DB Schenker met en place une plate-forme logistique automatisée en Espagne pour le commerce électronique

- La technologie avancée des robots mobiles autonomes a été installée en un temps record pour les livraisons en Espagne, au Portugal et en France.

- Création de 150 nouveaux emplois et application de normes de durabilité élevées

MADRID, 13 mars 2023 /PRNewswire/ -- DB Schenker, l'un des principaux fournisseurs de services logistiques et de gestion de la chaîne d'approvisionnement, a commencé à exploiter l'une des plus grandes installations automatisées de commerce électronique au service de ses clients détaillants en Espagne, au Portugal et en France.

DB Schenker’s e-commerce logistics hub uses Geek+ robots to automate operations.

Les opérations dans l'entrepôt ultramoderne de 50 000 m2 à Guadalajara ont commencé avec 150 employés dans des postes nouvellement créés, plus de 200 robots et un système d'emballage optimisé. Le site est équipé d'un système de préparation de commandes "marchandise à personne" permettant de traiter environ 120 000 unités par jour grâce à des robots mobiles autonomes (AMR) fournis par Geek+, le leader mondial de la technologie AMR. Le système comprend des solutions innovantes de prélèvement et d'emballage pour une exécution rapide et flexible des commandes en ligne ainsi qu'un traitement efficace des retours.

Alfredo Alcalá, chef de produit de DB Schenker pour la logistique contractuelle en Ibérie : "DB Schenker s'est engagé à servir le secteur du commerce électronique grâce à son pouvoir d'innovation et à sa fiabilité éprouvée. Les solutions automatisées de nos opérations à Guadalajara ont été installées en un temps record de quatre mois seulement et ont déjà prouvé leur stabilité et leur flexibilité lors du Black Friday et de la période de Noël. Nous sommes fiers de répondre aux attentes et à la confiance d'un client aussi important qu'adidas".

Un système de convoyage automatisé garantit un traitement ponctuel et des délais de livraison rapides afin d'offrir la meilleure expérience client à adidas, leader mondial de l'industrie des articles de sport et principal client de DB Schenker sur ce site. Afin d'optimiser le volume des colis et l'utilisation des véhicules de transport, l'emballage est adapté à la taille exacte du produit expédié grâce à une solution automatisée. Cela permet de réduire les émissions de CO2 tout au long de la distribution.

Une situation privilégiée et durable

La plate-forme logistique est certifiée "BREEAM Very Good" et s'aligne sur la durabilité en tant que priorité stratégique pour DB Schenker, qui cherche à se développer de manière écologique et s'engage à mettre en œuvre des solutions numériques innovantes et à faible impact. Parmi les autres caractéristiques visant à protéger les ressources naturelles, l'entrepôt combine des puits de lumière avec des systèmes LED de haute technologie et une ventilation naturelle.

L'entrepôt ultramoderne est situé dans le parc industriel de Henares, à 50 kilomètres de l'aéroport Adolfo Suárez Madrid-Barajas et à 60 kilomètres du centre de Madrid, avec une connexion aux principales autoroutes A2 et R2. La flexibilité de la conception et de la technologie de l'entrepôt, les systèmes d'automatisation de haute technologie et la création d'emplois en font une excellente référence en Espagne et en Europe.

