DAVID YURMAN ERNENNT IRIS LAW UND FEI FEI SUN ZU NEUEN MARKENBOTSCHAFTERN

NEW YORK, 4. März 2024 /PRNewswire/ -- David Yurman, Amerikas führende Luxus-Schmuckmarke, freut sich, Model und Schauspielerin Iris Law und das Model Fei Fei Sun als seine neuesten globalen Botschafterinnen anzukündigen, die im Laufe des Jahres in einer Reihe von fünf Kampagnen debütieren werden, beginnend mit zwei der ikonischsten und begehrtesten Kollektionen von David Yurman in diesem Frühjahr - Sculpted Cable und Modern Cable.

Iris Law for David Yurman Sculpted Cable Collection, Spring 2024 Fei Fei Sun for David Yurman Sculpted Cable Collection, Spring 2024

Unter der Regie der Gebrüder Durimel und mit dem Styling von Carlos Nazario in Los Angeles erzählen die Kampagnen Sculpted Cable und Modern Cable die Geschichte von Frauen, die sich ihren eigenen Weg im Leben bahnen, und heben dabei die charakteristischen und neuen Schmuckdesigns von David Yurman hervor.

Die talentierten Damen Law und Sun wurden von Tyrone Lebon in den Hügeln von Santa Monica fotografiert und mit den kultigen Sculpted Cable Armbändern der Marke in Szene gesetzt, während sie Entscheidungen treffen, mit denen sie sich „ihren eigenen Weg bahnen". Die Doppeldeutigkeit verweist auf den altehrwürdigen Prozess des Schaffens zeitloser, einzigartiger Designs, die sich im Laufe der Zeit weiterentwickeln und so ihren eigenen Lebensweg bahnen.

Für Modern Cable zeigt Law eine Reihe von fröhlichen, manchmal auch schelmischen Momenten, die in der Bar Marmount in Los Angeles aufgenommen wurden und die das Wesen und den freien Geist der Marke widerspiegeln und eine innovative Aktualisierung des kultigen Kabelarmbands mit einem eleganteren, jugendlicheren und helleren Erscheinungsbild zeigen.

„Bei der Konzeption unserer Kampagnen lassen wir uns stets von der Kunst inspirieren - sei es durch den kreativen Instinkt unserer Kunsthandwerker, durch die in Kunst und Skulptur verwurzelte Geschichte der Marke oder durch Talente, die uns mit ihrer Individualität fesseln", so Evan Yurman. „Iris und Fei Fei sind einzigartig und authentisch in ihrer Arbeit und inspirieren ihre Fans und Anhänger durch ihre Leidenschaften, Selbstdarstellung und Schönheit. Es ist ein Vergnügen, sie in der David-Yurman-Familie willkommen zu heißen und zu sehen, wie unsere Schmuckstücke durch die kreative Linse solch talentierter Personen zum Leben erweckt werden."

„Es ist so aufregend, mit David Yurman zu arbeiten", sagte Iris Law. „Die Marke ist einzigartig zeitlos und modern, und ich liebe es, dass ich die Teile der Kollektion zusammen tragen kann. Schmuck ist eine wunderbare Möglichkeit, mich selbst und meine Individualität auszudrücken, und es fühlt sich natürlich an, mit einer Marke zu arbeiten, die man bereits liebt und zu der man aufschaut."

„Ich denke, es ist wichtig, sich selbst treu zu bleiben und seine Individualität durchscheinen zu lassen. Bei Sculpted Cable geht es darum, unabhängig zu sein und seinen eigenen Weg zu gehen. Deshalb trage ich sie so gerne und arbeite so gerne mit David Yurman zusammen", sagt Fei Fei Sun.

Die Sculpted-Cable-Kampagne startet am 4. März, und kurz darauf, ebenfalls 2024, folgen Kampagnen zu den Kollektionen Modern Cable, Madison, Stax + Crossover, Lexington, Amulets & Elements.

INFORMATIONEN ZU DAVID YURMAN:

David Yurman ist ein berühmtes amerikanisches Schmuckunternehmen, das von David Yurman, einem Bildhauer, und seiner Frau Sybil, einer Malerin und Keramikerin, in New York gegründet wurde. Als die Künstler ihre Zusammenarbeit begannen, war ihr Ziel einfach, schöne Gegenstände zum Tragen zu schaffen. Heute entwirft David Yurman unter der Leitung seines Sohnes Evan zeitlose, zeitgenössische Kollektionen für Damen und Herren, die sich durch Inspiration, Innovation, vollendete Handwerkskunst und Kabel - die künstlerische Signatur der Marke - auszeichnen. Die Kollektionen von David Yurman sind in 49 Einzelhandelsgeschäften in den Vereinigten Staaten, Kanada, Hongkong und Frankreich sowie an über 300 Orten weltweit über das exklusive Netzwerk von autorisierten Schmuck- und Uhrenhändlern erhältlich.

MEDIENKONTAKT:

Nike Kommunikation

[email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2352066/2024_Campaign_Iris_Law_Sculpted_Cable_03A.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2352067/2024_Campaign_Fei_Fei_Sun_Sculpted_Cable_03A.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1745247/4570765/David_Yurman_Logo.jpg