Primeiro tablet 3D com IA da ZTE Nubia:oferece experiências 3D imersivas sem óculos e criação de conteúdo

A ZTE fez parceria com a Leia Inc., para anunciar em conjuntoo primeiro tablet 3D com IA sem óculosda Nubia no MWC de 2023

A Nubia apresentou oprimeiro tablet3D com IAdo mundo, com experiências 3D naturalmente imersivas, aplicativos de compartilhamento de conteúdo e criação

BARCELONA, Espanha, 2 de março de 2023 /PRNewswire/ -- A ZTE Corporation (0763.HK/000063.SZ), fornecedora líder global de soluções de tecnologia da informação e comunicação, fez parceria com a Leia Inc., a líder mundial em desenvolvimento de tecnologia 3D com IA, para anunciar em conjunto o primeiro tablet 3D com IA do mundo, o nubia Pad 3D, um novo produto ecológico de sua marca Nubia, no Mobile World Congress de 2023. Este dispositivo inovador apresenta tecnologia integrada que permite jogos, streaming e experiências imersivas em 3D sem óculos, além de aplicativos de compartilhamento e criação de conteúdo. A empresa também apresentou outros produtos interessantes na exposição, incluindo o primeiro óculos RA da Nubia - o nubia Neovision Glass, e diversos produtos ecológicos inteligentes.

Ni Fei, vice-presidente sênior da ZTE Corporation e presidente da ZTE Mobile Devices, disse:"A ZTE, em parceria com a tecnologia 3D com IA da Leiatem o prazer de anunciar a expansão de sua oferta 5G+3D. Com essa tecnologia, os usuários podem desfrutar de uma experiência 3D rica e natural".

Cecilia Qvist,CEO da Leia, disse:"O 3D existe há um tempo, mas agora estamos aprimorando a visualização 3D e a criação de conteúdo com as mais recentes tecnologias de IA. A IA leva a experiência 3D a um nível totalmente novo, tanto em termos de conforto de visualização, quanto a facilidade de criar conteúdo 3D rapidamente - uma criança de cinco anos agora pode criar e compartilhar arte imersiva impressionante em segundos usando o dispositivo".

Experiência 3D imersiva

O nubia Pad 3D conta com a tecnologia de última geração em campo de luz 3D da Leia, com mecanismo robusto de potência computacional de IA, tornando-o o dispositivo perfeito para rastreamento facial tridimensional dinâmico e em tempo real combinando com ângulos confortáveis de visualização 3D. O dispositivo também emprega rede neural avançada e algoritmos de aprendizagem profunda para converter perfeitamente conteúdo 2D massivo, como mídia de streaming, jogos, filmes, etc., em experiências visuais 3D imersivas e únicas, tudo em tempo real.

Produtor de conteúdo 3D de alta qualidade

O nubia Pad 3D não é apenas um navegador de reprodução 3D, mas também um criador de conteúdo 3D. Adotando o princípio da percepção estereoscópica do olho humano, suas câmeras duplas frontais e traseiras são capazes de registrar uma visão 3D do mundo à sua frente. A câmera traseira 16MP dupla é dedicada a filmagem em 3D, e a câmera frontal Dual 8MP pode ser usada para chamadas de vídeo 3D, permitindo que os usuários criem conteúdo 3D de alta qualidade, possibilitando a criação em 3D. Com a adição de software criativo, todos podem ser artistas para criar obras visuais 3D por meio da IA.

Ampla gama de aplicações 3D

Ao alavancar o poder da tecnologia abrangente de IA e 3D, o nubia Pad 3D oferece uma experiência digital incomparável. Com seus vários aplicativos 3D, os usuários podem acessar uma ampla gama de conteúdo, incluindo bate-papo 3D, mídia de streaming 3D, jogos 3D, teatro 3D, filmagem 3D e outros conteúdos de criação. A Leia App Store oferece um local único para os usuários baixarem todos os aplicativos que precisam.

