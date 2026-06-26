Spoločnosť DCK predstaví na veľtrhu spoga+gafa 2026 riešenia pre starostlivosť o záhradu poháňané batériami a inteligentné riešenia
News provided byDongCheng
Jun 26, 2026, 08:03 ET
KOLÍN, Nemecko, 26. júna 2026 /PRNewswire/ -- Spoločnosť DCK Tools, značka profesionálneho elektrického náradia spoločnosti Dongcheng, úspešne ukončila svoju účasť na veľtrhu spoga+gafa 2026, poprednom svetovom veľtrhu zameranom na záhradný životný štýl, outdoorové aktivity a starostlivosť o záhradu, ktorý sa konal od 22. do 24. júna v Koelnmesse.
Spoločnosť DCK predstavila svoje najnovšie produktové portfólio v rámci batériových platforiem 20 V a 58 V globálnemu publiku pozostávajúcemu z odborníkov v oblasti kosenia trávnikov a vonkajšej motorovej techniky (OPE), maloobchodníkov a nákupcov z distribučných kanálov. Predstavila inteligentné robotické kosačky, jazdecké kosačky s nulovým polomerom otáčania a kompletný sortiment produktov OPE, pričom zdôraznila svoje najnovšie pokroky v oblasti batériovo poháňaných a inteligentných riešení pre starostlivosť o trávniky a záhrady.
„spoga+gafa je dôležitým globálnym stretnutím pre odvetvie záhradného životného štýlu a outdoorových aktivít. Naša účasť umožňuje spoločnosti DCK posilniť vzťahy s distribučnými partnermi v celej Európe a na ďalších medzinárodných trhoch, predstaviť naše portfólio záhradnej techniky s napätím 20 V a 58 V a inteligentné riešenia pre kosenie, ako aj preskúmať možnosti spolupráce v širšom spektre aplikácií v oblasti starostlivosti o trávniky a záhrady," uviedla Stella Su, vedúca marketingu obchodnej jednotky DCK pre Európu a Severnú Ameriku.
Na veľtrhu spoga+gafa 2026 spoločnosť DCK predstavila portfólio produktov určených pre rôzne scenáre, vrátane údržby záhrad v súkromných domácnostiach, profesionálnej starostlivosti o trávniky a údržby veľkoplošných trávnatých plôch:
- Inteligentné robotické kosačky, ktoré sa vyznačujú automatizovanou prevádzkou, inteligentnou navigáciou, zvýšenou efektivitou kosenia a znižujú potrebu ručného zásahu.
- Séria záhradného náradia s napätím 20 V určená pre domáce záhrady, ľahké práce na dvore a predaj prostredníctvom maloobchodných kanálov.
- Séria záhradného náradia s napätím 58 V určená pre náročných súkromných používateľov a poloprofesionálne použitie.
- Sekačky na trávu s nulovým polomerom otáčania určené pre veľké trávnaté plochy, správu nehnuteľností, služby v oblasti úpravy zelene a vysoko efektívne kosenie.
Prostredníctvom týchto produktov sa spoločnosť DCK snaží poskytovať konečným používateľom efektívnejšie, inteligentnejšie a menej náročné na údržbu riešenia v oblasti starostlivosti o trávniky a záhrady. Súčasne toto portfólio ponúka distribútorom, profesionálnym veľkoobchodníkom, záhradným centrám, e-commerce platformám a maloobchodným partnerom flexibilný sortiment produktov, ktorý je možné vyberať a prezentovať v závislosti od rôznych scenárov použitia a predajných stratégií.
Výstava produktov spoločnosti DCK je v súlade s odvetvovými trendmi v oblasti elektrifikácie, inteligentných riešení, nízkej hlučnosti a vysokej účinnosti zariadení na údržbu trávnikov a záhrad, čím podporuje modernizáciu riešení na starostlivosť o trávnik smerom k ekologickejším, pohodlnejším a inteligentnejším alternatívam.
Počas veľtrhu viedol tím spoločnosti DCK diskusie s partnermi z odvetvia o produktových portfóliách, spolupráci v rámci distribučných kanálov a potrebách trhu, čím získal poznatky, ktoré pomôžu pri budúcej propagácii produktov a obchodnej spolupráci.
Ďalšie informácie o spoločnostiach DCK a Dongcheng nájdete na stránkach www.dck-tools.com a www.dongcheng.com.
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