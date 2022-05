DE BOGOTÁ PARA MÔNACO, MURALISTA COLOMBIANO DEIXA SUA MARCA EM UMA DAS TELAS MAIS EXCLUSIVAS DO MUNDO COM A VUSE

A Vuse, marca global número um de cigarros eletrônicos**, e a parceira equipe McLaren de F1 divulgaram hoje um mural criado por um artista de Bogotá, Colômbia, em uma das corridas mais exclusivas do mundo, em frente à praia de Mônaco, no Grimaldi Forum. O mural marca a mais recente atividade do programa Driven by Change , que oferece a talentos criativos sub-representados de todo o mundo a oportunidade de mostrar sua paixão e trabalho em um dos maiores e mais importantes palcos do mundo – o automobilismo de elite.

O artista, DAST, é um muralista colombiano de 38 anos que foi escolhido para criar as obras de arte em Mônaco devido a sua paixão pela arte que estimulou suas obras criativas nos últimos dez anos. Como nativo de Bogotá, DAST é cercado por uma riqueza de inspirações, incluindo as diversas regiões geográficas e o rico patrimônio da Colômbia, algo completamente oposto ao brilho e glamour habituais vistos ao longo da costa de Mônaco. Esses elementos inspiraram DAST a sair de sua zona de conforto e criar murais que exploram as relações entre pessoas, lugares e espaços.

A arte energética e a personalidade ousada de DAST foram habilmente capturadas neste mural vivo, que se contrapõe belamente com a cidade clássica e reluzente de Mônaco. Escolhido graças ao seu estilo único, as formas geométricas, cores e relacionamentos que ocorrem em espaços públicos entre edifícios, ruas e pedestres inspiraram e serviram de base para o mural abstrato. Com a composição geométrica característica de DAST, o mural, que ele pintou em tempo real, foi inspirado em temas de velocidade, combinados com o design aerodinâmico do carro da equipe McLaren de F1 e suas cores vibrantes papaia e azul.

DAST, o artista autônomo, comentou: "Tenho trabalhado na carreira de arte e design há mais de dez anos, e oportunidades como esta são poucas e espaçadas. Quando comecei a criar meus desenhos, em minha casa em Bogotá, nunca imaginei que um dia teria a oportunidade de viver meu sonho de me tornar um artista em tempo integral. Ter meu trabalho exposto em uma das corridas mais exclusivas do GRAND PRIX™ e pintar o mural em tempo real em uma bela tela, como a praia de Mônaco, torna a oportunidade ainda mais especial!"

"Esses últimos seis meses foram realmente transformadores. É uma honra ser um dos criadores envolvidos na iniciativa Driven by Change da Vuse, e espero que mais profissionais de criação como eu participem dessa incrível oportunidade de mostrar seus trabalhos, paixões e valores na plataforma global de automobilismo."

A iniciativa Driven by Change foi lançada em dezembro de 2021 no GRAND PRIX™ DE FÓRMULA 1 DA ETIHAD AIRWAYS EM ABU DHABI 2021, onde a McLaren revelou uma identidade visual única criada pela artista árabe, Rabab Tantawy, celebrando a primeira vez que uma mulher do Oriente Médio recebeu esse tipo de oportunidade. Este ano, a inciativa Driven by Change começou oficialmente no Grand Prix™ de Miami, quando o fotógrafo norte-americano Jonathan Walker capturou conteúdos nas ruas de Miami e no circuito. Jonathan trabalhou com a equipe de conteúdo digital da McLaren, obtendo experiências valiosas, contatos no setor e habilidades.

John Beasley, diretor de desenvolvimento de marca do grupo BAT, comentou: "Estamos muito orgulhosos com as oportunidades que a iniciativa Driven by Change já ofereceu a profissionais de criação emergentes, como Rabab Tantawy, Jonathan Walker, e agora DAST! É ótimo ver a paixão pura, a coragem, o estilo geométrico e a visão única de DAST ganharem vida em uma tela totalmente contrastante como a orla de Mônaco. Nossa atividade com a Driven by Change mostra o comprometimento da Vuse em tornar realidade os sonhos de artistas emergentes."

A iniciativa faz parte da ambição contínua da Vuse de celebrar talentos criativos sub-representados de todo o mundo, trabalhando com a McLaren para identificar oportunidades para dar vida aos seus trabalhos, ajudando a apresentar artistas de diferentes origens às massas. A obra de arte de DAST ficará exposta apenas por uma noite, no sábado, dia 28, no Grimaldi Forum, antes do GRAND PRIX™ DE FÓRMULA 1 DE MÔNACO DE 2022, que acontecerá no domingo, 29 de maio.

Rabab Tantawy comentou: "Eu nunca poderia ter imaginado a oportunidade que a iniciativa Driven by Change me ofereceu. Ser a primeira artista a ter uma peça de arte original na pista de corrida foi uma das coisas mais incríveis que aconteceram em minha carreira. A oportunidade verdadeiramente mudou a minha vida. Estou entusiasmada por participar da Driven by Change deste ano, trabalhando junto com a Vuse e a McLaren para continuar a mudar a vida de artistas sub-representados, como eu."

Com lançamento em agosto, profissionais de criação de todo o mundo terão a oportunidade de se inscrever para serem selecionados para participar de edições futuras da Driven by Change, incluindo a exposição de obras em um Grand Prix™, em uma colaboração exclusiva e única com a equipe da McLaren de F1. As oportunidades, datas e prazos específicos para o envio serão anunciados em breve.

