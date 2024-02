De la tradition à la technophilie - selon une étude de Caseware, les cabinets d'expertise comptable prévoient d'investir davantage dans la technologie au cours des deux prochaines années

Les cabinets d'expertise comptable s'efforcent de constituer des équipes dotées de compétences diversifiées, capables de réaliser les audits de demain

TORONTO, 7 février 2024 /PRNewswire/ -- Investir dans la technologie est une priorité essentielle pour les cabinets d'expertise comptable à l'horizon 2024, alors que la pénurie de talents et les nouvelles lois continuent de poser des défis à relever au sein de la profession. C'est ce que révèle le rapport 2024 State of Accounting Firms Trends Report (Rapport sur les tendances des cabinets d'expertise comptables en 2024) publié par CaseWare International , leader mondial des solutions d'audit, de reporting financier et d'analyse de données basées sur le cloud.

David Osborne, Chief Executive Officer, Caseware International. Caseware International Logo

Parallèlement, le rapport 2024 State of Internal Audit Trends Report (Rapport sur les tendances en matière d'audit interne en 2024) de Caseware souligne le besoin d'expertise technologique dans un contexte de difficultés à attirer et fidéliser les meilleurs talents.

Caseware explore chaque année les perspectives mondiales des professions de la comptabilité et de l'audit. Les deux rapports sont basés sur des enquêtes approfondies menées fin 2023 auprès de praticiens du monde entier.

Conclusions sur les tendances des cabinets d'expertise comptables

Adoption des technologies

Les cabinets sont clairement déterminés à investir dans la technologie, 77 % des personnes interrogées déclarant que leurs dépenses financières augmenteront considérablement ou légèrement au cours des deux prochaines années. Cela représente une augmentation de 8 % par rapport aux résultats de l'enquête de 2023. Les technologies innovantes font rapidement leur entrée dans le paysage comptable, l'IA générative en étant un exemple notable. Bien qu'elle ne soit devenue largement disponible que l'année où notre enquête a été menée, plus de 10 % des personnes interrogées l'ont identifiée comme l'un des trois principaux domaines d'investissement logiciel prévu pour 2024. Les logiciels d'engagement (audit, révision et compilation, fiscalité, etc.) ont été sélectionnés comme l'un des trois principaux domaines d'investissement pour l'année à venir par 21 % des personnes interrogées.

Pénurie de talents

Le recrutement et la fidélisation des talents demeurent un enjeu majeur pour les cabinets d'expertise comptable. Dans l'ensemble, 88 % des personnes interrogées ont déclaré que l'embauche et la fidélisation des talents représentaient un certain défi, 47 % d'entre elles estimant qu'il s'agissait d'un défi assez important et 41 %, d'un défi très important. Toutefois, les cabinets commencent à prendre des mesures, 32 % d'entre eux proposant des programmes de formation pour améliorer les compétences des employés en poste, 27 % proposant des fonctions et des capacités nouvellement créées au sein de leur cabinet et 24 % optant pour l'utilisation d'un service de recherche de talents par un tiers.

David Osborne, directeur général de Caseware International, a déclaré : « La technologie est un aimant pour les personnes qui envisagent d'entrer dans la profession. Les cabinets qui ne parviennent pas à répondre aux attentes des professionnels de la comptabilité et de l'audit de demain verront leurs employés talentueux et dynamiques partir vers des concurrents qui offrent des environnements plus technologiques et plus progressifs. »

Lois et réglementations

Composer avec les nouvelles lois et réglementations a été identifié comme le défi le plus fréquemment cité par les personnes interrogées, 16 % d'entre elles ayant confirmé qu'il s'agissait de leur principal problème. Cela met en évidence les pressions exercées sur les entreprises pour qu'elles s'adaptent au climat réglementaire dynamique et rapide d'aujourd'hui. Alors que les environnements économiques et réglementaires mondiaux deviennent de plus en plus complexes, les clients se tournent de plus en plus vers leurs comptables pour obtenir des conseils et des recommandations. Par conséquent, la demande de services de conseil aux clients est en hausse – 76 % des personnes interrogées ont indiqué que leur cabinet avait connu une croissance importante (23 %) ou modeste (53 %) dans ce domaine.

Conclusions sur les tendances en matière d'audit interne

Pénurie de talents

Il est légèrement plus facile de trouver et de fidéliser des auditeurs qualifiés que l'année précédente, mais cela reste difficile. Lorsqu'on leur a demandé dans quelle mesure il était difficile de recruter et de fidéliser les talents dont ils avaient besoin, près de 90 % des personnes interrogées ont répondu qu'il s'agissait d'un défi considérable ou d'un défi relativement important.

