UN MURALISTA COLOMBIANO DEJA SU HUELLA EN UNO DE LOS LIENZOS MÁS EXCLUSIVOS DEL MUNDO CON VUSE

El artista, DAST, es un muralista colombiano de 38 años que fue elegido para crear la obra de arte en Mónaco debido a su pasión por el arte, que ha impulsado sus actividades creativas durante los últimos diez años. Nativo de Bogotá, DAST está rodeado de una gran cantidad de inspiración, incluyendo las diversas geografías y el rico patrimonio de Colombia, algo completamente opuesto a la ostentación y el glamour habituales que se ven en el paseo marítimo de Mónaco. Estos elementos inspiran a DAST a salir de su zona de confort y crear murales que exploran las relaciones entre personas, lugares y espacios.

La sutil obra de arte de DAST y su atrevida personalidad han sido plasmadas con maestría en este mural en vivo, que se yuxtapone maravillosamente con el clásico y brillante paisaje urbano de Mónaco. Elegido por su estilo único, que abarca las formas geométricas, los colores y las relaciones que se dan en los espacios públicos entre los edificios, las calles y los peatones para inspirar e informar el mural abstracto. Con la composición geométrica característica de DAST, el mural, que DAST pintó en tiempo real, se ha inspirado en temas de velocidad, combinados con el diseño aerodinámico del coche de la escudería McLaren F1 Team y el vibrante colorido papaya y azul.

DAST, artista independiente, comentó: "Llevo más de 10 años dedicándome al arte y al diseño y las oportunidades como ésta son escasas. Cuando empecé a crear mis diseños, en mi casa de Bogotá, nunca habría pensado que un día tendría la oportunidad de vivir mi sueño de convertirme en un artista a tiempo completo. Tener mi trabajo expuesto en una de las carreras más exclusivas del Grand Prix™ y pintar el mural en tiempo real en un hermoso lienzo como el paseo marítimo de Mónaco hace que la oportunidad sea aún más especial".

"Estos últimos seis meses me han cambiado la vida de verdad. Es un honor ser uno de los creativos que participan en la iniciativa Driven by Change de Vuse y espero ver a más creativos como yo, participar en esta increíble oportunidad mostrando su trabajo, pasiones y valores en la plataforma global del automovilismo".

Driven by Change se estrenó en diciembre de 2021 en el FORMULA 1 ETIHAD AIRWAYS ABU DHABI GRAND PRIX™ 2021, donde McLaren desveló una librea única diseñada por la artista árabe, Rabab Tantawy, celebrando la primera vez que una artista de Oriente Medio había tenido este tipo de oportunidad. Este año, Driven by Change comenzó oficialmente en el Miami Grand Prix™ donde el fotógrafo estadounidense, Jonathan Walker , capturó contenidos por las calles de Miami y en el circuito. Jonathan trabajó junto al equipo de contenidos digitales de McLaren, adquiriendo valiosas experiencias, contactos en la industria y habilidades.

John Beasley, Jefe de Grupo de Creación de Marca, BAT, comentó: "Estamos muy orgullosos de las oportunidades que la iniciativa Driven by Change ha brindado a creativos emergentes como Rabab Tantawy, Jonathan Walker, y ahora DAST. Es estupendo ver cómo la pasión descarnada, la garra, el estilo geométrico y la visión única de DAST cobran vida en un lienzo completamente yuxtapuesto como es el paseo marítimo de Mónaco. Nuestra actividad con Driven by Change muestra cómo Vuse se compromete a hacer realidad los sueños de los artistas emergentes".

La iniciativa forma parte de la ambición continua de Vuse de acelerar las actividades creativas de los talentos creativos menos representados en todo el mundo, trabajando con McLaren para identificar oportunidades de dar vida a su trabajo, ayudando a presentar a los creativos de diversos orígenes a las masas. Las obras de arte de DAST se expondrán durante una sola noche, el sábado 28 en el Foro Grimaldi, antes del FORMULA 1 GRAND PRIX™ DE MONACO 2022, el domingo 29 de mayo.

Rabab Tantawy comentó: "Nunca podría haber imaginado la oportunidad que me ofreció Driven by Change. Convertirme en la primera artista en tener una obra de arte original corriendo en la pista fue una de las cosas más increíbles que me han ocurrido en mi carrera. La oportunidad cambió realmente mi vida. Estoy emocionada de participar en Driven by Change este año, trabajando junto a Vuse y McLaren para seguir cambiando la vida de los artistas menos representados, como yo".

A partir de agosto, los creativos de todo el mundo tendrán la oportunidad de solicitar ser seleccionados para futuras oportunidades de Driven by Change, incluyendo la exhibición de trabajos en un próximo Grand Prix™, hasta colaboraciones exclusivas únicas en la vida con el McLaren F1 Team. Pronto se anunciarán las oportunidades específicas, las fechas y los plazos de presentación.

Para descubrir más sobre la historia de DAST, visite Vuse y los canales sociales de DAST . A lo largo del año se publicará más información sobre la iniciativa Driven by Change y sobre cómo los creativos pueden participar en estas oportunidades únicas en la vida.

