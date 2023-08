Gestão eficiente do capital de giro explica boa parte da performance de fluxo de caixa. Receita Líquida cresceu 51%, sendo 31% organicamente, enquanto o Ebitda Ex-PILP (excluindo apenas o efeito não caixa do plano de incentivo de longo prazo) atingiu R$ 268 milhões, 109% acima do mesmo período do ano passado

SÃO PAULO, 16 de agosto de 2023 /PRNewswire/ -- Oncoclínicas (B3: ONCO3) registrou alta de 51,1% em sua receita líquida no segundo trimestre de 2023, atingindo a marca de R$ 1,4 bilhão, mais um recorde para a Companhia. A performance é resultado de um forte crescimento do faturamento orgânico - 31,4% versus o ano anterior - somado à integração das aquisições concluídas em 2022 e às operações de cancer centers, que continuam a crescer a taxas aceleradas. No período de doze meses encerrados no segundo trimestre (LTM 2T23), a receita líquida atingiu R$ 5 bilhões. As informações constam de dados divulgados ao mercado nesta segunda (14/08) e publicadas pela companhia (https://ri.grupooncoclinicas.com/)

O número de tratamentos prestados aos pacientes aumentou 40,8% no 2T23 em comparação ao 2T22, atingindo um total de 157,4 mil, tanto em função do volume orgânico como pela integração das aquisições. O volume de tratamentos para os últimos 12 meses soma mais de 595 mil.

"Os números demonstram a eficiência da nossa gestão. Continuamos expandindo, principalmente pelo crescimento orgânico e também pelas sinergias capturadas com as aquisições e parceiras estratégicas. Ampliamos nosso modelo integrado do cuidado, garantindo qualidade, e consequentemente, gerando resultado para a companhia e seus investidores", ressalta Bruno Ferrari, fundador e CEO do Grupo Oncoclínicas.

O Ebitda Ex-PILP (excluindo apenas o efeito não caixa do plano de incentivo de longo prazo) somou R$ 268,4 milhões no 2T23, comparado a R$ 128,4 milhões no 2T22, 109% maior, com margem de 19,7% e 5,4 pontos percentuais acima do observado no 2T22. O crescimento do Ebitda continua a refletir o avanço no processo de integração das unidades adquiridas, com a captura de ganhos de eficiência e sinergias. Para o primeiro semestre de 2023, o Ebitda Ex-PILP já soma R$ 545,3 milhões, com margem de 20,6%.

O lucro líquido no 2T23 atingiu a marca de R$ 35 milhões, revertendo um prejuízo de R$ 24,6 milhões no 2T22 e marcando o quarto trimestre consecutivo de lucro líquido. O lucro líquido Ex-PILP somou R$ 48,3 milhões no 2T23, revertendo prejuízo de R$ 19,3 milhões no mesmo período do ano anterior.

O grande destaque deste trimestre ficou por conta da geração de caixa. O fluxo de caixa operacional totalizou R$ 308,9 milhões neste trimestre, refletindo uma gestão ativa nas iniciativas de recebimento, gestão de estoques e uma estratégia de alongamento de prazo médio com fornecedores, iniciada no 4T22 e que começa a produzir resultados agora. Por fim, mesmo após o serviço da dívida e todo o Capex executado no 2T23, a geração de caixa foi de R$ 98 milhões.

Segundo Cristiano Camargo, CFO e diretor de Relações com Investidores da empresa, os números positivos refletem a bem-sucedida gestão do capital de giro, busca de eficiência em despesas operacionais e a extração de sinergias das aquisições. "Os números mostram mais uma vez nossa busca constante por eficiência operacional, um trabalho importante iniciado desde 2022."

