De l'innovation pandémique à la collaboration mondiale : la MTC de Taïwan brille au CPHI Frankfurt 2025

En tant que premier pavillon national de MTC de Taïwan, l'exposition a mis en évidence les capacités croissantes de R&D du pays et sa volonté de promouvoir la médecine traditionnelle basée sur la science sur la scène mondiale. Le pavillon a attiré l'attention de professionnels de l'industrie pharmaceutique, de distributeurs et d'instituts de recherche du monde entier, désireux d'explorer les possibilités de collaboration en matière de distribution de produits et de fabrication en sous-traitance (OEM/ODM). Pendant trois jours, le pavillon a accueilli 121 visiteurs professionnels et a organisé quatre sessions de rencontres commerciales avec cinq entreprises internationales et deux organisations commerciales et d'investissement, créant ainsi de nouvelles opportunités d'expansion du marché mondial.

Le pavillon a également été invité à prendre la parole sur la scène CPHI Newsbeat, marquant la première fois qu'un exposant taïwanais est sélectionné pour cette plateforme médiatique mondiale. Au cours de la session, l'exposant a fait une brève annonce sur le développement de la MTC de Taiwan, suivie d'une interview avec Raman Sehgal, animateur du podcast Molecule to Market, en présence d'une dizaine de journalistes. Cette présentation a encore accru la visibilité internationale de Taïwan lors de l'événement.

L'attention s'est portée sur NRICM101 et NRICM102, deux formules nationales de MTC développées par l'Institut national de recherche sur la médecine chinoise et autorisées par le MOHW. Appuyées par 11 études évaluées par des pairs, ces formules ont démontré des effets antiviraux et anti-inflammatoires multicibles, réduisant les admissions en soins intensifs et la mortalité chez les patients atteints de COVID-19 tout en protégeant contre les lésions pulmonaires et le brouillard cérébral post-infectieux.

Les entreprises taïwanaises participantes, à savoir Chuang Song Zong, Li Kang Biotech, Timing Pharmaceutical, Taiwan Three Mast et Grape King Bio, ont présenté l'écosystème complet de la MTC à Taïwan, qui englobe la recherche clinique, l'innovation en matière de produits, la fabrication certifiée BPF et les capacités OEM/ODM mondiales.

Au cours de l'événement, M. Mei-Shun Lo, directeur général du bureau de Francfort-sur-le-Main, bureau de représentation de Taipei en République fédérale d'Allemagne, ainsi que Bertram Roth, vice-président de FrankfurtRheinMain GmbH, ont rencontré l'équipe du pavillon. Les deux dirigeants ont exprimé leur soutien indéfectible au développement de la MTC de Taïwan, fondé sur des données probantes, ont encouragé la coopération future avec les partenaires européens et ont noté que l'industrie taïwanaise de la MTC présentait un potentiel prometteur en Allemagne.

« Le succès de Taïwan au CPHI Frankfurt souligne notre engagement à intégrer la médecine traditionnelle éprouvée dans le dialogue mondial sur les soins de santé », déclare Dr Yi-Chang Su, directeur du DCMP et du NRICM. « Nous nous réjouissons à la perspective de poursuivre sur cette lancée afin d'étendre la collaboration et l'innovation en matière de MTC au-delà des frontières. »