Notas a los redactores:

Acerca de BAT

BAT es una empresa líder en bienes de consumo de varias categorías con el propósito de construir Un Mañana Mejor reduciendo el impacto de su negocio en la salud mediante la oferta de una mayor variedad de productos agradables y menos arriesgados para los consumidores adultos. La empresa sigue teniendo claro que los cigarrillos de combustión suponen graves riesgos para la salud, y que la única forma de evitarlos es no empezar o dejar de fumar. BAT anima a quienes, de otro modo, seguirían fumando, a cambiar por completo a alternativas de riesgo reducido científicamente probadas*. Para conseguirlo, BAT se está transformando en una empresa de productos de consumo multicategoría verdaderamente centrada en el consumidor. BAT emplea a más de 53.000 personas y opera en más de 180 países, con 11 millones de puntos de venta y 45 fábricas en 43 mercados. La cartera estratégica de la empresa se compone de sus marcas de cigarrillos globales y de una creciente gama de productos de tabaco y nicotina de nueva categoría de riesgo reducido* y de productos de tabaco no combustibles tradicionales. Entre ellos se encuentran los productos de vapor, para calentar el tabaco, los productos orales modernos, incluidas las bolsitas de nicotina sin tabaco, así como los productos orales tradicionales, como el snus y el rapé húmedo. En 2020, tuvimos 13,5 millones de consumidores de nuestros productos no combustibles, un aumento de 3 millones respecto al año anterior. El Grupo BAT generó unos ingresos de 25.800 millones de libras en 2020 y un beneficio de las operaciones de 9.900 millones de libras.

*Basado en el peso de la evidencia y asumiendo un cambio completo de fumar cigarrillos. Estos productos no están exentos de riesgos y son adictivos.

** Basado en la cuota de valor estimada por Vype/Vuse en la venta minorista medida para el vapor (es decir, el valor total de la categoría de vapor en las ventas minoristas) en Estados Unidos, Canadá, Francia, Reino Unido y Alemania. Estos 5 mercados cubren un estimado del 77% del NTO global de sistemas cerrados de vapor, calculado en junio-julio de 2021.

Acerca de McLaren Racing

McLaren Racing fue fundada por el piloto neozelandés Bruce McLaren en 1963. El equipo participó en su primera carrera de Fórmula 1 en 1966, y desde entonces McLaren ha ganado 20 campeonatos mundiales de Fórmula 1, más de 180 grandes premios de Fórmula 1, las 24 horas de Le Mans en su primer intento y las 500 millas de Indianápolis en tres ocasiones. McLaren Racing compite actualmente en la Fórmula 1 a nivel mundial y en la INDYCAR en Estados Unidos.

El equipo disputa el Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la FIA de 2021 con Lando Norris y Daniel Ricciardo, y en las INDYCAR Series de 2021 con los pilotos de Arrow McLaren SP Pato O'Ward y Felix Rosenqvist. McLaren fue el primer equipo de F1 en obtener la certificación de neutralidad de carbono hace diez años y ha conservado con éxito el premio Carbon Trust Standard, la última vez en febrero de 2021. También fueron la primera escudería en recibir el Premio Medioambiental del FIA Institute en 2013, que han mantenido sistemáticamente en el nivel de tres estrellas.

En 2022, McLaren Racing entrará en una nueva categoría del automovilismo cuando inscriba un equipo en la Extreme E, la innovadora serie de carreras todoterreno totalmente eléctricas que pone de manifiesto el impacto del cambio climático.

Acerca det Rabab Tantawy

Nacida en 1971 en El Cairo, Rabab Tantawy creció viendo a su madre dibujar y crear. Aunque no siguió una carrera artística desde el principio, Rabab siempre se interesó por las artes y aprendió por sí misma diferentes técnicas, desde medios muy tradicionales como la pintura al óleo hasta otros más modernos como las pinturas en spray.

Cuando Tantawy decidió dedicarse al arte, participó en varias exposiciones y se dedicó al arte callejero.

Trabajando con una multitud de medios, la artista creó un enfoque lúdico a los conceptos serios, que fundamentan su obra. Su mayor interés es la unión, la comunidad y el patrimonio.

Mientras que a menudo los artistas abordan estos temas desde un punto de vista político, Rabab trata de salvar la distancia y de representar estos temas a través de la lente de la universalidad.

Rabab es una artista intuitiva. No trabaja con bocetos preliminares; utiliza el lienzo como soporte para la descarga directa. No hay expectativas de un producto final. En cierto modo, el producto es el propio proceso de creación.

La línea y el color son los pilares de la obra de Tantawy. Ya sea abstracta o figurativa, la obra del artista parte de la línea. Las líneas funcionan como un esqueleto que informa de todo el proceso de creación de la obra. Ya sean líneas suaves y fluidas o fuertes y angulosas, este paso marca el ritmo de la obra. Mientras muchos artistas optan por trabajar con paletas de colores limitadas, Tantawy pasa de los clásicos colores terrosos a los fuertes colores de neón en la misma serie con la misma facilidad con la que cambia de medio.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1828164/Vuse.jpg

SOURCE Vuse