DCK präsentiert auf der spoga+gafa 2026 batteriebetriebene und intelligente Lösungen für die Gartenpflege

KÖLN, Deutschland, 24. Juni 2026 /PRNewswire/ -- DCK Tools, eine professionelle Elektrowerkzeugmarke von Dongcheng, hat ihren Messeauftritt auf der spoga+gafa 2026, der weltweit führenden Fachmesse für Garten-Lifestyle, Outdoor und Gartenpflege, die vom 22. bis 24. Juni auf der Koelnmesse stattfand, erfolgreich abgeschlossen.

DCK at spoga+gafa 2026 DCK Robotic Lawn Mower

Vor einem internationalen Publikum aus Fachleuten, Händlern und Einkäufern aus dem Bereich Rasen- und Gartengeräte (OPE) präsentierte DCK sein aktuelles Produktportfolio für die 20-V- und 58-V-Akku-Plattformen, darunter intelligente Mähroboter, Zero-Turn-Aufsitzmäher sowie ein umfassendes Sortiment an OPE-Produkten und stellte dabei seine neuesten Fortschritte bei batteriebetriebenen und intelligenten Lösungen für die Rasen- und Gartenpflege vor.

„Die spoga+gafa ist ein wichtiger globaler Treffpunkt für die Garten- und Outdoor-Branche. Durch unsere Teilnahme kann DCK die Beziehungen zu Vertriebspartnern in ganz Europa und auf anderen internationalen Märkten stärken, unser 20-V- und 58-V-OPE-Portfolio sowie unsere intelligenten Mählösungen präsentieren und Möglichkeiten der Zusammenarbeit in einem breiteren Spektrum von Anwendungen im Bereich Rasen- und Gartenpflege ausloten", sagte Stella Su, Marketingleiterin des Geschäftsbereichs Europa und Nordamerika bei DCK.

Auf der spoga+gafa 2026 präsentierte DCK ein Produktportfolio, das vielfältige Anwendungsbereiche abdeckt, darunter die Pflege von Privatgärten, die professionelle Rasenpflege und die Bewirtschaftung großflächiger Rasenflächen:

Intelligente Mähroboter zeichnen sich durch automatisierten Betrieb, intelligente Navigation und verbesserte Mäheffizienz aus und reduzieren den Bedarf an manuellen Eingriffen.

zeichnen sich durch automatisierten Betrieb, intelligente Navigation und verbesserte Mäheffizienz aus und reduzieren den Bedarf an manuellen Eingriffen. Die 20-V-Gartengeräte-Serie ist speziell für Hausgärten, leichte Gartenarbeiten und den Vertrieb über den Einzelhandel konzipiert.

ist speziell für Hausgärten, leichte Gartenarbeiten und den Vertrieb über den Einzelhandel konzipiert. Die 58-V-Gartengeräte-Serie richtet sich an anspruchsvolle Privatanwender und ist für semiprofessionelle Anwendungen konzipiert.

richtet sich an anspruchsvolle Privatanwender und ist für semiprofessionelle Anwendungen konzipiert. Zero-Turn-Aufsitzmäher – entwickelt für große Rasenflächen, die Grundstückspflege, Landschaftsbau und hocheffiziente Mäharbeiten.

Mit diesen Angeboten möchte DCK Endverbrauchern effizientere, intelligentere und wartungsärmere Lösungen für die Rasen- und Gartenpflege bieten. Gleichzeitig bietet das Sortiment Händlern, Fachgroßhändlern, Gartencentern, E-Commerce-Plattformen und Einzelhandelspartnern ein flexibles Produktsortiment, das je nach Anwendungsszenario und Vertriebsstrategie ausgewählt und präsentiert werden kann.

Die Produktpräsentation von DCK orientiert sich an den Branchentrends Elektrifizierung, Intelligenz, Geräuscharmut und hoher Effizienz bei Rasen- und Gartengeräten und unterstützt damit die Weiterentwicklung von Rasenpflegelösungen hin zu saubereren, komfortableren und intelligenteren Alternativen.

Während der Messe führte das DCK-Team Gespräche mit Partnern aus der Branche über Produktportfolios, die Zusammenarbeit in den Vertriebskanälen und Marktbedürfnisse und gewann dabei Erkenntnisse, die die künftige Produktvermarktung und die geschäftliche Zusammenarbeit unterstützen werden.

Weitere Informationen zu DCK und Dongcheng finden Sie unter www.dck-tools.com und www.dongcheng.com.