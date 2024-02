Van traditioneel naar tech-savvy - accountantskantoren plannen een groter aantal technologie-investeringen in de komende twee jaar volgens een onderzoek van Caseware

Accountantskantoren hebben moeite met het samenstellen van teams die over de diverse vaardigheden beschikken voor het leveren van audits in de toekomst

TORONTO, 8 februari 2024 /PRNewswire/ -- In technologie investeren is een belangrijke prioriteit voor accountantskantoren op weg naar 2024, waarbij voor velen binnen de beroepssector het aanpakken van het voortdurende tekort aan talent en het bijhouden van nieuwe wetgeving nog altijd een uitdaging vormt. Dit blijkt uit de bevindingen die zijn gepubliceerd in het 2024 State of Accounting Firms Trends-rapport van Caseware International, een wereldwijde leider in cloud-gebaseerde auditoplossingen, financiële rapportage en data-analyse.

David Osborne, Chief Executive Officer, Caseware International. Caseware International Logo

Het 2024 State of Internal Audit Trends-rapport van Caseware beschrijft de behoefte aan technologische expertise, waarbij het aantrekken en behouden van toptalent een probleem blijft vormen.

Elk jaar onderzoekt Caseware wereldwijde perspectieven binnen de accountancy- en auditberoepen. Beide rapporten zijn gebaseerd op uitgebreide enquêtes die eind 2023 wereldwijd werden gehouden onder de beoefenaars van deze beroepen.

Bevindingen over de staat van accountantskantoren

Invoering van technologie

Het lijdt geen twijfel dat bedrijven in technologie willen investeren: 77% van de respondenten zegt dat hun financiële uitgaven de komende twee jaar aanzienlijk of licht zullen stijgen. Dit is een stijging van 8% ten opzichte van de resultaten van de enquête in 2023. Innovatieve technologieën doen snel hun intrede in het boekhoudlandschap. Generatieve AI is daar een duidelijk voorbeeld van. Hoewel de software pas op grote schaal beschikbaar kwam in het jaar dat ons onderzoek werd uitgevoerd, wees ruim 10% van de respondenten technologie aan onder de top drie gebieden voor software-investeringsplannen in 2024. Opdrachtsoftware (controle, beoordeling en samenstelling, belastingen, enz.) werd door 21% van de respondenten geselecteerd onder de top drie van investeringsgebieden voor het komende jaar.

Talentschaarste

Talent aanwerven en behouden blijft een cruciaal punt voor accountantskantoren. In totaal gaf 88% van de respondenten aan dat het aanwerven en behouden van talent tot op zekere hoogte een uitdaging was, waarbij 47% het als enigszins uitdagend omschreef en 41% zei dat het een zeer grote uitdaging was. Maar bedrijven beginnen actie te ondernemen: 32% organiseert trainingsprogramma's om huidige werknemers bij te scholen, 27% biedt nieuw gecreëerde rollen en capaciteiten aan in hun bedrijf en 24% kiest ervoor om een externe talentsourcingdienst in te schakelen.

David Osborne, Chief Executive Officer van Caseware International, merkte op: "Technologie werkt als een magneet voor mensen die overwegen dit beroep te kiezen. De kantoren die er niet in slagen om aan de verwachtingen van de boekhoud- en auditprofessionals van morgen te voldoen, zullen hun getalenteerde, dynamische werknemers zien afvloeien naar concurrenten die een meer technologiegerichte, progressieve omgeving bieden."

Wet- en regelgeving

Omgaan met nieuwe wet- en regelgeving werd gezien als de meest genoemde uitdaging onder de respondenten: 16% bevestigde dat dit hun grootste probleem was. Dit wijst op de druk die bedrijven ervaren om het dynamische en snelle regelgevingsklimaat van vandaag bij te houden. Nu de wereldeconomie en de regelgeving steeds complexer worden, richten klanten zich steeds vaker tot hun accountants voor advies en begeleiding. Als gevolg daarvan stijgt de vraag naar adviesdiensten voor klanten - 76% van de respondenten gaf aan dat hun bedrijf op dit gebied een aanzienlijke (23%) of bescheiden (53%) groei heeft doorgemaakt.

Bevindingen over de staat van interne audits

Talentschaarste

Het is iets gemakkelijker dan vorig jaar om bekwame auditors te vinden en te behouden, maar het blijft moeilijk. Op de vraag hoe uitdagend het was om het juiste talent voor hun bedrijf aan te werven en te behouden, antwoordde bijna 90% van de respondenten dat het een grote of een vrij grote uitdaging was.

