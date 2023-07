Growatt reste le plus grand fournisseur mondial d'onduleurs résidentiels selon S&P Global Commodity Insights

SHENZHEN, Chine, 13 juillet 2023 /PRNewswire/ -- Selon le PV Inverter Market Tracker de S&P Global Commodity Insights, Growatt a conservé sa position de numéro 1 en matière de livraisons mondiales d'onduleurs résidentiels en 2022. En outre, la société se classe parmi les 4 premiers fournisseurs mondiaux d'onduleurs photovoltaïques, ce qui témoigne de sa solide progression dans le secteur solaire commercial et industriel (C&I).

Forte de plus de douze ans d'expérience et d'une solide équipe de R&D comprenant plus de 1 100 ingénieurs, Growatt est à la pointe de l'innovation en matière de produits et de technologies destinés au secteur de l'énergie solaire résidentielle. « Nos onduleurs résidentiels combinent fiabilité, intelligence et haute efficacité, et leurs caractéristiques compactes et légères garantissent aux installateurs une installation transparente », souligne Lisa Zhang, vice-présidente du marketing chez Growatt. Grâce à leur conception élégante et conviviale, ses produits ont acquis une immense popularité auprès des ménages du monde entier.

Au-delà de l'autonomisation des foyers, Growatt continue de faire des progrès significatifs dans le domaine des centrales photovoltaïques C&I et à grande échelle, confortant ainsi sa position parmi les 4 premiers fournisseurs d'onduleurs photovoltaïques au monde. La série d'onduleurs MAX, l'un des portefeuilles les plus remarquables de la société, offre des rendements élevés et stables aux investisseurs tout en réduisant les coûts d'exploitation et de maintenance grâce à ses fonctions puissantes et intelligentes. Grâce à ses solutions d'onduleurs fiables et robustes, Growatt a augmenté sa part de marché dans le monde à 4,7 % en 2022, selon les estimations de S&P Global Commodity Insights.

Commentant ces réalisations, Lisa Zhang a souligné que grâce à ses produits installés dans plus de 180 pays à travers le monde, Growatt a mis en place un solide réseau de soutien local composé de 42 sites de représentation dans le monde entier afin de fournir un service d'assistance efficace et d'offrir à ses clients une expérience optimale. « Notre objectif est de permettre à chacun de profiter d'une énergie durable et, en proposant des produits et des services fiables, nous renforçons la collaboration avec les partenaires du monde entier qui partagent les mêmes idées, afin d'accélérer la transition énergétique », a ajouté Mme Zhang.

