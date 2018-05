The Safariland Group nomme Blaine Browers en tant que directeur financier

Browers se joint à Safariland depuis IDEX Corporation (« IDEX »), société mondiale cotée en bourse, orientée dans la mise au point, la conception et la fabrication de produits fluidiques spécialisés d'ingénierie et d'outils hydrauliques de sauvetage. Il était tout récemment au poste de vice-président des technologies de l'information et des finances pour le groupe dans l'unité sectorielle incendie et sécurité chez IDEX, entreprise mondiale possédant 10 sites de fabrication à travers les États-Unis, l'Europe, la Chine et l'Inde. Avant ces fonctions, il avait le même rôle pour le secteur BAND-IT, Micropump et Optical Technologies chez IDEX, ceci regroupant trois entreprises à l'échelle mondiale et neuf emplacements de fabrication dans le monde entier. Au début de sa carrière, M. Browers a occupé plusieurs postes financiers chez la société General Electric.

« Nous sommes enthousiastes d'ajouter un leader de l'envergure de Blaine à l'équipe de Safariland », a déclaré O'Brien. « Blaine a obtenu des résultats solides en assurant une gouverne financière et opérationnelle hors pair chez des entreprises mondiales d'importance significative et diversifiées sur le plan géographique, en particulier celles évoluant dans l'espace de la sécurité publique. Je suis impatient de travailler de très près avec lui afin de continuer à diriger la croissance de Safariland à mesure que nous venons en assistance aux efforts des premiers intervenants et des forces de l'ordre cherchant à rendre plus sûres les collectivités sur l'ensemble de la planète. »

M. Browers est titulaire d'une licence (Bachelor of Arts) en finance et en économie de l'université de Floride du Sud et d'une maîtrise en administration des affaires de l'école de commerce Olin à l'université Washington de Saint-Louis à Saint-Louis.

À propos du Safariland Group

The Safariland Group est un fournisseur mondial de premier plan pour une vaste gamme de produits destinés à la sûreté et à la capacité de survie, conçus pour la sécurité publique et les marchés militaires, professionnels et du plein air. The Safariland Group propose bon nombre de marques renommées sur ces marchés, notamment Safariland®, Med-Eng®, Safariland® Armor, Safariland® VIEVU®, Mustang Survival®, Bianchi®, Break Free®, PROTECH® Tactical, Defense Technology®, Hatch®, Monadnock®, Identicator® et NIK®. La mission du Safariland Group, « Together, We Save Lives™ » (Ensemble, nous sauvons des vies), est indissociable des produits de survie et de protection qu'il fournit. The Safariland Group a son siège à Jacksonville en Floride. The Safariland Group est une dénomination commerciale de Safariland, LLC.

