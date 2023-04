DCX gibt eine Umsatzsteigerung von 215% im Jahr 2022 bekannt. Dies ist das 4. aufeinanderfolgende Jahr mit einem Rekordwachstum im Krypto-Mining-Markt

DCX erzielte, trotz der Herausforderungen auf den globalen Märkten, Rekordergebnisse bei Umsatz und Exporten.

Ausweitung des Handels auf 18 neue internationale Märkte.

Die Einführung der neuen Generation von Flüssigkühlprodukten für das Krypto-Mining steht bevor.

WARSCHAU, Polen, 6. April 2023 /PRNewswire/ -- DCX, ein weltweit führendes Unternehmen für Flüssigkühllösungen für die Krypto-Mining-Branche, gab heute einen Umsatzwachstum von 215 % im Vergleich zum Vorjahr bekannt. Die Umsatzsteigerung zeichnet das 4..Jahr in Folge mit Rekordwachstum seit Beginn der Geschäftstätigkeit 2019 aus.

„Die Ergebnisse von 2022 belegen unseren kontinuierlichen Technologievorsprung und unsere Fähigkeit, Kunden in über 50 Ländern weltweit effizient zu bedienen. Unser Wachstum in den letzten Jahren wurde durch skalierbare und erschwingliche Eintauchkühlsysteme vorangetrieben, die sowohl für kleine Bergbauunternehmen, als auch für große Betreiber geeignet sind. DCX Immersion Mining Solutions ermöglichen höhere Leistung, Energieeffizienz und nachhaltige Wärmerückgewinnung, die im Laufe des Jahres zusätzlich zu Energieeinsparungen in Höhe von USD 10 Mio. durch unsere Unternehmen und Einzelkunden beigetragen hat," gab Tomasz Buk, CSO von DCX bekannt.

„Wir haben fantastische Kunden, die uns vertrauen. Aus diesem Grund konnten wir mehr als 2000 individuelle Eintauchsysteme mit einer Gesamtkühlkapazität von 80 MW liefern, was uns zu einem der führenden Unternehmen in der schnell wachsenden Flüssigkeitskühlbranche gemacht hat. Eine hervorragende Ausgangsposition für die bevorstehenden Ankündigungen der neuen Architektur der DCX-Tauchkühlsysteme," sagt Maciek Szadkowski, CTO bei DCX.

DCX-Tauchkühlsysteme ermöglichen es unseren Kunden, teure Hardware vor feuchtem Klima oder eisigen Temperaturen zu schützen, die Wärme wiederzuverwenden oder die Mining-Maschine zu übertakten. Dies ermöglicht ein schnelleres ROI und ein besseres TCO für den Mining-Betrieb.

Neue Verträge und Beiträge zum Kundenerfolg

DCX hat im Jahre 2022 seinen Lieferplan für alle wichtigen Märkte erfolgreich umgesetzt. Darüber hinaus hat es seiner Nummer 1, der USA, neue zusätzlich Spitzensysteme zur Verfügung gestellt 1 globaler Markt:

5 MW-fähiges Eintauchsystem, mit Standort in Chicago , USA , mit einer nachhaltigen Wärmeabgabe/ Wärmewiederverwendung

, , mit einer nachhaltigen Wärmeabgabe/ Wärmewiederverwendung 2 MW Eintauchsystem mit Standort in Virginia, USA

8 MW-Eintauchlösung, einschließlich 4 Eintauchbehälter, sowie 2 MW DC2000 Eintauch-optimierte Trockenkühler, die nach Australien geliefert werden.

800 individuelle Eintauchsysteme mit einer Kapazität von 40 k bis 500 kW, die in mehrere Länder geliefert werden.

Seit dem Start des DCX-Betriebs in 2019, hat das Unternehmen seine Entwicklung in Europa und auf internationalen Märkten fortgesetzt. DCX agiert mittlerweile weltweit auf mehr als 50 Märkte und über 6 Kontinenten hinweg.

Informationen zu DCX

DCX, dcx.eu , cryptocooling.eu, mit Sitz in Warschau, ist ein weltweit führendes Unternehmen, das ein umfassendes Portfolio bezügliche nachhaltiger Flüssigkeitskühlsysteme anbietet: „Direct Liquid Cooling" und „Immersion Cooling" für Hochleistungscomputer, einschließlich Krypto-Mining und IT-Rechenzentren.

Das DCX-Portfolio umfasst „Immersion Mining Enclosures" und „Immersion Mining Rack"-Lösungen, „Immersion Server"-Systeme, „Cooling Distribution Units" (CDUs) für die direkte Flüssigkeitskühlung (DLC). Das Unternehmen liefert ebenso Eintauch-optimierte Trockenkühler und Thermasafe Dielectric Engineered Fluids. DCX bietet umfassende Design- und Implementierungsdienstleistungen, die das Unternehmen zur ersten Wahl für Flüssigkeitskühlsysteme für Krypto-Mining, sowie für IT, Rechenzentren und Edge-Anwendungen machen.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2048326/DCX_Logo.jpg

