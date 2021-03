De aandelen van de beleggings-app Change zijn de afgelopen vier maanden met 782% gestegen

De beleggings-app van Change is populair bij beginnende beleggers en millennials en biedt mensen binnen de Europese Economische Ruimte (EER) een eenvoudige maar effectieve manier om cryptocurrencies en andere instrumenten te verhandelen.

Sinds de oprichting in 2016 is het team steeds sterker geworden. Van het eerder ophalen van € 14,6 miljoen via crowdfunding tot het stimuleren van een gemeenschap van meer dan 7.000 beleggers. Momenteel bedragen de maandelijkse handelsvolumes van Change in 2021 meer dan € 100 miljoen. Die volumes zijn, om een beeld te geven, vergelijkbaar met het totale handelsvolume van 2020.

"De enorme groei die we de afgelopen maanden hebben doorgemaakt, bewijst de kracht van het democratiseren van beleggen", zegt Kristjan Kangro, CEO van Change. "Door aandelen aan te bieden op een platform als Funderbeam, hebben we het beleggers over de hele wereld die onze missie delen mogelijk gemaakt om deel uit te maken van dit wereldwijde succes."

De algehele groei werd ondersteund door de vasthoudendheid van Change om voor de verhandeling van cryptocurrencies toonaangevende tarieven te hanteren. Grotere publieke belangstelling voor toegankelijke investeringsmogelijkheden en aankondigingen zoals het aanvragen van een directe notering door Coinbase hebben daartoe ook bijgedragen.

Lees meer over Change op www.changeinvest.com . Meer informatie over hoe u via Funderbeam in het bedrijf kunt investeren, vindt u hier .

Over Change:

Change is een financieel technologiebedrijf (fintech) met een missie om iedereen in de wereld te kunnen laten beleggen. Change, opgericht in 2016 in Singapore, ontwikkelt zich snel als een van de toonaangevende beleggings-apps in Europa en biedt een betere handelservaring met meer dan 195.000 downloads in 31 landen. Het doel van Change is om de meestgebruikte, meest eenvoudige beleggings-app in de EER te worden.

Perswoordvoerder:

Lucy Bõstritski

Brand & Activation Manager

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1451997/Change_PR_march_4.jpg

Related Links

https://www.changeinvest.com/



SOURCE Change