert zu sehen, dass sowohl unsere langjährigen als auch unsere neuen Kunden sich von dieser Entwicklung ebenso inspirieren lassen wie wir.

Die Bilderserie und die vier Videos in Episodenform heben die für die Marke charakteristischen Kollektionen Sculpted Cable, Chevron, Curb Chain und Madison hervor, deren Designs alle auf dem Hauptprodukt der Marke, Cable, basieren. Inspiriert durch das Metropolitan Museum in New York City, ist Cable die DNA von David Yurman und prägt die Zukunft der Designs der Marke. Heute prägt Cable jedes Design der Marke, mit unendlichen Möglichkeiten, die sich nicht von David Yurmans Entstehungsort New York City trennen lassen.

Die Festtagskampagne von David Yurman startet heute, am 28. Oktober, auf DavidYurman.com und dem globalen Social-Media-Kanal der Marke @davidyurman. Die Kampagne wird bis zum Ende des Jahres auch in der Werbung der Marke erscheinen. Weitere Informationen finden Sie unter DavidYurman.com.

INFORMATIONEN ZU DAVID YURMAN:

David Yurman ist ein berühmtes amerikanisches Schmuckunternehmen, das von David Yurman, einem Bildhauer, und seiner Frau Sybil, einer Malerin und Keramikerin, in New York gegründet wurde. Als die Künstler ihre Zusammenarbeit begannen, war ihr Ziel einfach, schön gestaltete tragbare Kunstwerke zu entwerfen. Heute entwirft David Yurman unter der Leitung seines Sohnes Evan zeitlose, zeitgenössische Kollektionen für Damen und Herren, die sich durch Inspiration, Innovation, vollendete Handwerkskunst und Cable - die künstlerische Signatur der Marke - auszeichnen. Die Kollektionen von David Yurman sind auf DavidYurman.com sowie in 51 Einzelhandelsgeschäften in den Vereinigten Staaten, Kanada, Hongkong und Frankreich und an über 300 Standorten weltweit über das exklusive autorisierte Einzelhandelsnetz für feinen Schmuck und Uhren erhältlich.