De vraag naar technologische expertise voor interne auditafdelingen is groot. Het is duidelijk dat auditkantoren teams willen samenstellen die gekwalificeerd zijn voor de audits van de toekomst. Onder de gezochte vaardigheden voor de afdelingen, kwam datawetenschap in 18% van de antwoorden naar voren in de enquête, terwijl IT-audit en cyberbeveiliging respectievelijk 15% en 12% scoorden. Kunstmatige intelligentie kreeg 9% van de reacties, terwijl fraudeonderzoek de meest gevraagde niet-technische vaardigheid was (10%) en ESG 8%.

Data-analyse

Veel bedrijven grijpen naar data-analyse om hun auditactiviteiten te ondersteunen en te verbeteren. Gevraagd naar het gebruik van data-analyse bij hun audits, gaf 21% aan dat ze nu bij alle audits gebruikmaken van analyses, terwijl nog eens 57% aangaf dat ze bij sommige audits selectief gebruikmaken van data-analyse.

Ian Kirton, een expert in de interne auditsector, zegt: "Het verbaast mij niet dat het gebruik van data-analyse toeneemt. Het gaat erom hoe auditors de uitdaging aangaan om meer te doen met minder. Analytics helpt hen risico's in kaart brengen, controles opnieuw te evalueren en continu audits uit te voeren."

Meer doen met minder

Een belangrijke interne druk voor auditteams is de noodzaak om meer te doen met minder tijd en middelen - 30% gaf dit als eerste keuze aan. Auditors worden geconfronteerd met meer rapportage-eisen op het gebied van ESG, diversiteit, gelijkheid en inclusie (DEI), en cultuur, terwijl het budget vaak hetzelfde blijft. Teams moeten dus zo efficiënt mogelijk zijn bij het afronden van hun audits.

Trends om te volgen:

2024 State of Accounting Firms Trends-rapport

Hoewel 73% van de respondenten aangaf dat ze momenteel initiatieven in hun bedrijf implementeren of van plan zijn dat te doen, zei een alarmerende 27% dat ze dat niet doen en geen plannen hebben om dat te doen.

Bedrijven blijven hun werkwijzen moderniseren. 76% geeft aan alleen cloudtools te gebruiken of een mix van desktop en cloud om hun bedrijfsactiviteiten te ondersteunen. Dit is een stijging van 17% ten opzichte van de resultaten in 2023.

17% van de respondenten maakt gebruik van offshore outsourcing om het tekort aan talent in het accountantsberoep op te vangen.

2024 State of Internal Audit Trends-rapport

Slechts 10% van de respondenten zei dat het geen uitdaging is om het juiste talent voor hun bedrijf aan te trekken en te behouden.

Volgens 76% van de respondenten is het aantal medewerkers op hun interne auditafdeling het afgelopen jaar gestegen of gelijk gebleven.

In het afgelopen jaar heeft 45% een groei gezien in ESG-gerelateerd auditwerk.

Over Caseware International

Caseware is de toonaangevende wereldwijde leverancier van tools die zowel vanaf de desktop als in de cloud kunnen worden gebruikt voor auditing, verzekeringen, financiële rapportages en data-analyse voor accountantsbedrijven, grote ondernemingen en overheidsinstanties. Caseware's innovatieve tools en platforms helpen meer dan een half miljoen klanten in 130 landen om slimmer te werken, dieper te graven en verder te kijken door inzichten om te zetten in impact. Ga voor meer informatie naar www.galytix.com.

Opmerkingen voor de redactie

Enquêtemethode

Caseware voerde de 2024 State of Accounting Firms-enquête uit tussen de tweede week van september en de tweede week van november 2023. Deze werd uitgevoerd in vijf talen: Engels, Spaans, Frans, Nederlands en Duits. 2.054 ingevulde enquêtes werden gevalideerd. Er werden reacties ontvangen uit 49 landen, met de grootste deelname uit de Verenigde Staten, Canada, Zuid-Afrika en het Verenigd Koninkrijk.

De meest gekozen titel onder de respondenten was partner/directeur, geselecteerd door iets meer dan een derde van de respondenten (34,6%).

Caseware voerde de 2024 State of Internal Audit-enquête uit tussen de tweede week van september en de tweede week van november 2023. Vragen werden gesteld in vijf talen: Engels, Frans, Duits, Nederlands en Spaans. De enquête werd ingevuld door 1.068 kandidaten.

De meest voorkomende functietitel voor deelnemers aan de enquête was "Interne auditor" met 21%, gevolgd door "Interne auditmanager" met 16% en "Hoofd interne audit" met 14%.

Neem voor mediavragen contact op met: Elise Sallis, Head of Global Communications, [email protected], +44 (0)7515 538014; Jill Quinn, Director Corporate Communications, [email protected], 1-416-737-0703

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2335661/Caseware_International_Inc__From_traditional_to_tech_savvy___acc.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2335666/Caseware_International_Inc__From_traditional_to_tech_savvy___acc.jpg