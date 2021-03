Les actions de l'application d'investissement Change explosent - Hausse de 782 % au cours des quatre derniers mois

Populaire auprès des investisseurs débutants et milléniaux, l'application Change offre un moyen simple mais efficace de négocier des cryptomonnaies et propose également d'autres instruments pour les utilisateurs de l'Espace économique européen (EEE).

Depuis sa création en 2016, l'équipe a continué de se renforcer. De la collecte de 14,6 millions d'euros via un financement participatif, elle rassemble désormais une communauté de plus de 7 000 investisseurs. Actuellement, les volumes de négociation mensuels de Change en 2021 s'élèvent à plus de 100 millions d'euros. Pour mettre les choses en contexte, ces chiffres sont comparables au volume annuel total de transactions de 2020.

« La croissance considérable que nous avons connue au cours des derniers mois démontre le pouvoir associé à une démocratisation de l'investissement », a indiqué Kristjan Kangro, PDG de Change. « En proposant des actions sur une plateforme comme Funderbeam, nous avons permis aux investisseurs du monde entier qui partagent notre mission de prendre part à ce succès mondial. »

Les avancées globales ont été facilitées par l'engagement de Change à proposer des prix attrayants pour la négociation de cryptomonnaies. Elles l'ont également été par un intérêt public accru pour les possibilités d'investissement accessibles et les annonces telles que celle concernant Coinbase et son dépôt d'une déclaration d'enregistrement pour un projet de cotation directe.

Pour en savoir plus sur Change, rendez-vous sur le site www.changeinvest.com. Vous trouverez de plus amples informations sur la façon d'investir dans l'entreprise via Funderbeam ici.

À propos de Change :

Change est une entreprise de technologie financière qui a pour mission de permettre à tous les habitants de la planète d'investir. Fondée en 2016 à Singapour, Change s'impose rapidement comme l'une des principales applications d'investissement en Europe, offrant une meilleure expérience de négociation avec plus de 195 000 téléchargements dans 31 pays. L'objectif de Change est de devenir l'application d'investissement la plus utilisée et la plus simple de l'EEE.

Contact pour les médias :

Lucy Bõstritski

Responsable marque et activation

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1451997/Change_PR_march_4.jpg

Related Links

https://www.changeinvest.com/



SOURCE Change