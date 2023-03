De eerste 3D•AI-tablet van ZTE Nubia biedt zonder het dragen van een 3D-bril indrukwekkende 3D-ervaringen en contentcreatie

ZTE introduceert op het MWC 2023 samen met Leia Inc. eerste 3D • AI-tablet van Nubia voor indrukwekkende 3D-ervaringen waarvoor geen 3D-bril gedragen hoeft te worden

BARCELONA, Spanje, 3 maart 2023 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK/000063.SZ), wereldwijd een toonaangevende leverancier van oplossingen voor informatie- en communicatietechnologie, is een partnerschap aangegaan met Leia Inc., 's werelds toonaangevende ontwikkelaar van 3D•AI-technologie, om tijdens het Mobile World Congress 2023 gezamenlijk 's werelds eerste 3D•AI-tablet te introduceren, de nubia Pad 3D, een nieuw ecologisch product van het merk Nubia. Dit innovatieve apparaat beschikt over ingebouwde technologie die zonder daarvoor een 3D-bril te dragen indrukwekkende 3D-ervaringen voor bellen, streamen en gamen mogelijk maakt, evenals voor het delen van content en het creëren van toepassingen. Het bedrijf introduceerde tijdens het evenement ook andere prachtige producten, waaronder Nubia's eerste AR-bril - nubia Neovision Glass, en een reeks slimme, ecologische producten.

Ni Fei, Senior Vice President van ZTE Corporation en President van ZTE Mobile Devices, zei: "ZTE is in samenwerking met Leia op het gebied van 3D•AI-technologie verheugd de uitbreiding van zijn 5G+3D-assortiment aan te kondigen. Met deze technologie kunnen eindgebruikers zonder 3D-bril de rijke, natuurgetrouwde 3D-ervaring beleven."

Cecilia Qvist, CEO van Leia, zei: "3D bestaat al een tijdje, maar we verbeteren nu de 3D-weergave en contentcreatie met de nieuwste AI-technologieën. De AI tilt de 3D-ervaring naar een geheel nieuw niveau, zowel wat betreft kijkcomfort als het gemak waarmee je in een opwelling 3D-content kunt maken. Een 5-jarige kan nu met behulp van het apparaat binnen enkele seconden prachtige kunst maken en delen."

Indrukwekkende 3D-ervaring

De nubia Pad 3D is voorzien van Leia's geavanceerde 3D-lichtveldtechnologie, met een robuuste AI-rekenmachine, waardoor het apparaat perfect is voor het dynamisch in 3D herkennen van gezichten en in real-time omzetten tot comfortabele 3D-kijkhoeken. Het apparaat maakt ook gebruik van een geavanceerd neuraal netwerk en deep learning-algoritmen om enorme hoeveelheden 2D-content zoals streaming media, computerspellen, films, enz. in real-time moeiteloos te converteren in indrukwekkende en unieke visuele 3D-ervaringen.

Producent van hoogwaardige 3D-content

De nubia Pad 3D is niet alleen een browser voor het afspelen van 3D, maar ook een maker van 3D-content. Door het principe van de stereoscopische waarneming van het menselijk oog over te nemen, kunnen zowel de voorste als achterste dubbele camera's een 3D-weergave opnemen van de wereld die ze in het vizier hebben. De Dual 16MP-camera aan de achterzijde is bedoeld voor 3D-opnamen en de Dual 8MP-camera aan de voorzijde kan worden gebruikt voor 3D-videogesprekken, waardoor eindgebruikers kwalitatief hoogwaardige 3D-content kunnen maken en creaties in 3D mogelijk worden. Met de toevoeging van software voor creatieve toepassingen kan iedereen een kunstenaar zijn om via AI visuele 3D-creaties te maken.

Breed scala aan 3D-toepassingen

De nubia Pad 3D biedt een ongeëvenaarde digitale ervaring door gebruik te maken van de kracht van uitgebreide AI- en 3D-technologie. Met zijn verschillende 3D-toepassingen hebben eindgebruikers toegang tot een breed scala aan content in 3D, waaronder chat, streamingmedia, computerspellen, theater, beeldopnamen en andere creatieve content in 3D. Via de Leia App Store kunnen eindgebruikers alle applicaties downloaden die ze nodig hebben.

Behalve voor gebruik door consumenten, kan de nubia Pad 3D ook worden gebruikt voor commerciële doeleinden. Het kan een 3D-revolutie teweegbrengen met digitale presentaties voor in het onderwijs, voor medische ondersteuning, voor digitale tentoonstellingen in musea en voor andere toepassingen. Met de mogelijkheid om een augmented reality-ervaring te realiseren, brengt de nubia Pad 3D een grote verandering teweeg in de wereld van technologie.

Krachtig Leia 3D content-ecosysteem

De rijke toepassingen van de nubia Pad 3D zijn onlosmakelijk verbonden met de sterke ondersteuning van het Leia-ecosysteem, waaronder de stabiele diffusietechnologie van Stability.ai, waarmee LeiaDream generatieve kunst in 3D, SDK-integraties met Unreal Engine, Unity en nog veel meer kan creëren. Op weg naar het bouwen van een alomvattend ecosysteem, zullen Nubia en Leia toekomstige mogelijkheden van 3D-visie blijven verkennen met ecosysteempartners, met als doel eindgebruikers nog meer prachtige en natuurgetrouwe 3D-ervaringen te bieden.

Uitmuntende prestaties en extreem lange duurzaamheid

De nubia Pad 3D is voorzien van de nieuwste Snapdragon 888-chipsetconfiguratie, UFS3.1 en LPDDR5 RAM. Eindgebruikers kunnen verbluffende beelden verwachten op het 12,4-inch 2,5K adaptief dimmende IPS lcd-scherm, met een resolutie van 2560*1600 en 120 Hz intelligente, hoge verversingssnelheid. Alsof dat nog niet genoeg is, wordt hij ook geleverd met de vierhoekige symmetrische Dolby Surround Sound-luidsprekers en een grote 9070 mAh-batterij met 33 W snellader, die ononderbroken stroom levert voor uw driedimensionale avonturen.

Verfijnd en stijlvol ontwerp

De metalen behuizing van de nubia Pad 3D weegt bijna niets en is makkelijk draagbaar. De meerdere interfaces en kaartsleuven maken dat de nubia Pad 3D voor nog meer doeleinden gebruikt kan worden. De zwarte behuizing in combinatie met de elegante lederen tas in dezelfde kleur maken van het ontwerp een veelzijdige modekeuze.

Met de steun van ruim 100 laboratoria wereldwijd is het ruim 200 professionele R&D-teamleden gelukt om op basis van AI-technologie de nubia Pad 3D te ontwikkelen die een nieuwe digitale 3D-ervaring zal bieden. Het product zal in maart klaar zijn voor de voorverkoop. Op MWC 2023 tekende ZTE ook een Memorandum van overeenstemming met AIS, de grootste telecomprovider in Thailand. Beide partijen gaan de nubia Pad 3D gezamenlijk op de lokale markt promoten.

Bezoek voor meer informatie de ZTE-stand (3F30, Hal 3, Fira Gran Via) op het Mobile World Congress 2023, of neem een kijkej op: https://www.zte.com.cn/global/about/exhibition/mwc23.html