O nubia Pad 3D não se limita apenas a cenários de consumo, mas também pode ser usado em cenários comerciais. Ele tem o potencial de revolucionar a educação 3D com demonstrações digitais para educação, suporte médico, exposições digitais em museus e outras áreas. Com a capacidade de realizar uma experiência de realidade aumentada, o nubia Pad 3D é um divisor de águas no mundo da tecnologia.

Poderoso ecossistema de conteúdo Leia 3D

As ricas aplicações do nubia Pad 3D são inseparáveis do forte suporte ao ecossistema Leia, incluindo a tecnologia de difusão estável Stability.ai, que permite que o LeiaDream crie arte gerada em 3D, integrações SDK com Unreal Engine, Unity e muitas outras. No caminho para a construção de um ecossistema abrangente, a Nubia e a Leia continuarão a explorar possibilidades futuras da visão 3D com parceiros do ecossistema, com o objetivo de oferecer aos usuários experiências 3D mais maravilhosas e naturalmente imersivas.

Desempenho emblemático e resistência ultralonga

O nubia Pad 3D vem integrado com a mais recente configuração de chipset Snapdragon 888, UFS3.1 e LPDDR5 RAM. Os usuários podem esperar visuais impressionantes na tela de dimerização adaptativa IPS LCD de 12.4 polegadas 2.5K, com uma resolução de alta taxa de atualização inteligente de 2560*1600 e 120 Hz. Se isso não for suficiente, também vem com quatro alto-falantes simétricos Dolby surround nos cantos e uma bateria de alta capacidade de 9070mAh com carregador rápido de 33 W, proporcionando energia ininterrupta para suas aventuras tridimensionais.

Design requintado e elegante

O nubia Pad 3D conta com um design metálico, leve e portátil. O design de slots de cartão e interface múltiplas também melhoram muito a usabilidade. O corpo preto midnight combinado com uma elegante case de couro vegano da mesma cor são uma escolha fashion versátil.

Após dois anos, com o trabalho de mais de 200 membros profissionais de P&D e o apoio de mais de 100 laboratórios em todo o mundo, o nubia Pad 3D surgiu e trará uma nova experiência digital 3D impulsionada por tecnologia de IA única. O produto estará pronto para pré-venda em março. No MWC de 2023, a ZTE também assinou um memorando de entendimento com a AIS, a maior operadora móvel da Tailândia. As duas partes vão promover em conjunto o nubia Pad 3D no mercado local.

Para mais informações, visite o stand da ZTE (3F30, Hall 3, Fira Gran Via) no Mobile World Congress de 2023 ou acesse: https://www.zte.com.cn/global/about/exhibition/mwc23.html

Sobre a Leia Inc

Fundada em 2014, a Leia Inc. é a principal fornecedora de hardware de tela 3D e serviços de conteúdo para dispositivos móveis e automotivos. Aproveitando os avanços em design de nanotecnologia, fabricação e software inteligente, a empresa do Vale do Silício está construindo o futuro das interações digitais. Sua principal tecnologia resulta de anos de P&D nos HP Labs e torna qualquer monitor lindamente imersivo por meio de profundidade, aparência e efeitos de luz realistas incomparáveis. A plataforma de conteúdo 3D com IA da Leiacapacita desenvolvedores e criadores de conteúdo em todo o mundo com a habilidade de facilmente criar impressionante conteúdo de Lightfield para uso comercial e do consumidor.

SOBRE A ZTE:

A ZTE ajuda a conectar o mundo com inovação contínua para um futuro melhor. A empresa fornece tecnologias inovadoras e soluções integradas. Seu portfólio abrange todas as séries de dispositivos com e sem fio e serviços profissionais de telecomunicações. Atendendo a mais de um quarto da população global, a ZTE se dedica a criar um ecossistema digital e inteligente e a permitir conectividade e confiança em todos os lugares. A ZTE está listada tanto na Bolsa de Hong Kong quanto na de Shenzen. www.zte.com.cn/global

