De Oncoclínicas groep heeft in het tweede kwartaal van 2023 een recordomzet gegenereerd van R$309 miljoen en een nettowinst van R$35 miljoen

Een groot deel van de resultaten van de cashflow wordt verklaard door efficiënt management van het werkkapitaal. Het netto-inkomen is met 51% gegroeid (31% organisch), terwijl de EBITDA ex-LTIP (exclusief alleen de niet-contante impact van het stimuleringsplan op lange termijn) R$ 268 miljoen bereikte, 109% hoger dan dezelfde periode vorig jaar.

SÃO PAULO, 16 augustus 2023 /PRNewswire/ -- Oncoclínicas (B3: ONCO3) heeft een netto omzetstijging van 51,1% geboekt in het tweede kwartaal van 2023 en daarmee heeft zij de mijlpaal van R$1,4 miljard bereikt, weer een record voor het bedrijf. De geweldige prestaties zijn het resultaat van een aanzienlijke groei van de organische omzet - 31,4% vergeleken met het jaar ervoor - in combinatie met de integratie van aankopen die in 2022 werden afgesloten en de activiteiten van de kankercentra, die in een versneld tempo bleven groeien. In de periode van twaalf maanden eindigend in het tweede kwartaal (LTM Q2'23) bereikte de netto omzet R$5 miljard. De informatie werd maandag (14/08) met de markt gedeeld en door het bedrijf openbaar gemaakt (https://ri.grupooncoclinicas.com/).

Het aantal behandelingen dat aan patiënten werd gegeven steeg in Q2'23 met 40,8% t.o.v. Q2'22, naar een totaal van 157,4 duizend door zowel organisch volume als integratie van acquisities. Het totaal aantal behandelingen in de afgelopen 12 maanden was meer dan 595 duizend.

"De cijfers zijn een afspiegeling van ons efficiënte management. We blijven groeien, vooral door organische groei en ook door de synergieën die met overnames en strategische partners worden gerealiseerd. We hebben ons geïntegreerde zorgmodel, waarmee we de kwaliteit garanderen, uitgebreid en daarmee genereren we resultaten voor het bedrijf en de investeerders", aldus Bruno Ferrari, oprichter en CEO van de Oncoclínicas groep.

De EBITDA ex-LTIP (exclusief alleen de niet-contante impact van het stimuleringsplan op lange termijn) bedroeg in Q2'23 R$ 268,4 miljoen, 109% hoger ten opzichte van R$ 128,4 miljoen in Q2'22, met een marge van 19,7% en 5,4 procentpunten hoger dan in Q2'22 werd genoteerd. De groei van de EBITDA weerspiegelt nog steeds een vooruitgang in het integratieproces van de overgenomen eenheden, wat leidt tot meer efficiëntie en synergieën. Voor het eerste kwartaal van 2023 heeft de EBITDA ex-LTIP R$545,3 miljoen bereikt, met een marge van 20,6%.

De nettowinst was in Q2'23 R$35 miljoen, tegenover een verlies van R$24,6 miljoen in Q2'22, daarmee het vierde opeenvolgende kwartaal waarin een nettowinst werd behaald. De nettowinst ex-LTIP bedroeg in Q2'23 R$48,3 miljoen, tegenover een verlies van R$19,3 miljoen in dezelfde periode van het jaar ervoor.

Het echte hoogtepunt van het kwartaal was de gegenereerde cashflow. De operationele cashflow bedroeg dit kwartaal R$308,9 miljoen, wat een weerspiegeling is van actief management van initiatieven voor inning van vorderingen, voorraadbeheer en een verlengingsstrategie met leveranciers voor de middellange termijn die nu resultaten begint op te leveren. Uiteindelijk was de gegenereerde cash, zelfs na aflossing van schulden en de gehele Capex van Q2'23, R$98 miljoen.

Volgens Cristiano Camargo, CFO en directeur investeerdersrelaties van het bedrijf, vormen de positieve cijfers een afspiegeling van het succesvolle beheer van het werkkapitaal, het streven naar efficiëntie in de exploitatiekosten en het behalen van synergievoordelen uit acquisities. "Nogmaals, de cijfers zijn een weerspiegeling van ons voortdurende streven naar operationele efficiëntie, een belangrijke taak die in 2022 is begonnen."

Ga voor meer informatie naar www.grupooncoclinicas.com.

