DCK демонстрирует интеллектуальные решения по уходу за садом с батарейным питанием на выставке spoga+gafa 2026

КЕЛЬН, Германия, 25 июня 2026 г. /PRNewswire/ -- DCK Tools, профессиональный бренд электроинструментов Dongcheng, успешно завершил свою демонстрацию на spoga+gafa 2026, ведущей мировой выставке садового образа жизни, индустрии садоводства и ухода за садом, которая проходила с 22 по 24 июня в Koelnmesse.

DCK at spoga+gafa 2026 DCK Robotic Lawn Mower

Представляя глобальную аудиторию профессионалов в области газонокосилок и наружного электрооборудования, розничных продавцов и покупателей каналов, компания DCK продемонстрировала свой последний портфель продуктов на аккумуляторных платформах 20 В и 58 В, включая интеллектуальные роботизированные газонокосилки, самоходные косилки с нулевым радиусом поворота и полный спектр наружного электрооборудования, подчеркнув свои последние достижения в области аккумуляторных батарей и интеллектуальных решений для ухода за газоном и садом.

«spoga+gafa является важным глобальным местом встречи для садового образа жизни и индустрии активного отдыха. Наше участие позволяет DCK укрепить связи с торговыми партнерами по всей Европе и на других международных рынках, представить наш портфель наружного электрооборудования 20 В и 58 В и интеллектуальные решения для кошения, а также изучить возможности сотрудничества в более широком спектре применений для ухода за газонами и садом», — сказала Стелла Су (Stella Su), руководитель отдела маркетинга подразделения DCK в Европе и Северной Америке.

На выставке spoga+gafa 2026 компания DCK продемонстрировала ассортимент продукции, охватывающий различные сценарии, включая уход за садом в жилых помещениях, профессиональный уход за газоном и управление газоном на больших площадях:

Интеллектуальные роботизированные газонокосилки с автоматизированным управлением, интеллектуальной навигацией, повышенной эффективностью кошения и снижением необходимости ручного вмешательства.

с автоматизированным управлением, интеллектуальной навигацией, повышенной эффективностью кошения и снижением необходимости ручного вмешательства. Серия садовых инструментов 20 В предназначена для домашних садов, легких работ во дворе и розничных продаж.

предназначена для домашних садов, легких работ во дворе и розничных продаж. Серия садовых инструментов 58 В предназначена для премиум-пользователей в жилых помещениях и полупрофессиональных приложений.

предназначена для премиум-пользователей в жилых помещениях и полупрофессиональных приложений. Самоходные косилки с нулевым радиусом поворота предназначены для больших площадей газонов, управления недвижимостью, услуг по озеленению и высокоэффективных косильных операций.

Благодаря этим предложениям DCK стремится предоставить конечным пользователям более эффективные, интеллектуальные и экономичные решения для ухода за газоном и садом. В то же время портфель предлагает дистрибьюторам, профессиональным оптовикам, садовым центрам, платформам электронной коммерции и розничным партнерам гибкий ассортимент продукции, который можно выбирать и продавать в соответствии с различными сценариями применения и стратегиями продаж.

Выставка продукции DCK соответствует отраслевым тенденциям электрификации, интеллектуальности, низкого уровня шума и высокой эффективности для газонов и садового оборудования, поддерживая модернизацию решений по уходу за газоном в сторону более чистых, удобных и умных альтернатив.

Во время выставки команда DCK провела обсуждения с отраслевыми партнерами по портфелям продуктов, сотрудничеству с каналами и потребностям рынка, генерируя идеи для поддержки будущего продвижения продуктов и делового сотрудничества.

Для получения дополнительной информации о DCK и Dongcheng посетите www.dck-tools.com и www.dongcheng.com.