Para saber mais sobre a história de DAST, acesse as redes sociais da Vuse e de DAST . Mais informações sobre a iniciativa Driven by Change e como os profissionais de criação podem participar dessas oportunidades exclusivas serão compartilhadas mais adiante neste ano.

Notas aos editores:

Sobre a BAT

A BAT é uma empresa líder de bens de consumo de várias categorias que tem o objetivo de construir Um Futuro Melhor reduzindo o impacto de sua empresa sobre a saúde, oferecendo mais opções de produtos agradáveis e com menos riscos para os consumidores. Continua claro para a empresa que os cigarros eletrônicos representam sérios riscos à saúde, e a única forma de evitar esses riscos é não começar a fumar ou parar. A BAT incentiva as pessoas que continuam a fumar a mudar completamente para alternativas cientificamente comprovadas e de risco reduzido*. Para tornar isso possível, a BAT está se transformando em uma empresa de produtos de consumo de várias categorias verdadeiramente centrada no consumidor. A BAT emprega mais de 53 mil pessoas e atua em mais de 180 países, com 11 milhões de pontos de venda e 45 fábricas em 43 países. O portfólio estratégico da empresa é composto por suas marcas globais de cigarros e uma gama crescente de produtos de tabaco e nicotina de nova categoria de risco reduzido*, além de produtos de tabaco tradicionais não combustíveis. Esses produtos incluem vapor, produtos de aquecimento de tabaco, produtos orais modernos, incluindo sachês de nicotina sem tabaco, bem como produtos orais tradicionais como snus e rapé úmido. Em 2020, 13,5 milhões de pessoas consumiram nossos produtos não combustíveis, um aumento de três milhões em relação ao ano anterior. O BAT Group gerou um faturamento de £25,8 bilhões em 2020 e lucros de £9,9 bilhões provenientes de suas operações.

*Com base no peso das evidências e assumindo uma mudança completa do tabagismo. Esses produtos não são livres de riscos e são viciantes.

** Com base na participação de valor estimada da Vype/Vuse do preço recomendado de varejo medido para cigarros eletrônicos (ou seja, valor total da categoria de cigarros eletrônicos nas vendas de varejo) nos EUA, Canadá, França, Reino Unido e Alemanha. Esses cinco mercados abrangem aproximadamente 77% do faturamento líquido do sistema global fechado de cigarros eletrônicos, calculado em junho e julho de 2021.

Sobre a McLaren Racing

A McLaren Racing foi fundada em 1963 pelo piloto de corrida neozelandês Bruce McLaren. A equipe entrou em sua primeira corrida de Fórmula 1 em 1966 e, desde então, a McLaren ganhou 20 campeonatos mundiais de Fórmula 1, mais de 180 Grandes Prêmios de Fórmula 1, o 24 Horas de Le Mans em sua primeira tentativa e três vezes as 500 Milhas de Indianápolis. Atualmente, a McLaren Racing compete na Fórmula 1 mundialmente e na INDYCAR nos EUA.

A equipe está participando do Campeonato Mundial de Fórmula 1 da FIA de 2021 com os pilotos Lando Norris e Daniel Ricciardo e da INDYCAR Series com os pilotos da Arrow McLaren SP Pato O'Ward e Felix Rosenqvist. A McLaren foi a primeira equipe de F1 a receber o certificado de carbono neutro há dez anos e manteve com sucesso o prêmio Carbon Trust Standard, mais recentemente em fevereiro de 2021. Também foi a primeira equipe a receber o prêmio ambiental do FIA Institute em 2013, o qual tem mantido de forma consistente em nível de três estrelas.

Em 2022, a McLaren Racing entrará em uma nova categoria do automobilismo, quando introduzirá uma equipe na Extreme E, a inovadora série de corrida off-road totalmente elétrica, que destaca o impacto das mudanças climáticas.

Sobre Rabab Tantawy

Nascida em 1971 no Cairo, Rabab Tantawy cresceu vendo sua mãe desenhar e criar. Embora não tivesse buscado uma carreira artística desde o início, Rabab sempre se interessou pelas artes e aprendeu diferentes técnicas, que iam desde meios muito tradicionais como a pintura a óleo até as modernas, como tintas em spray.

Quando Tantawy decidiu se dedicar às artes, ela participou de várias exposições, ao mesmo tempo em que buscou ativamente a arte de rua.

Trabalhando com uma infinidade de meios, a artista criou uma abordagem lúdica para os conceitos mais sérios que fundamentam seu trabalho. Seu maior foco é a união, comunidade e tradição.

Embora frequentemente possamos ver artistas abordando esses assuntos de um ponto de vista político, Rabab tenta transpor esse espaço e fazer com que esses indivíduos se aproximem da universalidade.

Rabab é uma artista intuitiva. Ela não trabalha com esboços preliminares; mas sim usa a tela como suporte para trabalhar diretamente. Não há expectativa para um produto final. De modo que o produto é o próprio processo de criação.

Linha e cor são os pilares do trabalho de Tantawy. Seja abstrato ou figurativo, o trabalho da artista começa a partir de uma linha. As linhas funcionam como esqueleto, inspirando a elaboração de todo o processo artístico. Sejam linhas suaves ou angulares fortes, esta etapa estabelece o ritmo do trabalho. Enquanto muitos artistas preferem trabalhar com paletas de cores limitadas, Tantawy muda das cores terrosas clássicas para cores fortes neon na mesma série e com a mesma facilidade que usa os tons médios.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1828164/Vuse.jpg

FONTE Vuse

SOURCE Vuse