DE BOGOTÁ À MONACO, UN MURALISTE COLOMBIEN LAISSE SON EMPREINTE SUR L'UNE DES TOILES LES PLUS EXCLUSIVES AU MONDE GRÂCE À VUSE

Vuse, la première marque mondiale de cigarette électronique** , et son partenaire McLaren F1 Team, ont dévoilé aujourd'hui une fresque murale, créée par un artiste de Bogotá, en Colombie, sur l'une des courses les plus exclusives au monde, sur le front de mer de Monaco, au Grimaldi Forum. Cette fresque est la dernière initiative en date du programme Driven by Change , qui offre aux talents créatifs méconnus du monde entier l'occasion de faire connaître leur passion et leur travail sur l'une des scènes les plus importantes et les plus médiatisées au monde : le sport automobile d'élite.

L'artiste, DAST, est un peintre muraliste colombien de 38 ans qui a été choisi pour créer l'œuvre d'art à Monaco en raison de sa passion pour l'art qui l'anime depuis dix ans. Originaire de Bogota, DAST est entouré de nombreuses sources d'inspiration, notamment la géographie variée et le riche patrimoine de la Colombie, ce qui représente un net contraste avec les paillettes et le glamour que l'on voit habituellement sur le front de mer de Monaco. Ces éléments incitent DAST à sortir de sa zone de confort et à créer des peintures murales qui explorent les relations entre les personnes, les lieux et les espaces.

Le travail artistique et la personnalité audacieuse de DAST ont été capturés de manière experte dans cette peinture murale vivante, qui se juxtapose magnifiquement au paysage urbain classique et brillant de Monaco. Choisi pour son style unique, DAST s'inspire des formes géométriques, des couleurs et des relations qui existent dans les espaces publics entre les bâtiments, les rues et les piétons pour créer une fresque abstraite. Avec la composition géométrique caractéristique de DAST, la fresque, que DAST a peinte en temps réel, a été inspirée par les thèmes de la vitesse, combinés au design aérodynamique de la voiture de l'écurie McLaren F1 et aux couleurs vives papaye et bleu.

DAST, artiste indépendant, commente : « Je fais carrière dans l'art et le design depuis plus de dix ans et les opportunités comme celle-ci sont rares. Lorsque j'ai commencé à créer mes dessins, dans ma maison à Bogota, je n'aurais jamais pensé qu'un jour j'aurais l'occasion de réaliser mon rêve de devenir un artiste à plein temps. Le fait d'avoir mon travail présenté à l'une des courses les plus exclusives du Grand Prix™ et de peindre la fresque en temps réel sur une magnifique toile telle que le front de mer de Monaco rend cette opportunité encore plus exceptionnelle ! »

« Ces six derniers mois ont véritablement changé ma vie. C'est un honneur d'être l'un des créatifs impliqués dans l'initiative Driven by Change de Vuse et j'espère voir d'autres artistes comme moi participer à cette incroyable opportunité et présenter leur travail, leurs passions et leurs valeurs sur la plateforme mondiale des sports mécaniques. »

Driven by Change a été présenté pour la première fois en décembre 2021 lors du FORMULA 1 ETIHAD AIRWAYS ABU DHABI GRAND PRIX™ 2021, où McLaren a dévoilé une livrée unique conçue par l'artiste arabe, Rabab Tantawy, , célébrant ainsi la première fois qu'une artiste féminine du Moyen-Orient se voit offrir ce genre d'opportunité. Cette année, Driven by Change a officiellement débuté lors du Grand Prix de Miami™, où le photographe américain Jonathan Walker a capturé du contenu dans les rues de Miami et sur le circuit. Jonathan a travaillé aux côtés de l'équipe de contenu numérique de McLaren, acquérant des expériences précieuses, des contacts dans le secteur et des compétences.

John Beasley, responsable de groupe du développement des marques à BAT, a déclaré : « Nous sommes vraiment fiers des opportunités que l'initiative Driven by Change a déjà offertes à des artistes émergents tels que Rabab Tantawy Jonathan Walker, et maintenant DAST ! C'est formidable de voir la passion à l'état brute, le cran, le style géométrique et la vision unique de DAST prendre vie sur une toile complètement juxtaposée comme ici sur le front de mer de Monaco. Notre activité avec Driven by Change montre comment Vuse s'engage à faire des rêves des artistes émergents une réalité »

L'initiative fait partie de l'ambition permanente de Vuse d'accélérer les poursuites créatives des talents créatifs méconnus à travers le monde, en travaillant avec McLaren pour identifier les opportunités de donner vie à leur travail, en aidant à présenter au grand public des créateurs d'horizons divers. L'œuvre de DAST sera exposée pendant une nuit seulement, le samedi 28 au Grimaldi Forum, avant le GRAND PRIX™ DE FORMULE 1 DE MONACO 2022 le dimanche 29 mai.

Rabab Tantawy commente : « Je n'aurais jamais pu imaginer l'opportunité que Driven by Change m'a offerte. Devenir le premier artiste à avoir une œuvre d'art originale en course sur circuit a été l'une des choses les plus incroyables de ma carrière. Cette opportunité a véritablement changé ma vie. Je suis ravi de participer à Driven by Change cette année, en travaillant aux côtés de Vuse et de McLaren pour continuer à changer la vie des artistes méconnus, comme moi. »

Dès le mois d'août, des artistes du monde entier auront la possibilité de postuler pour être sélectionnés pour les futures opportunités de Driven by Change, y compris la présentation d'un travail lors d'un prochain Grand Prix™, jusqu'à des collaborations exclusives avec l'écurie McLaren F1. Les opportunités spécifiques, les dates et les horaires de soumission seront bientôt annoncés.

Pour en savoir plus sur l'histoire de DAST, visitez Vuse et les réseaux sociaux de DAST . De plus amples informations sur l'initiative Driven by Change et sur la manière dont les artistes peuvent participer à ces opportunités uniques seront communiquées plus tard dans l'année.

