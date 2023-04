DCX annonce une augmentation de 215 % de ses revenus en 2022, une 4e année consécutive de croissance record du marché de minage de cryptomonnaie

DCX a obtenu des résultats records en matière de revenus et d'exportations, malgré les difficultés sur les marchés mondiaux.

L'entreprise a étendu ses activités à 18 nouveaux marchés internationaux.

Elle est sur le point de lancer une nouvelle génération de produits de refroidissement liquide dédiés au minage de cryptomonnaie.

VARSOVIE, Pologne, 6 avril 2023 /PRNewswire/ -- DCX, leader mondial des solutions de refroidissement liquide pour l'industrie du minage de cryptomonnaie, a annoncé aujourd'hui une croissance de son chiffre d'affaires de 215 % sur 12 mois. Il s'agit de la 4e année consécutive pour laquelle l'entreprise connaît une croissance record depuis le début de ses activités en 2019.

« Les résultats de 2022 démontrent notre avantage technologique continu et notre capacité à servir efficacement nos clients dans plus de 50 pays. Notre croissance au cours des dernières années a été alimentée par des systèmes de refroidissement par immersion évolutifs et abordables destinés à la fois aux petits mineurs et aux grands exploitants. Les solutions d'immersion pour le minage de DCX sont conçues pour permettre une meilleure performance, l'efficacité énergétique et la réutilisation durable de la chaleur, ce qui a contribué en outre tout au long de l'année à réaliser l'équivalent de 10 millions de dollars américains d'économies en énergie par nos clients commerciaux et individuels », a annoncé Tomasz Buk, directeur scientifique de DCX.

« Nous avons des clients extraordinaires qui nous ont fait confiance, c'est pourquoi nous avons été en mesure de livrer plus de 2 000 systèmes d'immersion individuels avec une capacité de refroidissement totale de 80 MW, ce qui fait de nous des leaders dans l'industrie du refroidissement liquide en croissance rapide. Une excellente position pour les annonces à venir de la nouvelle architecture des systèmes de refroidissement par immersion de DCX », a déclaré Maciek Szadkowski, directeur de la technologie de DCX.

Les systèmes de refroidissement par immersion de DCX permettent à nos clients de protéger leur matériel onéreux contre les climats humides ou les températures de congélation, de réutiliser la chaleur, ou de surcharger la machine d'extraction en offrant un retour sur investissement plus rapide et un meilleur coût total de possession pour une exploitation minière.

Nouveaux contrats et contributions au succès des clients

En 2022, DCX a réalisé avec succès son plan de livraison à tous les principaux marchés, en plus de fournir de nouveaux systèmes de première classe aux États-Unis, le principal marché où l'entreprise mène ses activités dans le monde :

Système d'immersion de 5 MW situé à Chicago , aux États-Unis, avec rejet et réutilisation durable de la chaleur

Système d'immersion de 2 MW situé en Virginie, aux États-Unis

Solution d'immersion de 8 MW comprenant 4 conteneurs d'immersion ainsi que des refroidisseurs d'immersion optimisés de 2 MW DC2000, livrés en Australie.

800 systèmes d'immersion individuels d'une capacité de 40 k à 500 kW, livrés dans plusieurs pays.

Depuis le lancement des activités de DCX en 2019, la société a poursuivi son développement à travers l'Europe et les marchés internationaux. DCX dessert maintenant plus de 50 marchés à l'échelle mondiale, sur 6 continents.

À propos de DCX

DCX, dcx.eu , cryptocooling.eu , basée à Varsovie, en Pologne, dans l'Union européenne, est une société leader mondiale fournissant un portefeuille complet de systèmes de refroidissement liquide durables : refroidissement liquide direct et refroidissement par immersion dédié au calcul haute performance, y compris le minage de cryptomonnaie et les centres de données informatiques.

Le portefeuille de DCX comprend des solutions de boîtiers et de rack d'immersion pour le minage, des systèmes de serveurs en immersion, des unités de distribution de refroidissement dédiées au refroidissement liquide direct. La société fournit également des refroidisseurs à sec optimisés par immersion et des fluides diélectriques résistant à la chaleur. DCX offre des services de conception et de mise en œuvre complets, ce qui en fait le premier choix pour les systèmes de refroidissement liquide destinés au minage de cryptomonnaie et aux applications informatiques, aux centres de données et aux périphériques.

