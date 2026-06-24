DCK présente ses solutions d'entretien du jardin intelligentes et alimentées par batterie au salon spoga+gafa 2026

COLOGNE, Allemagne, 24 juin 2026 /PRNewswire/ -- DCK Tools, une marque d'outils électriques professionnels de Dongcheng, a clôturé avec succès sa participation au salon spoga+gafa 2026, le plus grand salon mondial dédié à l'art de vivre au jardin, aux activités de plein air et à l'entretien des jardins, qui s'est tenu du 22 au 24 juin à Koelnmesse.

DCK at spoga+gafa 2026 DCK Robotic Lawn Mower

Devant un public international composé de professionnels du secteur de l'entretien des pelouses et des équipements motorisés d'extérieur (OPE), de détaillants et d'acheteurs de la filière, DCK a présenté sa dernière gamme de produits sur les plateformes de batteries 20 V et 58 V, comprenant notamment des tondeuses robotisées intelligentes, des tondeuses autoportées à rayon de braquage zéro et une gamme complète de produits OPE, mettant ainsi en avant ses dernières avancées en matière de solutions intelligentes et alimentées par batterie pour l'entretien des pelouses et des jardins.

« spoga+gafa est un rendez-vous mondial incontournable pour les secteurs de l'art de vivre au jardin et des activités de plein air. Notre participation permet à DCK de renforcer ses liens avec ses partenaires de distribution à travers l'Europe et sur d'autres marchés internationaux, de présenter notre gamme d'outils de jardinage à moteur 20 V et 58 V ainsi que nos solutions de tonte intelligentes, et d'explorer des opportunités de collaboration dans un éventail plus large d'applications liées à l'entretien des pelouses et des jardins », a déclaré Stella Su, responsable marketing de la division Europe et Amérique du Nord de DCK.

Lors du salon spoga+gafa 2026, DCK a présenté une gamme de produits couvrant divers scénarios, notamment l'entretien des jardins privés, l'entretien professionnel des pelouses et la gestion des grandes surfaces gazonnées :

Les tondeuses robotisées intelligentes se caractérisent par un fonctionnement automatisé, une navigation intelligente, une efficacité de tonte améliorée et une réduction des interventions manuelles.

se caractérisent par un fonctionnement automatisé, une navigation intelligente, une efficacité de tonte améliorée et une réduction des interventions manuelles. La gamme d'outils de jardinage 20 V , spécialement conçue pour les jardins privés, les petits travaux de jardinage et la vente au détail.

, spécialement conçue pour les jardins privés, les petits travaux de jardinage et la vente au détail. La gamme d'outils de jardinage de 58 V , destinée aux particuliers exigeants et aux applications semi-professionnelles.

, destinée aux particuliers exigeants et aux applications semi-professionnelles. Tondeuses autoportées à rayon de braquage zéro , conçues pour les grandes surfaces engazonnées, la gestion immobilière, les services d'aménagement paysager et les opérations de tonte à haut rendement.

Grâce à ces produits, DCK vise à proposer aux utilisateurs finaux des solutions d'entretien des pelouses et des jardins plus efficaces, plus intelligentes et nécessitant peu d'entretien. Par ailleurs, cette gamme offre aux distributeurs, aux grossistes spécialisés, aux jardineries, aux plateformes de commerce en ligne et aux partenaires de vente au détail un assortiment de produits flexible, pouvant être sélectionné et mis en avant en fonction de différents scénarios d'utilisation et de stratégies commerciales.

La gamme de produits présentée par DCK s'inscrit dans les tendances du secteur en matière d'électrification, d'intelligence, de faible niveau sonore et de haut rendement pour les équipements de jardinage et d'entretien des pelouses, contribuant ainsi à l'évolution des solutions d'entretien des pelouses vers des alternatives plus écologiques, plus pratiques et plus intelligentes.

Au cours du salon, l'équipe DCK a mené des discussions avec des partenaires du secteur sur les gammes de produits, la coopération entre les canaux de distribution et les besoins du marché, ce qui a permis de dégager des perspectives utiles pour la promotion future des produits et la collaboration commerciale.

Pour plus d'informations sur DCK et Dongcheng, veuillez consulter les sites www.dck-tools.com et www.dongcheng.com.