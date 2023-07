De acordo com o S&P Global Commodity Insights, a Growatt continua sendo a maior fornecedora de inversores residenciais do mundo.

SHENZHEN, China, 12 de julho de 2023 /PRNewswire/ -- Em 2022, de acordo com o Rastreador do Mercado de Inversores Fotovoltaicos do S&P Global Commodity Insights, a Growatt foi a empresa que fez mais remessas de inversores residenciais em todo o mundo. Além disso, a empresa está entre as quatro principais fornecedoras globais de inversores fotovoltaicos, o que reflete seus avanços no setor solar comercial e industrial (C&I).

A Growatt continua a ser a maior fornecedora mundial de inversores residenciais e também está entre as 4 principais fornecedoras globais de inversores fotovoltaicos, de acordo com a S&P Global Commodity Insights (PRNewsfoto/Growatt)

Com mais de doze anos de experiência e uma equipe de P&D composta por mais de 1100 engenheiros, a Growatt está na vanguarda da inovação em termos de produtos e tecnologia para o setor de energia solar residencial. "Nossos inversores residenciais combinam confiabilidade, inteligência e alta eficiência, e suas características leves e compactas facilitam o processo de instalação para os instaladores", destacou Lisa Zhang, vice-presidente de marketing da Growatt. Com um design elegante e fácil de usar, os produtos da Growatt ganharam imensa popularidade em todo o mundo.

Além de fornecer equipamentos de energia solar para residências, a Growatt continua fazendo avanços significativos no setor de C&I e grandes usinas fotovoltaicas, fortalecendo sua posição entre as quatro principais fornecedoras de inversores fotovoltaicos do mundo. A série de inversores MAX, uma das principais linhas de produtos da empresa, garante alto rendimento e retornos estáveis aos investidores, reduzindo também os custos de operação e manutenção por meio de funcionalidades eficientes e inteligentes. De acordo com as estimativas do S&P Global Commodity Insights, em 2022, graças à confiabilidade e robustez de seus inversores, a Growatt aumentou sua participação no mercado global para 4,7%.

Comentando essas conquistas, Lisa Zhang enfatizou que, estando os produtos da empresa instalados em mais de 180 países, a Growatt estabeleceu uma sólida rede de suporte global, composta por 42 unidades locais, com o objetivo de fornecer suporte eficiente e proporcionar a melhor experiência possível aos seus clientes. "Nosso objetivo é permitir que todos se beneficiem de energia sustentável e, quando fornecemos produtos e serviços confiáveis, desenvolvemos colaborações aprofundadas com parceiros de mentalidade semelhante em todo o mundo, com vista a acelerar a transição energética", acrescentou Zhang.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2152513/image.jpg

FONTE Growatt

SOURCE Growatt