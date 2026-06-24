DCK prezentuje akumulatorowe i inteligentne rozwiązania do pielęgnacji ogrodów podczas targów spoga+gafa 2026

KOLONIA, Niemcy, 24 czerwca 2026 r. /PRNewswire/ -- DCK Tools, profesjonalna marka elektronarzędzi należąca do Dongcheng, z powodzeniem zakończyła udział w spoga+gafa 2026, czołowych międzynarodowych targach branży sprzętu do pielęgnacji ogrodów i terenów zielonych, które odbyły się w dniach 22-24 czerwca w centrum wystawienniczym Koelnmesse.

DCK at spoga+gafa 2026 DCK Robotic Lawn Mower

DCK zaprezentowała się przed międzynarodowym gronem specjalistów z branży sprzętu do pielęgnacji trawników i terenów zielonych, detalistów oraz dystrybutorów, chwaląc się najnowszą ofertą produktów akumulatorowych serii 20 V i 58 V, obejmujących inteligentne roboty koszące, kosiarki samojezdne o zerowym promieniu skrętu oraz asortymentem produktów do pielęgnacji trawników i terenów zielonych. Udział w targach był okazją do zademonstrowania najnowszych osiągnięć w zakresie akumulatorowych i inteligentnych rozwiązań do pielęgnacji trawników i ogrodów.

„spoga+gafa jest ważnym miejscem spotkań międzynarodowych dla branży ogrodowej i pielęgnacji terenów zielonych. Biorąc w nich udział, możemy wzmacniać relacje z partnerami dystrybucyjnymi w Europie i na innych rynkach międzynarodowych, prezentować naszą ofertę urządzeń serii 20 V i 58 V do pielęgnacji trawników i terenów zielonych oraz inteligentne rozwiązania do koszenia trawy, a także poszukiwać możliwości współpracy w szerszym zakresie zastosowań związanych z pielęgnacją trawników i ogrodów" - powiedziała Stella Su, szefowa marketingu w oddziale DCK odpowiedzialnym za rynki w Europie i Ameryce Północnej.

Podczas spoga+gafa 2026 DCK zaprezentowała szereg produktów do różnych zastosowań, w tym utrzymania ogrodów przydomowych, profesjonalnej pielęgnacji trawników oraz zarządzania rozległymi terenami trawiastymi:

Inteligentne roboty koszące wyposażone w funkcję automatycznego działania, inteligentną nawigację oraz zwiększoną efektywność koszenia, ograniczają potrzebę ręcznej ingerencji.

wyposażone w funkcję automatycznego działania, inteligentną nawigację oraz zwiększoną efektywność koszenia, ograniczają potrzebę ręcznej ingerencji. Seria narzędzi ogrodowych 20 V przeznaczonych do prac w ogrodach przydomowych, lekkich prac ogrodowych i sprzedaży w kanałach detalicznych.

przeznaczonych do prac w ogrodach przydomowych, lekkich prac ogrodowych i sprzedaży w kanałach detalicznych. Seria narzędzi ogrodowych 58 V dla wymagających użytkowników indywidualnych oraz do zastosowań półprofesjonalnych.

dla wymagających użytkowników indywidualnych oraz do zastosowań półprofesjonalnych. Kosiarki samojezdne o zerowym promieniu skrętu przeznaczone do prac na dużych terenach trawiastych, zarządzania nieruchomościami, prac w zakresie architektury krajobrazu oraz koszenia o wysokiej wydajności.

Oferując powyższe produkty, DCK dąży do zapewnienia użytkownikom końcowym bardziej wydajnych, inteligentnych i łatwych w utrzymaniu rozwiązań do pielęgnacji trawników i ogrodów. Dają one dystrybutorom, profesjonalnym hurtownikom, centrom ogrodniczym, platformom e-commerce i partnerom detalicznym elastyczność w doborze i wprowadzaniu do oferty produktów dostosowanych do różnych zastosowań i strategii sprzedażowych.

Ekspozycja produktów DCK wpisuje się w branżowe trendy elektryfikacji, inteligentnych rozwiązań, niskiego poziomu hałasu i wysokiej wydajności sprzętu do pielęgnacji trawników i ogrodów, wspierając modernizację w tym obszarze w kierunku czystszych, wygodniejszych i inteligentniejszych alternatyw.

Podczas targów zespół DCK prowadził rozmowy z partnerami branżowymi na temat oferty produktów, współpracy kanałowej i potrzeb rynku, wyciągając wnioski, na podstawie których kształtowana będzie promocja produktów oraz współpraca biznesowa.

Więcej informacji o DCK i Dongcheng można znaleźć na stronach www.dck-tools.com i www.dongcheng.com.