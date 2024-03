DAVID YURMAN NOMME IRIS LAW ET FEI FEI SUN COMME NOUVELLES AMBASSADRICES DE LA MARQUE

NEW YORK, 4 mars 2024 /PRNewswire/ -- David Yurman, la plus grande marque de bijoux de luxe aux États-Unis, est ravie d'annoncer qu'Iris Law, mannequin et actrice, ainsi que Fei Fei Sun, mannequin, deviennent ses nouvelles ambassadrices mondiales. Elles feront leurs débuts dans une série de cinq campagnes tout au long de l'année, commençant par la présentation de deux des collections les plus emblématiques et les plus convoitées de David Yurman ce printemps : Sculpted Cable et Modern Cable.

Iris Law for David Yurman Sculpted Cable Collection, Spring 2024 Fei Fei Sun for David Yurman Sculpted Cable Collection, Spring 2024

Sous la direction des frères frères Durimel et habillées par Carlos Nazario à Los Angeles, les campagnes Sculpted Cable et Modern Cable racontent l'histoire de femmes qui tracent leur propre chemin dans la vie, tout en mettant en valeur les signatures et les nouveaux designs de bijoux de David Yurman.

Photographiées par Tyrone Lebon dans les collines de Santa Monica, les talentueuses Law et Sun sont mises en scène portant les célèbres bracelets Sculpted Cable de la marque, illustrant des choix qui reflètent leur quête individuelle. Ce double sens communique le processus traditionnel de création de designs uniques et intemporels qui évoluent continuellement, symbolisant ainsi leur propre chemin dans la vie.

Pour la collection Modern Cable, Law apparaît dans une série de moments joyeux, parfois espiègles, pris au Bar Marmount à Los Angeles, reflétant l'essence et la nature insouciante de la vie, avec une mise à jour innovante du bracelet emblématique qui affiche une apparence plus élégante, jeune et lumineuse.

« Lorsque nous imaginons nos campagnes, nous nous inspirons toujours des arts. que ce soit les instincts créatifs de nos artisans, l'histoire artistique de notre marque, ou le talent qui nous fascine par son individualité », a déclaré Evan Yurman. « Iris et Fei Fei sont des individus uniques et authentiques dans leur travail, inspirant leurs fans à travers leur passion, leur expression personnelle et leur beauté. C'est un véritable plaisir de les accueillir dans la famille David Yurman et de voir nos bijoux prendre vie à travers leur regard créatif si talentueux. »

« Travailler avec David Yurman est une expérience très excitante », a déclaré Iris Law. « La marque incarne à la fois l'intemporalité et la modernité, et j'apprécie particulièrement la possibilité de combiner différentes pièces de la collection. Les bijoux offrent un moyen extraordinaire de m'exprimer et de montrer ma personnalité, et il est tout à fait naturel pour moi de collaborer avec une marque que j'admire déjà. »

« Je crois qu'il est essentiel d'être authentique et de laisser transparaître son individualité. Sculpted Cable incarne l'indépendance et le chemin que l'on se trace soi-même, c'est pourquoi je porte cette collection avec passion et que j'apprécie collaborer avec David Yurman », a déclaré Fei Fei Sun.

La campagne Sculpted Cable débutera le 4 mars, suivie de près en 2024 par les campagnes mettant en avant les collections Modern Cable, Madison, Stax + Crossover, Lexington, Amulets & Elements.

À PROPOS DE DAVID YURMAN :

David Yurman est une célèbre société américaine de joaillerie fondée à New York par David Yurman, sculpteur, et sa femme, Sybil, peintre et céramiste. Lorsque ces deux artistes ont commencé à collaborer, leur objectif était simplement de créer de beaux objets à porter. Dirigé aujourd'hui par leur fils Evan, David Yurman crée des collections intemporelles et contemporaines pour les femmes et les hommes définies par l'inspiration, l'innovation, l'artisanat consommé et le fil - la signature artistique de la marque. Les collections David Yurman sont disponibles dans 49 magasins de détail aux États-Unis, au Canada, à Hong Kong et en France et dans plus de 300 sites dans le monde entier, par l'intermédiaire de leur réseau exclusif de détaillants agréés en joaillerie et horlogerie.

CONTACT POUR LES MÉDIAS :

Nike Communications

[email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2352066/2024_Campaign_Iris_Law_Sculpted_Cable_03A.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2352067/2024_Campaign_Fei_Fei_Sun_Sculpted_Cable_03A.jpg