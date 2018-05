De Safariland Group benoemt Blaine Browers als Chief Financial Officer

Voorafgaand aan Safariland was Browers werkzaam bij de IDEX Corporation ("IDEX"), een beursgenoteerde wereldwijde ontwikkelaar, ontwerper en fabrikant van fluïdica, speciaal ontwikkelde producten, en hydraulische reddingsmiddelen. Meest recentelijk diende hij als Group Vice President voor Finance en IT bij het Fire & Safety-bedrijf van IDEX, een wereldwijd bedrijf met 10 productielocaties in de Verenigde Staten, Europa, China en India. Voorafgaand aan deze functie, diende hij in dezelfde hoedanigheid voor de IDEX-bedrijven BAND-IT, Micropump en Optical Technologies, dat drie wereldwijde bedrijven omvatte en negen wereldwijde productielocaties. Eerder in zijn carrière was de heer Browers werkzaam in verschillende financiële functies bij General Electric Company.

"We zijn verheugd om een leider van Blaine's kaliber aan het Safariland-team te kunnen toevoegen," aldus O'Brien. "Blaine heeft een solide staat van diensten op het gebied van het leveren van superieure financiële en operationele begeleiding aan wereldwijde bedrijven met een aanzienlijke omvang en geografische diversiteit, inclusief bedrijven in de openbare veiligheidssector. Ik kijk er naar uit om nauw met hem samen te kunnen werken zodat we Safarilands aanhoudende groei voort kunnen zetten om hulpverleners en politie te helpen met hun werkzaamheden om gemeenschappen over de hele wereld veiliger te maken."

De heer Browers heeft een Bachelor of Arts in Finance en Economics van de University of South Florida en een Master of Business Administration van Olin Business School, onderdeel van Washington University in St. Louis.

Over de Safariland Group

De Safariland Group is een toonaangevende wereldwijde leverancier van een breed scala aan veiligheid en overlevingsproducten, ontworpen voor de openbare veiligheid, het leger, alsmed professionele en openluchtmarkten. De Safariland Group biedt in deze markten een aantal erkende merknamen, waaronder Safariland®, Med-Eng®, Safariland® Armor, Safariland® VIEVU®, Mustang Survival®, Bianchi®, Break Free®, PROTECH® Tactical, Defense Technology®, Hatch®, Monadnock®, Identicator® en NIK®. De missie van de Safariland Group, "Together, We Save Lives™", is inherent aan de levensreddende en beschermende producten die het levert. Het hoofdkantoor van de Safariland Group is gevestigd in Jacksonville, Florida. De Safariland Group is een handelsnaam van Safariland, LLC.