L'expertise technologique étant particulièrement recherchée par les services d'audit interne, il est clair que les cabinets d'audit cherchent à constituer des équipes bien armées pour réaliser les audits de demain. En examinant les compétences recherchées par les services, la science des données a suscité 18 % des réponses, tandis que l'audit informatique et la cybersécurité ont obtenu respectivement 15 % et 12 % des réponses. L'intelligence artificielle a obtenu 9 % des réponses, tandis que l'examen des fraudes a été la compétence non technique la plus recherchée (10 %) et que les ESG (critères environnementaux, sociaux et de gouvernance) ont recueilli 8 % des réponses.

Analyse de données

De nombreuses entreprises se tournent vers l'analyse de données pour soutenir et améliorer leurs activités d'audit. Interrogées sur l'utilisation de l'analyse de données dans leurs audits, 21 % ont déclaré qu'elles utilisaient désormais l'analyse de données pour tous les audits, tandis que 57 % ont indiqué qu'elles utilisaient l'analyse de données de manière sélective pour certains audits.

Ian Kirton, expert du secteur de l'audit interne, a déclaré : « Il n'est pas surprenant de constater que l'utilisation de l'analyse de données augmente. C'est ainsi que les auditeurs relèvent le défi de faire plus avec moins. L'analyse les aide à repérer les risques, à réévaluer les contrôles et à réaliser des audits continus. »

Faire plus avec moins

Une pression interne importante pour les équipes d'audit est la nécessité de faire plus avec moins de temps et de ressources – 30 % des personnes interrogées ont indiqué qu'il s'agissait de leur premier choix. Les auditeurs sont confrontés à des exigences accrues en matière de reporting, telles que les ESG, l'IED (Exploitation et interprétation des données) et la culture, souvent sans augmentation correspondante du budget, de sorte que les équipes doivent être aussi efficaces que possible lorsqu'elles réalisent leurs audits.

Tendances à surveiller :

2024 State of Accounting Firms Trends Report

Bien que 73 % des personnes interrogées aient indiqué qu'elles mettaient actuellement en œuvre ou prévoyaient de mettre en œuvre des initiatives d'IED dans leur cabinet, un pourcentage alarmant de 27 % a déclaré qu'elles ne le faisaient pas et qu'elles n'avaient pas l'intention de le faire.

Les cabinets continuent de moderniser leurs pratiques, 76 % d'entre eux ayant répondu qu'ils utilisaient soit des outils basés sur le cloud uniquement, soit un mélange d'ordinateurs de bureau et de cloud pour les aider à gérer leurs activités. Il s'agit d'une augmentation de 17 % par rapport aux résultats de 2023.

17 % des personnes interrogées ont recours à la délocalisation pour atténuer la pénurie de talents dans la profession comptable.

2024 State of Internal Audit Trends Report

Seules 10 % des personnes interrogées ont déclaré que le recrutement et la fidélisation des talents dont ils ont besoin pour leur cabinet n'étaient pas du tout un défi.

Selon 76 % des personnes interrogées, le nombre d'employés de leur service d'audit interne a augmenté ou est resté le même au cours de l'année écoulée.

Au cours de l'année écoulée, 45 % ont constaté une augmentation des travaux d'audit liés aux ESG.

Notes aux rédacteurs

Méthodologie de l'enquête

Caseware a mené l'enquête sur les tendances des cabinets d'expertise comptables en 2024 de la deuxième semaine de septembre à la deuxième semaine de novembre 2023. Elle a été proposée en cinq langues : anglais, espagnol, français, néerlandais et allemand, et a recueilli 2 054 réponses validées. Des réponses ont été reçues de 49 pays, les taux de participation les plus élevés provenant des États-Unis, du Canada, de l'Afrique du Sud et du Royaume-Uni.

L'intitulé de poste le plus fréquemment choisi par les personnes interrogées était celui d'associé/associé gérant, avec un peu plus d'un tiers (34,6 %).

Caseware a mené l'enquête sur les tendances en matière d'audit interne en 2024 de la deuxième semaine de septembre à la deuxième semaine de novembre 2023. Elle a été diffusée en cinq langues – anglais, français, allemand, néerlandais et espagnol – et 1 068 personnes y ont répondu.

L'intitulé de poste le plus courant pour les participants à l'enquête était « auditeur interne » à 21 %, suivi de « responsable de l'audit interne » à 16 % et de « responsable de l'audit interne » à 14 %.

