De toekomst van Blockchain ontsluiten: The Next Block Expo 2023 keert terug naar Berlijn

BERLIJN, 30 nov 2023 /PRNewswire/ -- CoinEx , een prominente cryptocurrency exchange, is verheugd om zijn zilveren sponsorschap voor The Next Block Expo aan te kondigen, waarmee het platform zijn toewijding toont om voorop te lopen ten aanzien van de innovatie van blockchain. Als belangrijke deelnemer zal CoinEx niet alleen een bijdrage als sponsor leveren, maar ook een boeiend seminar van 30 minuten en 15 minuten durende presentatie op het hoofdpodium verzorgen. Het hoofdthema van hun toespraak zal betrekking hebben op "Het bespreken van de kansen in de volgende bullmarkt", waarbij de nadruk zal liggen op de strategische punten die deze komende marktfase belangrijk maken. Met deze nadrukkelijke aanwezigheid op The Next Block Expo onderstreept CoinEx zijn toewijding aan het leveren van waardevolle inzichten en expertise aan de blockchaincommunity, evenals de proactieve betrokkenheid van het platform bij het vormgeven van het toekomstige landschap van de cryptocurrency-markt.

The Next Block Expo, een belangrijk internationaal evenement in de blockchainsector, maakt een triomfantelijke terugkeer naar Berlijn op 4-5 december 2023. Na het daverende succes van de eerste editie in november 2022, die 1.583 mensen uit 45 landen aantrok die zich met blockchain bezighouden, wordt verwacht dat het komende evenement meer dan 2.500 deelnemers zal trekken. Gerenommeerde bedrijven, waaronder 1inch network, Polygon, Google, Polkastarter, CoinEx en meer, zullen een bijdrage aan het succes van het evenement leveren met maar liefst meer dan 140 sprekers die op het hoofdpodium inzichten zullen delen.

De Next Block Expo Berlin 2023 biedt CoinEx een ideaal platform om zijn toewijding aan het prioriteren van gebruikersbehoeften en het stimuleren van een community-gedreven aanpak te bevorderen.

De deelname van CoinEx aan The Next Block Expo is tweeledig. Het platform wil gebruikers laten profiteren van de voordelen van web3-technologie door waardevolle inzichten en kansen te bieden. CoinEx probeert ook de toepassing te vergroten door te laten zien dat het zich inzet voor gebruikersgerichte principes. De expositie van CoinEx bevindt zich op nummer 15 en geïnteresseerden kunnen de stand bezoeken om deel te nemen aan het offline evenement.

Over CoinEx

Het in 2017 opgerichte CoinEx is een wereldwijde cryptocurrency exchange die handelen gemakkelijker wil maken. Het platform biedt een scala aan diensten, waaronder spot- en margehandel, futures, swaps, automated market maker (AMM) en financiële beheerdiensten voor meer dan 5 miljoen gebruikers in meer dan 200 landen en regio's. Sinds de oprichting heeft CoinEx vastberaden vastgehouden aan het serviceprincipe van "user-first" (gebruikergericht). Met de oprechte intentie om een eerlijke, respectvolle en veilige omgeving voor de handel in cryptocurrencies te creëren, stelt CoinEx door zijn aanbod van gebruiksvriendelijke producten en diensten in staat om moeiteloos toegang te krijgen tot de cryptowereld.